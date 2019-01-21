طورنو أم انفال / قاطو سهل حضريه في أقل من 5 دقائق + پأبسط المكونات 😍😍

م

مطبخ أم أنفال

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
9 جانفي 2019
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله


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مرحبا بكم حباباتي في مطبخ أم أنفال اليوم إن شاء الله راني جيتكم بوصفة جديدة و شابة بزاف علابالي رايحة تعجبكم
الشي لي يعجبني أنا في الوصفة تاع اليوم و الي هي طورنو أم انفال / قاطو سهل حضريه في أقل من 5 دقائق + پأبسط المكونات 😍😍

هي أنو هاد القاطو يمكن تستعمليه في أي وقت و أي ضرف مثلا لوكان يجوك ضياف على غفلة و معنكش واش تحطي مع القهوة تروحي ديري هاد الوصفة

المهم بدون إطالة نتركم مع مكونات القاطو :
1 / 7 حبات بيض
2 / كأس و نصف سكر + كأس و نصف زيت
3 / 5 خميرة كيماوية + مبشور الليمون و الفرينة


كيما شفتو حباباتي المكونات راهي بسيطة و إقتصادية المهم دروك نتركم مع فيديو تاعي به طريقة التحضير و فيه حتى التالي الرابط هنا في الأسفل دخلو فيه و تفرجو

فرجة ممتعة و شكرااااا



 
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