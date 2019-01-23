تحويسة فتركيا أرواحو تحوسو معايا

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم جميعا
رواد قسم السياحة نداء لطلب الأخ @sami44
ولرغبته في رؤية تركيا وانا قد زرتها قبل 4 سنوات أعلم مدة طويلة ولكن أحتفظ بالصور
وسوف نمر بمراحل سفري من الطائرة للمطار إلى شوارع تركيا
رحلة ممتعة
نبداو هنا راني داخل الطيارة وشوف الخطوط التركية ذيك الطيارة ترد الروح
شفتو جمال المضيفين يا قلبي
شوف الأكل فالطيارة نتاع الترك يعطوك المينو وتخير مش كنتاع دزاير من بعد نحطلكم تشوفو خطوط جزائرية مقارون نتاع روسول قتلها اسمعي انا مانيش بيد بول فدارنا ماناكلهاش جرب
ذيك الحية المكربعة البيضا الفوق باتيسري يميميميم جامي ننسى مذاقو
وزيد اول ما تركب وتقلع طيارة يجيبولك حلقومة اللي تركيا مشهورة بها كإّستقبال هذيك ما صورتهاش يقولك مخلوعة وانا صح كنت مخلوعة مي كرامتي ما تسمحليش ننخلع قدام البراني غير قدامكم
طبعا ولا يحلو السفر من غير شاي الترك
هذا شاي الطيارة اما نتاع شارع فتركيا ولا أروع يتخمر شاي نتاعهم ينين بزاف ويشربوه بزاف أساسي عندهم
وهنا بدات معالم تركيا تبان من السماء
راكم وصلتو لتركيا ونشوف الآن ردودكم وتعليقاتكم كأول مرحلة فالطيارة وتعليقاتكم ورأيكم فالخطوط التركية
ونكمللكم كل الرحلة
إلى الملتقى فرد آخر والصور إن شاء الله
شكرا بصحتكم التحويسة
رواد قسم السياحة نداء لطلب الأخ @sami44
ولرغبته في رؤية تركيا وانا قد زرتها قبل 4 سنوات أعلم مدة طويلة ولكن أحتفظ بالصور
وسوف نمر بمراحل سفري من الطائرة للمطار إلى شوارع تركيا
رحلة ممتعة
نبداو هنا راني داخل الطيارة وشوف الخطوط التركية ذيك الطيارة ترد الروح
شفتو جمال المضيفين يا قلبي
شوف الأكل فالطيارة نتاع الترك يعطوك المينو وتخير مش كنتاع دزاير من بعد نحطلكم تشوفو خطوط جزائرية مقارون نتاع روسول قتلها اسمعي انا مانيش بيد بول فدارنا ماناكلهاش جرب
ذيك الحية المكربعة البيضا الفوق باتيسري يميميميم جامي ننسى مذاقو
وزيد اول ما تركب وتقلع طيارة يجيبولك حلقومة اللي تركيا مشهورة بها كإّستقبال هذيك ما صورتهاش يقولك مخلوعة وانا صح كنت مخلوعة مي كرامتي ما تسمحليش ننخلع قدام البراني غير قدامكم
طبعا ولا يحلو السفر من غير شاي الترك
هذا شاي الطيارة اما نتاع شارع فتركيا ولا أروع يتخمر شاي نتاعهم ينين بزاف ويشربوه بزاف أساسي عندهم
وهنا بدات معالم تركيا تبان من السماء
راكم وصلتو لتركيا ونشوف الآن ردودكم وتعليقاتكم كأول مرحلة فالطيارة وتعليقاتكم ورأيكم فالخطوط التركية
ونكمللكم كل الرحلة
إلى الملتقى فرد آخر والصور إن شاء الله
شكرا بصحتكم التحويسة