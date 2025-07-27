فوائد شُرب الزنجبيل والزعفران

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مزيج الزنجبيل والزعفران (

زنجران

) هو تركيبة طبيعية قوية تُستخدم في الطب التقليدي منذ قرون، ويمتاز هذا المزيج بفوائد صحية متعددة بسبب الخصائص العلاجية لكل من الزنجبيل والزعفران.



الفوائد المحتملة لمزيج الزنجبيل والزعفران: ​



مضاد قوي للإلتهابات



الزنجبيل يحتوي على مركب الجنجرول والزعفران على الكروسين، وهما مضادان للإلتهاب ومفيدين لحالات مثل آلام المفاصل وإلتهابات المعدة.



تحسين الهضم



الزنجبيل يساعد في تخفيف الغثيان وتحسين حركة الأمعاء.



الزعفران يمكن أن يهدئ المعدة ويقلل من الإنتفاخ.



تعزيز المناعة



يحتويان على مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف.



تحسين المزاج ومحاربة الإكتئاب



الزعفران معروف بتأثيره الإيجابي على المزاج، وقد ثبت في بعض الدراسات أنه يساعد في تخفيف أعراض الإكتئاب.



الزنجبيل أيضًا يحفّز الدورة الدموية وقد يرفع مستويات الطاقة.



تحسين الدورة الدموية



الزنجبيل يحفز تدفق الدم، مما قد يُفيد القلب والأوعية الدموية.



الزعفران يساهم في تقوية الشعيرات الدموية وتحسين الأوكسجين في الجسم.



مفيد للبشرة



بسبب مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد هذا المزيج في صفاء البشرة وتقليل الإلتهابات الجلدية.



طريقة تحضير مشروب الزنجبيل والزعفران: ​

المكونات :

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1 كوب ماء مغلي

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور طازج (أو ربع ملعقة صغيرة مرحية)

3 إلى 5 خيوط زعفران

عسل للتحلية (إختياري)



الطريقة :



اغلي الماء.

أضف الزنجبيل والزعفران.

غطّ المشروب و أتركه 5 إلى 10 دقائق.

صفِّه وأضف العسل حسب الرغبة.



ملاحظات مهمة:



لا يُنصح بالإفراط في الزعفران (أكثر من 15 خيطًا يوميًا) لأنه قد يسبب آثارًا جانبية.



إستشر طبيبك إذا كنت تأخذ أدوية مضادة للتجلط أو تعاني من مشاكل في الضغط.

