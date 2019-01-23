تحويسة فتركيا أرواحو تحوسو معايا

الموضوع كان بفضلك الصراحة عندي عدة صور ونسيت نحطلكم موضوع

ياو سقسيني انا عالخطوط الجزائرية بحكم رحت للأردن مرتين فيها لانو مال قليل وتقشف إضطريات نروح معاهم في حياتي ما نعاودها لو ندير الطاسة عند جامع ونلم داهم خطوط اخرى ههههه ولا نروح معاهم فضاضيح ماشي ماكلة ماشي إستقبال طيارة ما تحكيش من ركبت وانا نشهد ذنوبي طامل تفكرتهم ياو تزعزع تتقرع يا خويا تقول ضربت اللوبيا قبل ما تقلع يا حفيظ يا ستار من نركب وانا نشهد حتى ننزل وكي تجي تنزل تنقلب راهي فكرش يماها يا يمى بالطفارة ما نزيد نركب فبيها

الترك تلقى كابتن الطيارة واقف مع مضيفات ما نحكيلكش على الجمال انا وصلت للباب ونلقى ذاك الزين فتحت فمي هو يقولي مرهبااا وانا نقولو هااااااا هههه فمي رجع باركينغ للذبان من خلعة زين يقتل احم احم اواه خلوني مانيش نتغزل راني نقول فالحق

ويديك المضيف لبلاصتك ويتبسم ويشوف مثلا مريض يقد فخدمتو رايح جاي

ويبدا الترحيب بالحلقومة حتى تنزل يشكروك ويقولولك نتمنى نكونو خدمناك مليح اه يا قلبي نتاع دزاير يوصلو مدقدقين مشنفين يسرقو فالماكلة ساشيات والكابات يوجودو فيهم الجرب

اللي فالكرسي تابلات لاصقة ذيك الطابات فيها افلام عديدة تخير وعندك كتمان على جنب الكرسي

فيها افلام واغاني وقرآن إنت اختار واش تحب تتفرج والا تسمع ما تطفى ما تنحرق ونزيدك فيها افلام جديدة وحصرية جدا تدي مع فيلم 3 ساعات او ربعة حسب الرحلة حتى تسمع استعدوا للنزول روعة ما تحسش بالوقت