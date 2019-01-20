شَرَّحْ مَلّحْ 02:



ينظر الى العمل على انه شر لابد منه، وان الكد من اجل لمقة العيش هو لون من الوان العذاب في الدنيا..."الله غالب الخبزة هي.... وفي المقابل ينظر الى العلاقة الجنسية على أنها وسيلة للهروب من ضغوط الحياة، وانها مُسكن للإحساس بالاحباط و التوتر والقلق. فيهرب الزوج من هم تراكم الديون باللجوء الى دفء الفراش...وعندما تتوتر علاقته في العمل يهرع الى الفراش...وحين يقلق الزوجة الابناء تشفي غليلها في الفراش. هي استراتيجية باتت معتمدة لدى الكثير من الازواج بحيث تحولت العلاقة الجنسية الى نوع من السلوك الالزامي الذي نقوم به بعد كل وضعية فشل او خيبة...ما يفقد المعنى الحقيقي للمتعة الذي نطمح الى تحقيقها رغبة فيها لا هروب اليها...ان الحالة النفسية السيئة التي تكون سابقة للفعل الجنسي تضعف الاحساس بالنشوة والفرح مع الشريك.

العلاقة الجنسية تشبه الى حد ما تَوْقَنا الى وجبة عشاء شهية نُحَضر لها انفسنا بشكل جيد ونُهيأ لها المكان والمائدة، وقد نقتني لها مقبلات و تحلية...كذلك هو اللقاء الجنسي يجب ان ندخله بفرح ونخرج منه بأكثر..... يُتبع.....