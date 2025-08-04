جفاف العين... مشكلة شائعة في عصر الشاشات!

مع الوقت الطويل الذي نقضيه أمام الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، أصبح جفاف_العين من أكثر المشاكل شيوعًا.

ما العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بجفاف العين؟

▪ البيئة ونمط الحياة: التعرض للطقس الجاف، والتحديق الطويل في الشاشات، وارتداء العدسات اللاصقة، والتدخين، والحساسية.

▪ الأدوية: بعض أدوية الاكتئاب، والحساسية، وضغط الدم، والجلوكوما، وأيضًا انقطاع الطمث ومسكنات الألم.

▪ المشكلات الطبية: أمراض_المناعة_الذاتية، اضطرابات الغدد الصماء، ومشكلات الأعصاب والعيون.

▪ الجراحات العينية: مثل عمليات الليزك وجراحات القرنية.

علاجات منزلية مفيدة عند جفاف العين البسيط:

- تجنب المحفزات البيئية مثل دخان السجائر، ,الرياح، ومسببات الحساسية.

- ارتدِ نظارات شمسية واقية عند الخروج لحماية العين.

- استخدم جهاز ترطيب للهواء في الشتاء أو في الأماكن الجافة.

- ضع كمادات دافئة على العين لمدة 10 دقائق يوميًا.

- مارس قاعدة 20/20/20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا (6 أمتار) لمدة 20 ثانية.

- لا تنسَ أن ترمش باستمرار عند استخدام الشاشات.

- تناول مكملات أوميجا3 لدعم إفراز الدموع بشكل طبيعي.