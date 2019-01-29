الصلاة...

ا

اميرة المدائن

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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة تجعل الإنسان أكثر تحكما في انفعالاته. قالى تعالى( ان الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ) حافظوا عليها فهي أول ما ستسألون عنه يوم القيامة
الصلاة هي الحبل المتين بينك وبين الله كلما أديت فريضة صعدت إلى الله أكثر وزدت تقربا وان قطعتها سيقطع عنك كل شيئ جميل، ففي الصلاة تطيب لنا الحياة،فلا تقطعونها وتؤخرونها عن وقتها وحافظوا عليها
تركت صلاتك وكنت من الاهين...!
ألن تسمع قول ربك فويل للمصلين...!
ويل لمن أخر الصلاة فما بال التاركين...!
أثقلت عليك الصلاة أم كنت من الساهين...!
انسيت الموت والقبر والعذاب المهين...!
أم ظننت إنك ستكون من الخالدين...!
فهيا إلا صلاتك لتكن من الفائزين...!
بحنات الخلد وصحبة سيد المرسلين...!
اسرع لى طاعة الله وكن من التائبين...!
ليرحمك برحمته فهو أرحم الراحمين...!
 
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ا

اميرة المدائن

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بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :

(وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ)



الصلاة هي عماد الدين حيث الذي تقوم عليه جميع العبادات، إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، وهي العبادة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين والمؤمنات، وجعلها مقرونةً بطاعته، والفوز بجنته .


والصلاه هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأول مايحاسب عليه العبد يوم القيامة .



وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد الراحة إلا في الصلاه فكان يقول أرحنا بها يابلال .






إذا داهمك الخوف وطوَّقك الحزن، وأخذ الهمُّ بتلابيبك، فقم حالاً إلى الصلاة، تثب لك روحك، وتطمئن نفسك، إن الصلاة كفيلة - بإذن الله - باجتياح مســتعمرات الأحزان والغمــوم ومطـاردة فلول الإكتئاب.



إن على الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسية، أن يتعرَّف على المسجد، وأن يمرّغ جبينه، ليرضي ربه، أولاً، ولينقذ نفسه من هذا العذاب، وإلا فالدمع سوف يحرق جفنه، والخوف سوف يحطِّم أعصابه وليس لديه طاقة تمدَّه بالسكينة والأمن إلا الصلاة
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم.........
باااارك الله فيك غاليتي ان شاء الله كل حرف كتبتيه في ميزان حسناتك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربي يجازيك الخير ان شاء الله
وربي يجعل كل حرف في ميزان حسناتك
فعلا الصلاة هِي عماد الدّين
ربي يثبتنا عليها ويتقبّلها منا ان شاء الله
بارك الله فيك
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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قال ملكة زوجي:
السلام عليكم.........
باااارك الله فيك غاليتي ان شاء الله كل حرف كتبتيه في ميزان حسناتك
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله
وجزاكي الله خيرا
مشكورة لمرورك العطر
ربي يحفظك ويسعدك
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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31
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربي يجازيك الخير ان شاء الله
وربي يجعل كل حرف في ميزان حسناتك
فعلا الصلاة هِي عماد الدّين
ربي يثبتنا عليها ويتقبّلها منا ان شاء الله
بارك الله فيك
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاكي الله بالمثل وأكثر
اللهم آمين يارب
وفيكي بارك الله
مشكورة لمرورك العطر
وربي يحفظك ويسعدك
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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كيف تطيب حياة من دون صلاة 😔؟
فقل لمن سكن الهم قلبه ..
الراحة هنا .. نعم هنا .
في محراب الصلاة والركوع والسجود
والافتقار لله وحده 🌸🍀
 
soso ana

soso ana

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موضوع قيم عزيزتي ورائع جدا
فالصلاة من اعظم ما نقوم به في يومنا
وكيف لا؟؟؟
عندما اصلي احس براحة لا مثلها راحة احس بطمأنينة
صدقا لا رياءاااااا
احب صلاتي واعتز بها

فيا من لا تصلي
اسمع قبل أن لا يُصلى عليك، اسمع قبل أن لا يترحم عليك، اسمع ما دمت تسمع، واستجب ما دمت في مهل،
واسمع لهذه الكلمات، واستمع لهذه التوجيهات، من قلب أحبك، ويخشى عليك من غضب الجبار.
فلا يغرنّك حلم الله وإمهاله لك.

لمـــــاذا لا تصلي.....؟

هل تعلم أن المولى تبارك وتعالى يتبرأ من تارك الصلاة ؟

قال رسول الله صلى الله وسلم ( لاتترك الصلاة متعمدا ، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله ) أي ليس له عهد ولا أمان.


هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تارك الصلاة بالكفر ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة )


هل تعلم أن الذي لا يصلي إذا مات لايدفن في مقابر المسلمين!! ؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:ان هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس مطلقا إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم؟ وهل يجب على المسلمين دفنه والصلاة عليه؟
فأجابت اللجنة بقولها
: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن ترَكَها جاحدا لوجوبها عليه فهو كافر بإجماع المسلمين،
أما إن تركها كسلا، مع اعتقاده بوجوبها، فهو كافر على الصحيح من أقوال العلماء للأدلة الثابتة الدالة على ذلك.
وعلى هذا القول الصحيح لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ولا يدفن في مقابر المسلمين. ا.هـ


هل تعلم كيف يعذب تارك الصلاة في قبره ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتينا على رجل مضطجع ، وإذا آخر قائم عليه بصخرة ، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه - أي يشدخه - فيتدهده الحجر - أي يتدحرج - فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى ، فقلت : سبحان الله ! ماهذان ؟ فقال جبريل عليه السلام (إنه الرجل ينام عن الصلاة المكتوبه )


هل تعلم أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حافظ عليها - أي الصلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ، ولا نجاة ، وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف )


هل تعلم أن تارك الصلاة مع المجرمين في جهنم ؟
قال تعالى( كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ،ما سلككم في سقر.
قالوا لم نك من المصلين )


هل تعلم أن الله عز وجل يأمرك بالصلاة ؟
قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)


هل تعلم أن الصلاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا ؟
قال رسول الله صلى عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : ( الصلاة ، الصلاة وما ملكت أيمانكم ).


هل تعلم أن الصلاة مفتاح كل خير ؟
قال ابن القيم الجوزي رحمه الله :
( الصلاة : مجلبة للرزق . حافظة للصحة دافعة للأذى ، طاردة للأدواء ، مقوية للقلب ، مبيضة للوجه ، مفرحة للنفس ، مذهبة للكسل ، منشطة للجوارح ، ممدة للقوى ،شارحة للصدر، مغذية للروح ، منورة للقلب ، حافظة للنعمة ، دافعة للنقمة ، جالبة للبركة, مبعدة من الشيطان, مقربة من الرحمن ).
يامن لا تصلي

تحياتي وتقبلي مروري وفائق احتراماتي
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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25 ماي 2018
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العمر
31
قال soso ana:
موضوع قيم عزيزتي ورائع جدا
فالصلاة من اعظم ما نقوم به في يومنا
وكيف لا؟؟؟
عندما اصلي احس براحة لا مثلها راحة احس بطمأنينة
صدقا لا رياءاااااا
احب صلاتي واعتز بها

فيا من لا تصلي
اسمع قبل أن لا يُصلى عليك، اسمع قبل أن لا يترحم عليك، اسمع ما دمت تسمع، واستجب ما دمت في مهل،
واسمع لهذه الكلمات، واستمع لهذه التوجيهات، من قلب أحبك، ويخشى عليك من غضب الجبار.
فلا يغرنّك حلم الله وإمهاله لك.

لمـــــاذا لا تصلي.....؟

هل تعلم أن المولى تبارك وتعالى يتبرأ من تارك الصلاة ؟

قال رسول الله صلى الله وسلم ( لاتترك الصلاة متعمدا ، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله ) أي ليس له عهد ولا أمان.


هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تارك الصلاة بالكفر ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة )


هل تعلم أن الذي لا يصلي إذا مات لايدفن في مقابر المسلمين!! ؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:ان هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس مطلقا إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم؟ وهل يجب على المسلمين دفنه والصلاة عليه؟
فأجابت اللجنة بقولها
: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن ترَكَها جاحدا لوجوبها عليه فهو كافر بإجماع المسلمين،
أما إن تركها كسلا، مع اعتقاده بوجوبها، فهو كافر على الصحيح من أقوال العلماء للأدلة الثابتة الدالة على ذلك.
وعلى هذا القول الصحيح لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ولا يدفن في مقابر المسلمين. ا.هـ


هل تعلم كيف يعذب تارك الصلاة في قبره ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتينا على رجل مضطجع ، وإذا آخر قائم عليه بصخرة ، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه - أي يشدخه - فيتدهده الحجر - أي يتدحرج - فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى ، فقلت : سبحان الله ! ماهذان ؟ فقال جبريل عليه السلام (إنه الرجل ينام عن الصلاة المكتوبه )


هل تعلم أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حافظ عليها - أي الصلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ، ولا نجاة ، وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف )


هل تعلم أن تارك الصلاة مع المجرمين في جهنم ؟
قال تعالى( كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ،ما سلككم في سقر.
قالوا لم نك من المصلين )


هل تعلم أن الله عز وجل يأمرك بالصلاة ؟
قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)


هل تعلم أن الصلاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا ؟
قال رسول الله صلى عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : ( الصلاة ، الصلاة وما ملكت أيمانكم ).


هل تعلم أن الصلاة مفتاح كل خير ؟
قال ابن القيم الجوزي رحمه الله :
( الصلاة : مجلبة للرزق . حافظة للصحة دافعة للأذى ، طاردة للأدواء ، مقوية للقلب ، مبيضة للوجه ، مفرحة للنفس ، مذهبة للكسل ، منشطة للجوارح ، ممدة للقوى ،شارحة للصدر، مغذية للروح ، منورة للقلب ، حافظة للنعمة ، دافعة للنقمة ، جالبة للبركة, مبعدة من الشيطان, مقربة من الرحمن ).
يامن لا تصلي

تحياتي وتقبلي مروري وفائق احتراماتي
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكورة لإضافتك ولمرورك العطر
جزاكي الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك
وربي يسعدك
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ....
موضوع قيم ومهم وبوركتى عزيزتى جعل كل حرف كتبته في ميزان حسناتك
نسال الله ان يثبتنا عليها ويحببها إلينا ويريحنا بها
تحياتي لك :geek:
 
ا

اميرة المدائن

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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
موضوع قيم ومهم وبوركتى عزيزتى جعل كل حرف كتبته في ميزان حسناتك
نسال الله ان يثبتنا عليها ويحببها إلينا ويريحنا بها
تحياتي لك :geek:
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اللهم آمين يارب
وفيكي بارك الله
مشكورة لمرورك العطر
ربي يحفظك ويسعدك
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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النقاط
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ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻫﻲ ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻫﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻓﺈﻥ ﺻﻠﺢ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً ﻭﺷﺎﻣﺨﺎً، ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺼّﻼﺓ، ﻓﺄﻭﻝ ﺳﺆﺍﻝ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻫﻮ ﺍﻟﺼّﻼﺓ، ﻛﻴﻒ ﺃﺩﻳﺘﻬﺎ ؟ ﻭﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻤﺖ ﻏﺎﻓﻼً ﻋﻨﻬﺎ ؟ ﺗﺄﺗﻲ ﺻﻼﺗﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺷﻔﻴﻌﺎً ﻟﻚ، ﻓﻤﻦ ﺣﺴﻨﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﺣﺴﻨﺖ ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ ﻭﺗﻤﺖ،ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﻠﺢ ﺻﻼﺗﻪ ﺳﺎﺀﺕ ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻻ ﺻﻼﺓ ﻟﻪ ؟! ﻣﻦ ﺳﻴﺸﻔﻊ ﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ؟ ﻻ ﺷﻔﻴﻊ ﻟﻪ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﺃﺩﺍﺀﻙ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻳﺬﻛﺮﻙ ﺩﻭﻣﺎً ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻴﺠﻌﻠﻚ ﺗﺨﺎﻑ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻴﻖ ﺑﻚ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﺪﻋﻮ ؟ ﺳﻮﻑ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺳﺘﺪﻋﻮ ﺍﻟﻠﻪ ؟ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺐ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪّﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼّﻼﺓ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻪ. ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼّﻼﺓ -:
1. ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪّﻋﺎﺀ: ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼّﻼﺓ، ﻭﺍﺩﻋﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻴﺴﺮ ﺃﻣﻮﺭﻙ، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻚ .
2.ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻓﻮﺭ ﺳﻤﺎﻋﻚ ﻟﻶﺫﺍﻥ، ﻭﻻ ﺗﺆﺟﻞ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺳﻮﻑ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻚ، ﻭﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼّﻼﺓ، ﻓﻴﺠﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺲ.
3.ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻚ ﻣﺘﻮﺿﺌﺎً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺠﻌﻠﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼّﻼﺓ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
4.ﺃﻫﻢ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﺰﻡ، ﻭﺗﻌﺎﻫﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼّﻼﺓ، ﻭﺃﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﺃﺑﺪﺍً، ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺚ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ .
5. ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﺒﻪ ﻟﻴﺬﻛﺮﻙ ﺑﺄﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼّﻼﺓ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺬﻛﻴﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼّﻼﺓ، ﻭﺣﺜﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ .
6.ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻓﻀﻞ ﻛﺒﻴﺮ،ﺃﻳﻀﺎً ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ، ﻓﻬﻲ ﺃﻭﻝ ﺻﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﺳﺘﻌﻄﻴﻚ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻮﺓ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ .
7.ﺍﻟﺼّﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼّﺎﻟﺤﺔ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :" ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺧﻠﻴﻠﻪ، ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﻳُﺨﺎﻟﻞ " ، ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥّ ﺍﻟّﺼﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼّﺎﻟﺤﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄّﺎﻋﺔ ﻭﺗﺒﻌﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ .
8.ﺇﻗﺮﺃ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺗﺬﻛّﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻀﻞ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﻟﺘﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ، ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰﺍً ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻵﺩﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ.
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