أرسل باقة زهور لنفسك

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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إنضم
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المشاركات
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله


100349

أرسل باقة زهور لنفسك



هناك الكثير من الناس ينظفون بيوتهم ومكاتبهم ، كذلك سيكون هناك أناس كثيرون ينظفون عقولهم من الأفكار السلبية ليعيشوا حياة سعيدة

**

إليك بعض الرسائل الإيجابية التي تمنحك ثقة بالنفس وتعينك على برمجة عقلك بمخزون إيجابي جديد يضيء حياتك ويجعل من إرادتك نافذة وتعرف ان نقسك تستاهل باقة زهور




اعمل من أجل نفسك وواجه الحقيقة لا داعي للغوص في الخيال والمتاهات

(تحمَّل المسؤولية )




اكتب في قلبك : أنا أحب نفسي كما أنا هكذا ارادنا الله ان نكون ولا احد اختار شكله ولا لونه

( قدّر ذاتك )




السعادة في الحياة أن تقتنع أنك محبوب لذاتك وان لا يهمك ما قيل ويقال

( ثق بنفسك )




أنا على صواب طالما أخطائي لا تتكرر فخير الخطائين التوابون ومن اخطائنا نتعلم

( تخطّ الفشل )




طالما أفكر وأتعلم وأعمل اذا انا موجود، ستظل حياتي مثيرة ودافئة

( حياة متجددة )




حياة جديدة تبدأ أمامنا مع كل ثانية كل ساعه كل يوم وما لم ينتهي اليوم سوف يتم غدا ان كان للعمر بقية

( إنجازات متتالية )




مع كل بزوغ فجر جديد ، اجتهد واغتنم فما زال لديك فرصة للتغيرما عليك الا الكثار من الطاعات والاذكار

( مازلت تملك وقتاً للتغيير )




ابتسامتك هي أفضل ما يجدد حياتك لا تبخل على غيرك بها كثير منهم يستمد قوته منها

( راحة نفسية )




ثقافتك جيش غير منظور ، تصل إلى أهدافها المرسومة في سكينة وسلام وكن كالقلم لا كالورقة

( جمّل نفسك بما حسن )




الإيمان عقل واسع الذكاء ، وفطرة بالغة النقاء

( الاعتقاد الإيجابي )




العقل روح الحرية

( سرّ نجاحك )
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أعلى درجات النفس هي أنك مسلم تعتنق ديناً فطرياً يحترم الفطرة البشرية و نوازعها الطيبة ، ويحترم العقل الإنساني واحكامه المنطقية

( افهم إيمانك )




الاكتفاء الذاتي ، وحسن استغلال مافي اليد ، ونبذ الاتكال على المنى هي نواة العظمة النفسية وسر الانتصار على الظروف المعنتة

( كي تبقى نجماً )




أرسل باقة زهور لنفسك

( قدّر ذاتك )




خصص لنفسك يوماً من كل أسبوع أو حتى ساعة واحدة يومياً تخلو بها مع نفسك أو تنجز أمرا فيه متعة لك

( احرص على نسيجك الداخلي )




صيانة الجسم حفاظ على قوة العقل وراحة النفس

( اعتن بجسمك)



الثقة بالنفس والتفاؤل بالخير متلازمان فاحرص عليهما



( ذخّر الحياة )


الموضوع منقول بتصرف
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,097
النقاط
351
الجنس
أنثى
السلام عليكم

ابتسامتك هي أفضل ما يجدد حياتك لا تبخل على غيرك بها كثير منهم يستمد قوته منها
( راحة نفسية )
مشكور على الموضوع
ننتظر منك الجديد دائما
دمت في رعاية الله
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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النقاط
1,811
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم ....
كل ما يتطلبه الأمر القليل من المتفائل وتمسك بالحياة ودافع الاساسي وراء هذا الإيمان القوة الصحيح كل شخص يملك التغيير والجلوس وندب الحظ لن يجدى اى نفع سوى انه يضيع الوقت وماالعمر سوى بلحظة نعيشها


شعلة من الأمل أرسلتها لقراء موضوعك أحسنت التقديم وجعل في ميزان حسناتك
تحياتي لك :geek::geek:





إن رأيي خاص بي لا يعنى توافقه معك أو ضرورة اعجابك به
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ....
باااااااااااااارك الله فيك موضوع اكثر من رائع وسطور من ذهب
ان شاء الله في ميزان حسناتك
تحياتي
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,432
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
سيتم ختمه بختم التميز، اعذرني فقط حين ارتاح قليلا وافتح من الحاسوب ان شاء الله
ولي عودة باذن الله
تحياتي
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,833
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
منورين الموضوع
اتمنى لكم الستفادة
لا تحرمونا من تواجدكم في الركن
كل الاحترام والتقدير لكم
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,432
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
قال sami44:
منورين الموضوع
اتمنى لكم الستفادة
لا تحرمونا من تواجدكم في الركن
كل الاحترام والتقدير لكم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النور نوركم والله، وانتم منورين القسم بمواضيعكم الجميلة والمميزة والهادفة ان شاء الله
جعلها الله في ميزان حسناتكم اخي الكريم الطيب
هي مفيذة حقا، جزاك الله عنا خير الجزاء ان شاء الله يارب
بارك الله لك في دينك وعرضك ومالك ودنياك ورزقك بما تحب في ما يحب ويرضى لك اخي الكريم الطيب
تم الختم بختم التميز، في انتظار المزيد من تميزكم ومواضيعكم المفيذة ان شاء الله تعالى
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
A

abdallah dz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 جويلية 2019
المشاركات
4
النقاط
0
العمر
25
محل الإقامة
djelfa
الجنس
ذكر
موضوع جميل جزاك الله خيرا :)

طالما أفكر وأتعلم وأعمل اذا انا موجود، ستظل حياتي مثيرة ودافئة

( حياة متجددة )
 
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