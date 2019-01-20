kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 837
- الإعجابات
- 388
- النقاط
- 23
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
متوفر مبلغ 300 دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 197دج
قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
ممكن ارسلها لك بعملة ltc او usdc eth او ريبل ..الخ
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
سعر الدولار = 197دج
قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
ممكن ارسلها لك بعملة ltc او usdc eth او ريبل ..الخ
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
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