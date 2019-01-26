السلام عليكم ورحمة الله

أرسل باقة زهور لنفسك

هناك الكثير من الناس ينظفون بيوتهم ومكاتبهم ، كذلك سيكون هناك أناس كثيرون ينظفون عقولهم من الأفكار السلبية ليعيشوا حياة سعيدة

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إليك بعض الرسائل الإيجابية التي تمنحك ثقة بالنفس وتعينك على برمجة عقلك بمخزون إيجابي جديد يضيء حياتك ويجعل من إرادتك نافذة وتعرف ان نقسك تستاهل باقة زهور









اعمل من أجل نفسك وواجه الحقيقة لا داعي للغوص في الخيال والمتاهات

(تحمَّل المسؤولية )

اكتب في قلبك : أنا أحب نفسي كما أنا هكذا ارادنا الله ان نكون ولا احد اختار شكله ولا لونه

( قدّر ذاتك )

السعادة في الحياة أن تقتنع أنك محبوب لذاتك وان لا يهمك ما قيل ويقال

( ثق بنفسك )

أنا على صواب طالما أخطائي لا تتكرر فخير الخطائين التوابون ومن اخطائنا نتعلم

( تخطّ الفشل )

طالما أفكر وأتعلم وأعمل اذا انا موجود، ستظل حياتي مثيرة ودافئة

( حياة متجددة )

حياة جديدة تبدأ أمامنا مع كل ثانية كل ساعه كل يوم وما لم ينتهي اليوم سوف يتم غدا ان كان للعمر بقية

( إنجازات متتالية )

مع كل بزوغ فجر جديد ، اجتهد واغتنم فما زال لديك فرصة للتغيرما عليك الا الكثار من الطاعات والاذكار

( مازلت تملك وقتاً للتغيير )

ابتسامتك هي أفضل ما يجدد حياتك لا تبخل على غيرك بها كثير منهم يستمد قوته منها

( راحة نفسية )

ثقافتك جيش غير منظور ، تصل إلى أهدافها المرسومة في سكينة وسلام وكن كالقلم لا كالورقة

( جمّل نفسك بما حسن )

الإيمان عقل واسع الذكاء ، وفطرة بالغة النقاء

( الاعتقاد الإيجابي )

العقل روح الحرية



( سرّ نجاحك )

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أعلى درجات النفس هي أنك مسلم تعتنق ديناً فطرياً يحترم الفطرة البشرية و نوازعها الطيبة ، ويحترم العقل الإنساني واحكامه المنطقية

( افهم إيمانك )

الاكتفاء الذاتي ، وحسن استغلال مافي اليد ، ونبذ الاتكال على المنى هي نواة العظمة النفسية وسر الانتصار على الظروف المعنتة

( كي تبقى نجماً )

أرسل باقة زهور لنفسك

( قدّر ذاتك )

خصص لنفسك يوماً من كل أسبوع أو حتى ساعة واحدة يومياً تخلو بها مع نفسك أو تنجز أمرا فيه متعة لك

( احرص على نسيجك الداخلي )

صيانة الجسم حفاظ على قوة العقل وراحة النفس

( اعتن بجسمك)

الثقة بالنفس والتفاؤل بالخير متلازمان فاحرص عليهما

( ذخّر الحياة )