فوائد شُرب الزنجبيل والزعفران

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مزيج الزنجبيل والزعفران (زنجران) هو تركيبة طبيعية قوية تُستخدم في الطب التقليدي منذ قرون، ويمتاز هذا المزيج بفوائد صحية متعددة بسبب الخصائص العلاجية لكل من الزنجبيل والزعفران.
images (5).webp

الفوائد المحتملة لمزيج الزنجبيل والزعفران:


مضاد قوي للإلتهابات

الزنجبيل يحتوي على مركب الجنجرول والزعفران على الكروسين، وهما مضادان للإلتهاب ومفيدين لحالات مثل آلام المفاصل وإلتهابات المعدة.

تحسين الهضم

الزنجبيل يساعد في تخفيف الغثيان وتحسين حركة الأمعاء.

الزعفران يمكن أن يهدئ المعدة ويقلل من الإنتفاخ.

تعزيز المناعة

يحتويان على مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف.

تحسين المزاج ومحاربة الإكتئاب

الزعفران معروف بتأثيره الإيجابي على المزاج، وقد ثبت في بعض الدراسات أنه يساعد في تخفيف أعراض الإكتئاب.

الزنجبيل أيضًا يحفّز الدورة الدموية وقد يرفع مستويات الطاقة.

تحسين الدورة الدموية

الزنجبيل يحفز تدفق الدم، مما قد يُفيد القلب والأوعية الدموية.

الزعفران يساهم في تقوية الشعيرات الدموية وتحسين الأوكسجين في الجسم.

مفيد للبشرة

بسبب مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد هذا المزيج في صفاء البشرة وتقليل الإلتهابات الجلدية.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل والزعفران:


المكونات:
سسسسسسسسس
1 كوب ماء مغلي
1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور طازج (أو ربع ملعقة صغيرة مرحية)
3 إلى 5 خيوط زعفران
عسل للتحلية (إختياري)

الطريقة:

اغلي الماء.
أضف الزنجبيل والزعفران.
غطّ المشروب و أتركه 5 إلى 10 دقائق.
صفِّه وأضف العسل حسب الرغبة.

ملاحظات مهمة:

لا يُنصح بالإفراط في الزعفران (أكثر من 15 خيطًا يوميًا) لأنه قد يسبب آثارًا جانبية.

إستشر طبيبك إذا كنت تأخذ أدوية مضادة للتجلط أو تعاني من مشاكل في الضغط.

لا يُنصح به للحامل والمرضعة إلا بعد استشارة طبية، خاصة الزعفران.
 
توقيع حاتم خليفة
ناس سطيف كاين محل زنجران للتوابل تلقاوا عندو هذي الخلطة جاهزة
صاحب المحل إلياس شويخي
 
توقيع حاتم خليفة

المواضيع المشابهة

إلياس
فوائد شراب الزنجبيل و الليمون
المشاركات
0
المشاهدات
201
إلياس
إلياس
إلياس
فوائد الزبيب الأسود
المشاركات
11
المشاهدات
509
إلياس
إلياس
ع
فوائد ممارسة الرياضة في الصباح
المشاركات
2
المشاهدات
257
سـارة
سـارة
akrmali
التهابات الكلى: الأسباب والأعراض والاعلاج
المشاركات
2
المشاهدات
781
فادي محمد
فادي محمد
إلياس
فوائد الكراوية للجسم
المشاركات
3
المشاهدات
734
إلياس
إلياس
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏