بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصلاة تجعل الإنسان أكثر تحكما في انفعالاته. قالى تعالى( ان الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ) حافظوا عليها فهي أول ما ستسألون عنه يوم القيامة

الصلاة هي الحبل المتين بينك وبين الله كلما أديت فريضة صعدت إلى الله أكثر وزدت تقربا وان قطعتها سيقطع عنك كل شيئ جميل، ففي الصلاة تطيب لنا الحياة،فلا تقطعونها وتؤخرونها عن وقتها وحافظوا عليها

تركت صلاتك وكنت من الاهين...!

ألن تسمع قول ربك فويل للمصلين...!

ويل لمن أخر الصلاة فما بال التاركين...!

أثقلت عليك الصلاة أم كنت من الساهين...!

انسيت الموت والقبر والعذاب المهين...!

أم ظننت إنك ستكون من الخالدين...!

فهيا إلا صلاتك لتكن من الفائزين...!

بحنات الخلد وصحبة سيد المرسلين...!

اسرع لى طاعة الله وكن من التائبين...!