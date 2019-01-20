متوفر مبلغ 300 دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )

سعر الدولار = 197دج



قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين

ممكن ارسلها لك بعملة ltc او usdc eth او ريبل ..الخ

عمولة على المشتري

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

اقل مبلغ للحجز 100 دولار

سعر ثابت

ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد

ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .