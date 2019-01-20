Tarek Hamdy
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ما هي أسباب ضعف النظر بعد عملية الليزك؟
تعتبر عملية الليزك أحد التقنيات الطبية المستخدمة بشكل كبير لتصحيح عيوب الإبصار وتحسين النظر وتعمل على تعديل شكل القرنية وتعالج العديد من مشاكل النظر مثل قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم.
كما تساعد الأشخاص على الحصول على رؤية جيدة دون الحاجة إلى استخدام النظارات الطبية والعدسات اللاصقة.
كيف تتم عملية الليزك؟
تهدف عملية الليزك إلى تصحيح تحدب القرنية ليتم إسقاط الضوء بشكل مباشر على الشبكية فيستطيع الشخص رؤية الصور بوضوح، وهي عملية بسيطة تتم تحت تأثير التخدير الموضعي ولا تحتاج إلى الإقامة بالمستشفى.
يقوم الطبيب بوضع مخدر موضعي حول العين ويكون المريض مستيقظًا أثناء العملية دون أن يشعر بألم.
يتم رفع الطبقة الخارجية من سطح القرنية وثنيها لأعلى باستخدام جهاز الميكروكيراتوم، ثم يطلب الطبيب من المريض النظر إلى ضوء أحمر متقطع وفي هذه الحالة تقوم أشعة الإكزيمر ليزر بتعديل سطح القرنية في مدة زمنية لا تتعدى الدقائق، بعدها يتم إعادة السطح المرفوع من القرنية مرة أخرى وتركه ليلتئم بشكل طبيعي دون اللجوء إلى خياطته بغرز جراحية.
يصف الطبيب قطرات طبية لاستخدامها بعد العملية، كما ينصح بتغطية العين بضمادة حتى لا تصاب بالحساسية نتيجة التعرض للضوء.
في بعض الأحيان يعاني بعض الأشخاص من ضعف النظر بعد عملية الليزك نتيجة لعدة أسباب منها:
تجاوز المريض لسن الأربعين حيث أن العملية لا تعطي نتائج جيدة في حالة التقدم في العمر.
إذا كان المريض يعاني من ضعف جدار القرنية.
إصابة المريض ببعض الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
الضغط على العين واستخدام القطرات الطبية بشكل مفرط يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين وضعف النظر.
التعرض لإصابات سابقة بالعين مثل ظهور المياه البيضاء.
لذلك يجب إجراء الفحوصات اللازمة قبل الخضوع لعملية الليزك والتأكد من توافر شروط اللازمة قبل إجراء العملية، وإذا كان الشخص غير مؤهل لإجراء عملية الليزك يقوم الطبيب باختيار وسيلة العلاج المناسبة للمريض لتحسين الإبصار وتجنب حدوث مضاعفات ونتائج سلبية بعد العملية.
تعتبر عملية الليزك أحد التقنيات الطبية المستخدمة بشكل كبير لتصحيح عيوب الإبصار وتحسين النظر وتعمل على تعديل شكل القرنية وتعالج العديد من مشاكل النظر مثل قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم.
كما تساعد الأشخاص على الحصول على رؤية جيدة دون الحاجة إلى استخدام النظارات الطبية والعدسات اللاصقة.
كيف تتم عملية الليزك؟
تهدف عملية الليزك إلى تصحيح تحدب القرنية ليتم إسقاط الضوء بشكل مباشر على الشبكية فيستطيع الشخص رؤية الصور بوضوح، وهي عملية بسيطة تتم تحت تأثير التخدير الموضعي ولا تحتاج إلى الإقامة بالمستشفى.
يقوم الطبيب بوضع مخدر موضعي حول العين ويكون المريض مستيقظًا أثناء العملية دون أن يشعر بألم.
يتم رفع الطبقة الخارجية من سطح القرنية وثنيها لأعلى باستخدام جهاز الميكروكيراتوم، ثم يطلب الطبيب من المريض النظر إلى ضوء أحمر متقطع وفي هذه الحالة تقوم أشعة الإكزيمر ليزر بتعديل سطح القرنية في مدة زمنية لا تتعدى الدقائق، بعدها يتم إعادة السطح المرفوع من القرنية مرة أخرى وتركه ليلتئم بشكل طبيعي دون اللجوء إلى خياطته بغرز جراحية.
يصف الطبيب قطرات طبية لاستخدامها بعد العملية، كما ينصح بتغطية العين بضمادة حتى لا تصاب بالحساسية نتيجة التعرض للضوء.
في بعض الأحيان يعاني بعض الأشخاص من ضعف النظر بعد عملية الليزك نتيجة لعدة أسباب منها:
تجاوز المريض لسن الأربعين حيث أن العملية لا تعطي نتائج جيدة في حالة التقدم في العمر.
إذا كان المريض يعاني من ضعف جدار القرنية.
إصابة المريض ببعض الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
الضغط على العين واستخدام القطرات الطبية بشكل مفرط يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين وضعف النظر.
التعرض لإصابات سابقة بالعين مثل ظهور المياه البيضاء.
لذلك يجب إجراء الفحوصات اللازمة قبل الخضوع لعملية الليزك والتأكد من توافر شروط اللازمة قبل إجراء العملية، وإذا كان الشخص غير مؤهل لإجراء عملية الليزك يقوم الطبيب باختيار وسيلة العلاج المناسبة للمريض لتحسين الإبصار وتجنب حدوث مضاعفات ونتائج سلبية بعد العملية.