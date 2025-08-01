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" قلب للبيع "



تاريخ البيع

20/07/2025

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لي قلب ..

لا يكف عن التفكير

مريض بإكتشاف الحقيقة من أول كذبة

ومن أول نقرة لـ " ضي " كئيب

وأول نغم يتمرغ في وحل غابة النشاز .

لا أعرف من أين تأتي فراسته

ولا نبؤة نبضه حين يستشعر الزيف

ولأن " كل متوقع آت "

وقلبي خبيرا في التوقع

جعلني أكثر وحدة وحزنا

فقررت التخلي عنه

أو بيعه دون مقابل

لم أعد أحتاجه فأماكن الحب تغيرت

وصار قلبي كالخريطة التي فقدت أسماء المدن

أو كنرد لا يلقي إلا نفس الرقم الخاسر

خضت به الحروب التي لا تكافأ بالنصر

أنقذت به من لا يريد النجاة

وأهديته لمن ظنه لعبة قابلة للإرجاع عند أول شرخ

واليوم أفرغه من ذكرياتي

أغلفه في علبة خشب بسيطة

وأكتفي بوضعه للبيع بدون مقابل

لا ضمانة

لا وعود

لكنه يجيد الصمت والصدق

حتى حين يكذب عليه الجميع

مزود بأوردة " تتراقص على إيقاع النبض "

وبحواس تشم رائحة الخيانة من أميال بعيدة

فلمن يحتاج قلبا يحتمل أكثر مما يجب

إليكم هذا القلب



قلب للبيع

" موديل خيبات ما بعد النضج "

مجهز بكاشف فوري للكذب

يعمل بالحدس ولا يحتاج بطارية

قلب لا يدون أسماء العابرين

ولا يعيد قراءة الرسائل القديمة

ينكمش عند المجاملة

ويشتعل إذا اقتربت منه بنية غير نقية

لا يحب بسهولة ولا يكره بسهولة

لكنه يشتم الخديعة من بين السطور

ويسجلها داخل تجاعيده كملاحظة لا تمحى

يمكنك تركه قرب النافذة

سيعرف من أول شهقة هواء

من ينوي الرحيل

حتى قبل أن تغلق الأبواب

قلب لا يطالبك بالحب بل بالصراحة

ولا يسألك أين كنت

بل من كنت حين غبت

يغني في الليل

أناشيد الصدق التي لا تعرف النوم

يحفظ في خزائنه عطر الأحلام الصافية

ويتذكر كل " وعد " كتب على صفحات الريح

قلب يرى عيون الحبيب في " غيم " الغياب

يحمل في داخله بحرا من الذكريات

ويرسم من دموع الخيبة

لوحة تتكلم بلغة الجرح العميق

قلب يعشق حتى النهاية

ولا ينحني لمن يحمل خنجر النفاق

مقاوم للرطوبة العاطفية

لا يزهر في العلاقات الرمادية

يتحلل إذا جرب عليه حب متردد النية

مبرمج على أن يرفض الإجابات المعلبة

ويهاجر كلما حاولت حبسه في غرفة من الشك

مصاب بحساسية ضد الأكاذيب

البيضاء منها والملونة

لا يتحمل الأعذار المرتبة

ولا الهدايا التي تأتي بعد الصمت الملوث

يسعل كلما سمع تهمة ملفقة " أنت السبب "

قلب للبيع ..

لا يعرف الفصال في مشاعره

لا يهبط سعره في مواسم التصفية

لكنه ينتظر مجنونا يدرك قيمته

يصافحه بدون نوايا مسبقة

ويقبله كما هو

" بعضه محروق وبعضه لا يزال يحترق "

تحذير " يفضل القراءة قبل الندم " :

هذا القلب لا يناسب الجميع

لا ينسى ولا يجيد التزييف

سيجعل غرفتك ضيقة على زيف العالم

وسيبعد عنك كل من لا يشبهك

ستكون وحيدا نعم

لكنك لن تخون نفسك .

هذا القلب لن يشفيك

بل سيريك ما يؤلمك بوضوح

لن يربت على جراحك

سيضع إصبعه داخلها

ويقول لك: انظر هنا الخلل ..!

إنه ليس قلبا لتخدع به نفسك

إنه مرآة ..

تكشف لك شكلك حين تنكر شعورك .

هذا القلب ..

لا يشبه القلوب التجارية

التي تباع مع زهور البلاستيك

إنه منتج عاطفي عالي الحساسية

مجهز بكاشف خذلان

ومبرمج على التعثر في الذكريات

لا تستخدم هذا القلب في العلاقات المؤقتة

سيتعامل معها كأنها أبدية

ثم يسقط كزجاج نافذة

ارتطمت به شائعة غدر

لا تضعه في بيئة سامة

كالأصدقاء المتلونين

أو الأحبة الفارغ صبرهم

لا تزرعه في جسد اعتاد الإنكار

سيتبرأ منك حين تضحك لتغطي انكسارك .

ممنوع شحنه بالكلمات المنمقة

سيقرأ بين السطور ويكتشف كل الثغرات

ممنوع رميه في منتصف الجدال كحجة

هذا القلب ليس ورقة رابحة

بل سيقف في وجهك معاتبا بكامل وجعه

لا تضعه تحت وسادتك

إن أردت نوما هادئا

سيحلم نيابة عنك

ثم يوقظك باهتزازات عاطفية لا تفسر

تم التحذير والباقي عليك ..!

طريقة الإستخدام :

افتح صدرك برفق

ازرعه بين أضلاعك

كأنك تضع طفلا في مهده

لا تحدثه كثيرا هو لا يثق بالكلمات

امش به على رؤوس الصدق

وإن ضحك لك فأنت بخير .

مراجعة المستخدمين الذين جربوا هذا القلب :

" في البداية بدا حقيقيا جدا

يخفق بصدق يتوهج عند اللمس

لكنه لم يتحمل أسئلتي المتكررة عن الماضي

صار ينوء و يتأخر

وفي النهاية انفجر في وجهي دون سابق إنذار

لا أنصح به لمن يحبون الطمأنينة المصطنعة "

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" جيد لكنه معطوب

يربي فيك شيئا يشبه الإنسان

هو لا يشفيك ..

لكنه يمنعك من أن تموت

وأنت تخدع نفسك

أعطيته لأحدهم ..

فأعاده لي وعليه ملاحظات بخط مهتز

يحب كثيرا

ويكره ببطء

ويغفر بطريقة موجعة ..!

أنصح به إن كنت لا تمانع أن تبكي فجأة ..! "

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" لم أكن مستعد لقلب يعرف أكثر من اللازم

كل مرة كذبت فيها اختنق وانطفأ

كل مرة قلت له أنا بخير

بكى في صدري كطفل لا يصدق الوعود

هذا ليس قلبا

إنه محكمة متنقلة ..! "

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" أفضل منتج قررت الاحتفاظ به

صادق حتى في فوضاه

جربته مع حب غير مستقر

مع فراق بلا سبب

مع حياة لا تملك مكانا للمشاعر

وما زال يخفق وكأن شيئا لم يحدث

سأشتريه مجددا إن تكسر "

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أعطال شائعة :

يبكي وحده في الليل

هذا طبيعي لا تحاول إصلاحه

فقط استمع ..

وإن رفض الإغلاق عند انتهاء العلاقة

لا تجرب إعادة تشغيل الحب

فقط اتركه يصدأ بكرامة ..!

ماذا تفعل إن تحطم ؟

" نسخة الناجين من الحب " :

لا تتصل بخدمة العملاء

لن يستبدل

لكن يمكن ترقيعه بشيء من الصدق

أو إدفنه في نص نثري طويل كهذا

لا تبحث عن لاصق فوري

هذه ليست كسور عظام

بل فواصل في الروح

تلتئم أحياناً بالقصائد

أو بالمشي في طرق لا يعرفها أحد

أو فنجان قهوة مر تشربه وحدك في " عزلة "

تعليمات مهمة " للتعافي " :

تعلم أن لا تفتح الباب كاملا في البداية

لا تدخل أحدهم إلى صالة قلبك

قبل أن تختبر صوته في الرواق

وتعلم أن تقول: من هناك؟

قبل أن تدير المفتاح ..!

وأبق على شيء منك خارج المعادلة

مكانك السري

أغنيتك المفضلة

الدمعة التي لا تراها العيون

فمن يملك كلك يعرف كيف يكسرك ..!

في النهاية ..

قلب للبيع

" قلبي "

هااا

من قال اشتريت ..؟!









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