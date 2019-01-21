مطبخ أم أنفال
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السلام عليكم و رحمة الله
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مرحبا بكم حباباتي في مطبخ أم أنفال اليوم إن شاء الله راني جيتكم بوصفة جديدة و شابة بزاف علابالي رايحة تعجبكم
الشي لي يعجبني أنا في الوصفة تاع اليوم و الي هي طورنو أم انفال / قاطو سهل حضريه في أقل من 5 دقائق + پأبسط المكونات 😍😍
هي أنو هاد القاطو يمكن تستعمليه في أي وقت و أي ضرف مثلا لوكان يجوك ضياف على غفلة و معنكش واش تحطي مع القهوة تروحي ديري هاد الوصفة
المهم بدون إطالة نتركم مع مكونات القاطو :
1 / 7 حبات بيض
2 / كأس و نصف سكر + كأس و نصف زيت
3 / 5 خميرة كيماوية + مبشور الليمون و الفرينة
كيما شفتو حباباتي المكونات راهي بسيطة و إقتصادية المهم دروك نتركم مع فيديو تاعي به طريقة التحضير و فيه حتى التالي الرابط هنا في الأسفل دخلو فيه و تفرجو
فرجة ممتعة و شكرااااا
مرحبا بكم حباباتي في مطبخ أم أنفال اليوم إن شاء الله راني جيتكم بوصفة جديدة و شابة بزاف علابالي رايحة تعجبكم
الشي لي يعجبني أنا في الوصفة تاع اليوم و الي هي طورنو أم انفال / قاطو سهل حضريه في أقل من 5 دقائق + پأبسط المكونات 😍😍
هي أنو هاد القاطو يمكن تستعمليه في أي وقت و أي ضرف مثلا لوكان يجوك ضياف على غفلة و معنكش واش تحطي مع القهوة تروحي ديري هاد الوصفة
المهم بدون إطالة نتركم مع مكونات القاطو :
1 / 7 حبات بيض
2 / كأس و نصف سكر + كأس و نصف زيت
3 / 5 خميرة كيماوية + مبشور الليمون و الفرينة
كيما شفتو حباباتي المكونات راهي بسيطة و إقتصادية المهم دروك نتركم مع فيديو تاعي به طريقة التحضير و فيه حتى التالي الرابط هنا في الأسفل دخلو فيه و تفرجو
فرجة ممتعة و شكرااااا