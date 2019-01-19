عرض بيع بيع 500 اورو بايسيرا مقابل ccp /baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
Adel19872
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
222.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
Adel19872

Adel19872

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 نوفمبر 2018
المشاركات
77
الإعجابات
19
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
Barika
الجنس
ذكر
#1
متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل 222 دج CCP/بريدي موب
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ

الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد


المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ

تاكيد الاستلام يكون في الموضوع
 

المرفقات

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,393
الإعجابات
3,365
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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