قد نضطر ...لكن لسبب ⁦🗨️⁩

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,725
نقاط التفاعل
14,288
النقاط
2,591
العمر
33
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إخوتي أخواتي
تحية طيبة إلى قلوبكم الطيبة

موضوعي اليوم هو

قد نضطر ... لكن لسبب ⁦🗨

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

في مجتمعنا وفي أي مجتمع آخر نشترك في أمور عديدة بما أننا بشر نشترك في عنصر الإنسانية ،
في المجتمعات نضطر إلى فعل أمور رغما عنا أو في أحسن الأحوال يجب فعلها وإلا يترتب على تركها عواقب جسيمة .
وهناك أمور نضطر إلى تركها ونحن في أمس الحاجة إليها إما لتستمر الحياة وسط المجتمع أو أنها لا تناسب وضعنا فيه .

لذلك إرتأيت أن يكون هذا الموضوع صرحا لجميع اللماويين أن يكتبو آراءهم....
ما هو الشيء الصعب التخلي عنه لتستمر الحياة في أسرة أو في مجتمع
ماهو الشيء الذي نضطر إلى فعله ونحن غير راضين لنسعد من حولنا أو ليستمر تدفق المجتمع إلى الأمام .

نحن بشر ونضحي لأجل الاستمرار ،مثلما ضحى من أجلنا من كانو قبلنا.
فيما يرضي الله طبعا !!!!

100522


إذا المشاركة بسييييطة جدا وهي أن نرد
مثلا
من الصعب أن نبتسم ونحن نتألم ...

أو نضطر لفعل كذا ليستمر كذا
أو ...
أو ...
والأمثلة عدييييدة ومتنوعة في مجتمعاتنا وهي لا تخلو منها .

نضطر أن ننهي موضوع ما لنترك المجال لحضراتكم المحترمة في الرد 😉

أنتظر تفاعلكم إخوتي أخواتي
تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير 👍
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,815
نقاط التفاعل
5,438
النقاط
751
قد نضطر للكذب ونحن له كارهون من اجل لم شمل عائلة على حافة الفراق
 
خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,216
نقاط التفاعل
2,073
النقاط
371
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم @حلم كبير
ومن ذا الذي لا تضطره الظروف إلى القيام بأمور قد لا يُحبّها أو يُؤيّدها
كثيرة هي تلك المواقف أيها الفاضل
.....
موضوع جميل وحيوي
أرجو أن يجد ما يستحقه من التشجيع والمتابعة
....
قال حلم كبير:
نضطر أن ننهي موضوع ما لنترك المجال لحضراتكم المحترمة في الرد 😉
إضغط للتوسيع...
أضحك الله سنّك
.....
سلمت يمينك
لك تقديري وامتناني

 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,815
نقاط التفاعل
5,438
النقاط
751
قد نضطر لقول الحقيقة ونحن مكرهين للوقوف ضد قريب لنا ضلم شخصا احقاقا للحق
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,007
نقاط التفاعل
23,396
النقاط
2,061
مانيش عارف علاه هذا الموضوع خلاني نبكي
شوف اخي حلييم في وقت من الاوقات الامور تغلقت امامي مرة وحدة
تركت التجارة و تخلى عني الاهل و الاصحاب
و بقيت منعزل عن الناس لمدة و تعرضت لضغوط كبيرة و كنت قريب ندخل السجن
لكن و لله الحمد اولا واخير و بفضل زوجتي اللي وقفت معايا بكلامها و حتى انها باعت ذهبها
رجعت للحياة لكن العودة ما كانتش ساهلة كان لازم عليا نكافح و نصبر و نغير بزااف امور
من اجل اولادي و عايلتي و كنت مضطر اني نحط نيفي لناس متكبرة من أجل أولادي و عايلتي
و كنت نحس بالحزن و ما نبين حتى لواحد
لكن في الاخير ربي معايا و فرج ربي كان قريب و راني نحسه اقرب من اي وقت
احيانا اتخلى عن كرامتي و كبريائي من اجل بناتي 😪
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,386
نقاط التفاعل
24,558
النقاط
1,951
السلام عليكم أخي حليم موضوع رائع ومحزن في نفس الوقت ولكن هكذا فرصة تجعلنا نتصالح مع ذاتنا ونعرف مالذي أقدمنا عليه دون رضانا
فعلت الكثير والكثير من أجل صحتي رضيت بذل أناس فقط لانني تحت رحمتهم ومساعدتهم حاولت إرضاء الجميع حتى فقط لا يقال ناكرة خير وجميل
فعلت أمور في واقعي من أجل امي سكت امام اناس ما كان يجب أن أسكت لهم ولكن لأجلها تحملت كما تحملت لأجلي
عمل امي من أجل وهي فالستينات ومريضة يجعلني أفعل لأجلها كل شيء
تركت نفسي وسعيت من اجل غيري فقط لان أرى فيهم فرحة انا ما عشتها حتى لو اقص عليك هذا فقط لاقول لأي درجة أتحمل جاءتني فرصة عظيمة لاعالج خارج الوطن رغم وضعي الصعب جدا والمتدهور وانا اشارف على الإصابة بسرطان الفك ولكن وجدت أسرة كاملة محتاجة لمساعدة مستعجلة انا مريضة جدا ولكن حتى هم لديهم أطفال صغار مرضى تركت نفسي وتابعت قضيتهم وسعيت مع أصدقاء حتى عالجنا مشكلتهم فقط لربما دعائهم لوحده يشفيني دون أن اعالج لعلها عمل خير كما فعل الكثيرون معي لو تدري سعادتي بفرحتهم وكانني شفيت فرحة تلك العائلة وأولئك الأطفال عندي كأنني من عالجت تخليت عن الكثير والكثير وفي كل مجال فقط من أجل صحتي ويا ليتني شفيت
لكني لست نادمة لاني لنفسي علي حق وغدا امام الله لا تحاسبني بل سعيت و سعيت والحمد لله
شكرا لك على الموضوع الرائع
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,725
نقاط التفاعل
14,288
النقاط
2,591
العمر
33
قال الامين محمد:
مانيش عارف علاه هذا الموضوع خلاني نبكي
شوف اخي حلييم في وقت من الاوقات الامور تغلقت امامي مرة وحدة
تركت التجارة و تخلى عني الاهل و الاصحاب
و بقيت منعزل عن الناس لمدة و تعرضت لضغوط كبيرة و كنت قريب ندخل السجن
لكن و لله الحمد اولا واخير و بفضل زوجتي اللي وقفت معايا بكلامها و حتى انها باعت ذهبها
رجعت للحياة لكن العودة ما كانتش ساهلة كان لازم عليا نكافح و نصبر و نغير بزااف امور
من اجل اولادي و عايلتي و كنت مضطر اني نحط نيفي لناس متكبرة من أجل أولادي و عايلتي
و كنت نحس بالحزن و ما نبين حتى لواحد
لكن في الاخير

ربي معايا و فرج ربي كان قريب و راني نحسه اقرب من اي وقت
احيانا اتخلى عن كرامتي و كبريائي من اجل بناتي 😪
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم
هي الحياة أخي الكريم تدفعنا إلى فعل أمور رغما عن أنوفنا من أجل أحبابنا سعادتهم وابتسامتهم وعلاقتنا الطيبة معهم .
هناك من أعطاه الله قدرة التحمل والجلد على الامور الصعبة التي هي بالنسبة لشخص آخر مستحيلة مثل ما تفضلت في ردك أعلاه
لو فكرت قليلا لوجدت أنك لو لم تفعل وتصبر على ما تكره لما لبيت أشياء لعائلتك ولما رأيت ابتسامة بناتك ،لذلك وجب عليك الصبر والتحمل في حدود عدم التمادي معك
الزوجة ربي يعينها ويعوضها خيرا من ذهب الدنيا كله ،والله والله إن نظرة الرضا من الزوج لزوجته لتساوي الدنيا وما فيها ،فما بالك بقولك لها أنك راض عنها وتدعو لها في غيابها .
دير حاجة واحدة في بالك بلي ربي معاك وهو اللي بيده خزائن السماوات والارض ومفاتيحها ،واللي نعرفو عليك انك مؤمن ما شاء الله وما تقوله فيض من غيض على ما تتحمله من صعاب الدنيا ونقاص العقول ...
الموضوع موضوعك
عد واكتب متى شئت ⁦...
لذلك أقول لك لا تحزن إن الله معك .....
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top