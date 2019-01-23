تحويسة فتركيا أرواحو تحوسو معايا

ليليا مرام

ليليا مرام

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#1
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#1
السلام عليكم جميعا
رواد قسم السياحة نداء لطلب الأخ @sami44
ولرغبته في رؤية تركيا وانا قد زرتها قبل 4 سنوات أعلم مدة طويلة ولكن أحتفظ بالصور
وسوف نمر بمراحل سفري من الطائرة للمطار إلى شوارع تركيا
رحلة ممتعة
نبداو هنا راني داخل الطيارة وشوف الخطوط التركية ذيك الطيارة ترد الروح
20140310_111524.jpg


20140310_141248.jpg

20140310_154137.jpg

شفتو جمال المضيفين يا قلبي :love::love::love:

شوف الأكل فالطيارة نتاع الترك يعطوك المينو وتخير مش كنتاع دزاير من بعد نحطلكم تشوفو خطوط جزائرية مقارون نتاع روسول قتلها اسمعي انا مانيش بيد بول فدارنا ماناكلهاش:mad::mad::mad::mad: جرب

20140310_124128.jpg


ذيك الحية المكربعة البيضا الفوق باتيسري يميميميم جامي ننسى مذاقو
وزيد اول ما تركب وتقلع طيارة يجيبولك حلقومة اللي تركيا مشهورة بها كإّستقبال هذيك ما صورتهاش يقولك مخلوعة وانا صح كنت مخلوعة مي كرامتي ما تسمحليش ننخلع قدام البراني غير قدامكم:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
طبعا ولا يحلو السفر من غير شاي الترك

20140310_132005.jpg

هذا شاي الطيارة اما نتاع شارع فتركيا ولا أروع يتخمر شاي نتاعهم ينين بزاف ويشربوه بزاف أساسي عندهم
وهنا بدات معالم تركيا تبان من السماء

20140310_155848.jpg


راكم وصلتو لتركيا ونشوف الآن ردودكم وتعليقاتكم كأول مرحلة فالطيارة وتعليقاتكم ورأيكم فالخطوط التركية
ونكمللكم كل الرحلة
إلى الملتقى فرد آخر والصور إن شاء الله
شكرا بصحتكم التحويسة
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
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المشاركات
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الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
ايييه رانا وصلنا للترك مي مستقبلناش مهند هههههههه
بصحتك و الله أنا تاني نتمني نزورها نحبهاااا
ا يا ليليا نجي عندك ونروحوا كيف كيف
ونشوفوا تركيين نتزوجوا بيهم الزين عندهم يا ختي😍😍😍😍
في امان الله
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
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النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
#3


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله الله عليك أختي @ليليا مرام
Maşallah
Çok güzel resimler
إن شاء الله تزوريها من جديد كي اليوم بإذن الله وتفرحي إن شاء الله
إلتقاطك للصور الله يبارك رووووعة
الفرق بين تركيا والجزائر فرق شاسع حدا
الجزائر والخطوط الجوية مكلاه نهدرو عليها كارثة إلا ما رحم ربي
بارك الله فيك على مشاركتك لنا صور رحلتك لتركيا
بوركت أختي
Tanrı sizi korusun
İyi şanslar
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
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طاقم المرشحين
#4
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,125
الإعجابات
23,814
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#4
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
ايييه رانا وصلنا للترك مي مستقبلناش مهند هههههههه
بصحتك و الله أنا تاني نتمني نزورها نحبهاااا
ا يا ليليا نجي عندك ونروحوا كيف كيف
ونشوفوا تركيين نتزوجوا بيهم الزين عندهم يا ختي😍😍😍😍
في امان الله
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السلام عليكم اختي مليكة واش راكي واش راهي اختنا ام منير هذي غيبة ليها وليك واش راهي تمسان
يه يا مليكة والله يا دراهم تحواس فيها ما خسارة مهما يكونو روعة مازالو تشوف صور اكثر من رائعة
يا زين فالترك يا حوجي يا حوجي واش نقولك ههه تشوفي هذا تنساي لاخر كامل شابين يا اختي والنظافة مازال ما شفتش شعب نظيف كيما هوما الله يبارك
لو كتب ربي نرجع نداوي اوراحي تروحي معايا ماذا بيا تونسيني
انا نتزوج ما نقولش لالا هههه نقعد هناك ما نوليش وانت دبري راسك تقعدي وإلا تولي
شكرا لك أختي
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
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منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#5
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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النقاط
751
#5
كل الشكر لكي ليليا
والله استمتعت وحسيت روحي راكب في هديك الطائرة
اسمع ان الخطوط الجوية الجزائرية رديئة نوعا ما لكن لما نشوف حسن الضيافة لدى الخطوط التركية نحس انو الضيافة في خطوطنا منعدمة تماما:cry::cry:
وهداك الي في ضهر الكرسي تيلي ولا لابتوب عمري ما ركبت الطيارة غير ما تضحكيش:oops:
والصورة الاخيرة كي وصلتو للترك ولا كي قلعتو من هواري عقلت واحد صاحبي كان يروش للطيارة
انتضر صور اخرى انا في المتابعة بلا عرضة نجي :geek:
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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#6
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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محل الإقامة
قسنطينة
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أنثى
#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان
حسيت روحي سافرت معاك صح ههه
انا نحب السفر بصح نخاف من الطائرة ههه
يسمى ديرولي حل
مانقدرش نتخيل نقعد ساعات في بلاصة تطير في السماء
مانستمتعش مامبا بالرحلة هههه
المهم راني نستنى في الجزء الثاني تاع الموضوع
شوقتينا نشوفو المزيد خاصة أنو دايما نسمعو على جمال تركيا
تحياتي :)


 
ليليا مرام

ليليا مرام

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طاقم المرشحين
#7
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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اللمة
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أنثى
#7
قال وحي القلم:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله الله عليك أختي @ليليا مرام
Maşallah
Çok güzel resimler
إن شاء الله تزوريها من جديد كي اليوم بإذن الله وتفرحي إن شاء الله
إلتقاطك للصور الله يبارك رووووعة
الفرق بين تركيا والجزائر فرق شاسع حدا
الجزائر والخطوط الجوية مكلاه نهدرو عليها كارثة إلا ما رحم ربي
بارك الله فيك على مشاركتك لنا صور رحلتك لتركيا
بوركت أختي
Tanrı sizi korusun
İyi şanslar
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السلام عليكم اخي وحي القلم نورت الموضوع
انا تركيا نعرف مرهبا جونايدن تشكر افندم هههه وراني نتعلم لانو ممكن نطول لو رحت المرة هذي بحكم المستشفى والعمليات هناك نتأخر إذا ربي كتبلي نروح دعولي ربي ييسرها ونرجع ونولي نشارككم كل شي عالمباشر
روعة روعة الترك جميلة جدا
هناك صور رائعة لو أضعها تنفع لخلفيات والله رائعة
الخطوط الهندية خير من الجزائرية راح نحكيلكم من بعد على رحلتي للأردن للعلاج وتشوفو الكوارث فالخطوط الجوية والله لا تبهديل فالطيارة
فيك بارك الله اخي وشكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#8
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,125
الإعجابات
23,814
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#8
قال sami44:
كل الشكر لكي ليليا
والله استمتعت وحسيت روحي راكب في هديك الطائرة
اسمع ان الخطوط الجوية الجزائرية رديئة نوعا ما لكن لما نشوف حسن الضيافة لدى الخطوط التركية نحس انو الضيافة في خطوطنا منعدمة تماما:cry::cry:
وهداك الي في ضهر الكرسي تيلي ولا لابتوب عمري ما ركبت الطيارة غير ما تضحكيش:oops:
والصورة الاخيرة كي وصلتو للترك ولا كي قلعتو من هواري عقلت واحد صاحبي كان يروش للطيارة
انتضر صور اخرى انا في المتابعة بلا عرضة نجي :geek:
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السلام عليكم اخي سامي
الموضوع كان بفضلك الصراحة عندي عدة صور ونسيت نحطلكم موضوع
ياو سقسيني انا عالخطوط الجزائرية بحكم رحت للأردن مرتين فيها لانو مال قليل وتقشف إضطريات نروح معاهم في حياتي ما نعاودها لو ندير الطاسة عند جامع ونلم داهم خطوط اخرى ههههه ولا نروح معاهم فضاضيح ماشي ماكلة ماشي إستقبال طيارة ما تحكيش من ركبت وانا نشهد ذنوبي طامل تفكرتهم ياو تزعزع تتقرع يا خويا تقول ضربت اللوبيا قبل ما تقلع يا حفيظ يا ستار من نركب وانا نشهد حتى ننزل وكي تجي تنزل تنقلب راهي فكرش يماها يا يمى بالطفارة ما نزيد نركب فبيها

الترك تلقى كابتن الطيارة واقف مع مضيفات ما نحكيلكش على الجمال انا وصلت للباب ونلقى ذاك الزين فتحت فمي هو يقولي مرهبااا وانا نقولو هااااااا هههه فمي رجع باركينغ للذبان من خلعة زين يقتل احم احم اواه خلوني مانيش نتغزل راني نقول فالحق
ويديك المضيف لبلاصتك ويتبسم ويشوف مثلا مريض يقد فخدمتو رايح جاي
ويبدا الترحيب بالحلقومة حتى تنزل يشكروك ويقولولك نتمنى نكونو خدمناك مليح اه يا قلبي نتاع دزاير يوصلو مدقدقين مشنفين يسرقو فالماكلة ساشيات والكابات يوجودو فيهم الجرب
اللي فالكرسي تابلات لاصقة ذيك الطابات فيها افلام عديدة تخير وعندك كتمان على جنب الكرسي
فيها افلام واغاني وقرآن إنت اختار واش تحب تتفرج والا تسمع ما تطفى ما تنحرق ونزيدك فيها افلام جديدة وحصرية جدا تدي مع فيلم 3 ساعات او ربعة حسب الرحلة حتى تسمع استعدوا للنزول روعة ما تحسش بالوقت
عادي خويا حتى انا كانت هذيك اول رحلة فحياتي بزاف ما سافروش
ان شاء الله تسافر ونكون مرشد سياحي نوريلك كلش فالترك نعرفها مليح منا نوريلك وين تروح وواش دير واحسن فندق والتصريف وكلش
هذيك كي وصلت للترك واش نصور فمطار هواري اللي ما فيه حتى تصويرة لهواري يرحم والديك
صورت وصولي لمطار اتاتورك
شكرا سوف اضع الصور تدريجيا
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#9
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,056
الإعجابات
6,719
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
#9
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اخي وحي القلم نورت الموضوع
انا تركيا نعرف مرهبا جونايدن تشكر افندم هههه وراني نتعلم لانو ممكن نطول لو رحت المرة هذي بحكم المستشفى والعمليات هناك نتأخر إذا ربي كتبلي نروح دعولي ربي ييسرها ونرجع ونولي نشارككم كل شي عالمباشر
روعة روعة الترك جميلة جدا
هناك صور رائعة لو أضعها تنفع لخلفيات والله رائعة
الخطوط الهندية خير من الجزائرية راح نحكيلكم من بعد على رحلتي للأردن للعلاج وتشوفو الكوارث فالخطوط الجوية والله لا تبهديل فالطيارة
فيك بارك الله اخي وشكرا لك
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دعواتنا لك دائما متواصلة في ظهر الغيب أختي الفاضلة
ربي يشافيك ويعافيك إن شاء الله
وربي يعطيك صحة جديدة بإذن الله وتريحي كامل إن شاء الله
الترك الله يبارك روعة ولغتهم جميلة جميلة جدا وسهلة للتعلم
صدقت الخطوط الهندية أفضل من الجزائرية
ههههه تاع بلادنا إذا حكينا عليها كوارث والله
إلا ما رحم ربي
ولي يصرا داخل الطائرة مانحكوش عليه تبهدايل بزاف
إذا حكينا عليه ما نكملوش الهدرة قاع
بإنتضار صور رحلاتك المتبقية بإذن الله
بارك الله فيك أختي
وفقك الله



 
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