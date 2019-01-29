عرض بيع متوفر 500$ PAYONEER مقابل BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
194.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
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NAIM 2093

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
817
نقاط التفاعل
71
النقاط
17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 500$ PAYONEER مقابل 194دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
100505
ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-كل عضو يأكد أن حسابه مفعل كليا ويستقبل ثم بعد الإرسال يتبين غير ذلك يتحمل وحده كل المسؤولية إن تم تعليق المبلغ في حسابه
-أصحاب الحسابات الجديدة لا داعي للحجز لأنه كاد يغلق حسابي بسبب الإرسال إلى حساب جديد سابقا
-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سأرسل له RIP الخاص بي في المحادثة
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب، إن لم يظهر سأدفع لكم بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب عبر موقع البريد
إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة ولم يظهر المبلغ عبر تطبيق بريدي موب


تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 100$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,462
نقاط التفاعل
3,610
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق .
 
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NAIM 2093

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
817
نقاط التفاعل
71
النقاط
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العرض قائم
 
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NAIM 2093

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
817
نقاط التفاعل
71
النقاط
17
العرض قائم
 
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zikos

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 سبتمبر 2015
المشاركات
76
نقاط التفاعل
12
النقاط
3
السلام عليكم احجز لي 121 دولار بايونير
 
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NAIM 2093

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
817
نقاط التفاعل
71
النقاط
17
المبلغ المباع: 0$
المبلغ المحجوز: 123$
المبلغ المتبقي: 377$
 
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Akram-info

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 فيفري 2019
المشاركات
1
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
العمر
37
السلام عليكم
أريد شحن بطاقتي ب 200 دولار
لكن لن اقوم بالشحن من قبل. البطاقة عندها 25 يوما فقط.
 
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NAIM 2093

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
817
نقاط التفاعل
71
النقاط
17
قال Akram-info:
السلام عليكم
أريد شحن بطاقتي ب 200 دولار
لكن لن اقوم بالشحن من قبل. البطاقة عندها 25 يوما فقط.
إضغط للتوسيع...
المعذرة أخي سبق وأن تم تحذيري من قبل قسم الدعم الخاص بالبنك من تفادي الإرسال للحسابات الجديدة حتى لا يتم حظر حسابي
إذا كنت تريد الشراء عبر النت سأراسلك عبر المحادثة لأعطيك الحل الأمثل
 
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NAIM 2093

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
817
نقاط التفاعل
71
النقاط
17
المبلغ المتبقي: 377$
 
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