عرض بيع بيع 500 اورو بايسيرا مقابل ccp /baridimob - الباقي 284$

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
Adel19872
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
221.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
Adel19872

Adel19872

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
22 نوفمبر 2018
المشاركات
160
نقاط التفاعل
28
النقاط
7
العمر
31
متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل 221 دج CCP/بريدي موب
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ

الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد


المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

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Fethi.dz

Fethi.dz

❞ لا خير فيـ كاتمـ علمـ ❝
طاقم الإدارة
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
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نقاط التفاعل
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.
 
Adel19872

Adel19872

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
22 نوفمبر 2018
المشاركات
160
نقاط التفاعل
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شكرا عى الموافقة
 
Adel19872

Adel19872

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
22 نوفمبر 2018
المشاركات
160
نقاط التفاعل
28
النقاط
7
العمر
31
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Adel19872

Adel19872

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
22 نوفمبر 2018
المشاركات
160
نقاط التفاعل
28
النقاط
7
العمر
31
متبقي 460€
 
Adel19872

Adel19872

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
22 نوفمبر 2018
المشاركات
160
نقاط التفاعل
28
النقاط
7
العمر
31
متبقي 460€
 
A

AZZEDINE98

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2018
المشاركات
10
نقاط التفاعل
4
النقاط
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العمر
23
احجز لي 90,5 اورو مقابل 20000 دج اخي , وارسلي معلومات الدفع
 
Adel19872

Adel19872

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
22 نوفمبر 2018
المشاركات
160
نقاط التفاعل
28
النقاط
7
العمر
31
HALLADJA R1 CBR

HALLADJA R1 CBR

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جانفي 2019
المشاركات
7
نقاط التفاعل
2
النقاط
3
العمر
33
السلام اخي عادل كم المبلغ المتبقي
 
HALLADJA R1 CBR

HALLADJA R1 CBR

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جانفي 2019
المشاركات
7
نقاط التفاعل
2
النقاط
3
العمر
33
احجز لي 10 اورو بايسيرا
 
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