قد نضطر ...لكن لسبب ⁦🗨️⁩

السلام عليكم أخي حليم موضوع رائع ومحزن في نفس الوقت ولكن هكذا فرصة تجعلنا نتصالح مع ذاتنا ونعرف مالذي أقدمنا عليه دون رضانا

فعلت الكثير والكثير من أجل صحتي رضيت بذل أناس فقط لانني تحت رحمتهم ومساعدتهم حاولت إرضاء الجميع حتى فقط لا يقال ناكرة خير وجميل

فعلت أمور في واقعي من أجل امي سكت امام اناس ما كان يجب أن أسكت لهم ولكن لأجلها تحملت كما تحملت لأجلي

عمل امي من أجل وهي فالستينات ومريضة يجعلني أفعل لأجلها كل شيء

تركت نفسي وسعيت من اجل غيري فقط لان أرى فيهم فرحة انا ما عشتها حتى لو اقص عليك هذا فقط لاقول لأي درجة أتحمل جاءتني فرصة عظيمة لاعالج خارج الوطن رغم وضعي الصعب جدا والمتدهور وانا اشارف على الإصابة بسرطان الفك ولكن وجدت أسرة كاملة محتاجة لمساعدة مستعجلة انا مريضة جدا ولكن حتى هم لديهم أطفال صغار مرضى تركت نفسي وتابعت قضيتهم وسعيت مع أصدقاء حتى عالجنا مشكلتهم فقط لربما دعائهم لوحده يشفيني دون أن اعالج لعلها عمل خير كما فعل الكثيرون معي لو تدري سعادتي بفرحتهم وكانني شفيت فرحة تلك العائلة وأولئك الأطفال عندي كأنني من عالجت تخليت عن الكثير والكثير وفي كل مجال فقط من أجل صحتي ويا ليتني شفيت

لكني لست نادمة لاني لنفسي علي حق وغدا امام الله لا تحاسبني بل سعيت و سعيت والحمد لله

شكرا لك على الموضوع الرائع