قد نضطر ...لكن لسبب ⁦🗨️⁩

حلم كبير
:: نجم اللمة ::
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إخوتي أخواتي
تحية طيبة إلى قلوبكم الطيبة
موضوعي اليوم هو
قد نضطر ... لكن لسبب
في مجتمعنا وفي أي مجتمع آخر نشترك في أمور عديدة بما أننا بشر نشترك في عنصر الإنسانية ،
في المجتمعات نضطر إلى فعل أمور رغما عنا أو في أحسن الأحوال يجب فعلها وإلا يترتب على تركها عواقب جسيمة .
وهناك أمور نضطر إلى تركها ونحن في أمس الحاجة إليها إما لتستمر الحياة وسط المجتمع أو أنها لا تناسب وضعنا فيه .
لذلك إرتأيت أن يكون هذا الموضوع صرحا لجميع اللماويين أن يكتبو آراءهم....
ما هو الشيء الصعب التخلي عنه لتستمر الحياة في أسرة أو في مجتمع
ماهو الشيء الذي نضطر إلى فعله ونحن غير راضين لنسعد من حولنا أو ليستمر تدفق المجتمع إلى الأمام .
نحن بشر ونضحي لأجل الاستمرار ،مثلما ضحى من أجلنا من كانو قبلنا.
فيما يرضي الله طبعا !!!!
إذا المشاركة بسييييطة جدا وهي أن نرد
مثلا
من الصعب أن نبتسم ونحن نتألم ...
أو نضطر لفعل كذا ليستمر كذا
أو ...
أو ...
والأمثلة عدييييدة ومتنوعة في مجتمعاتنا وهي لا تخلو منها .
نضطر أن ننهي موضوع ما لنترك المجال لحضراتكم المحترمة في الرد
أنتظر تفاعلكم إخوتي أخواتي
تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
إخوتي أخواتي
تحية طيبة إلى قلوبكم الطيبة
موضوعي اليوم هو
قد نضطر ... لكن لسبب
في مجتمعنا وفي أي مجتمع آخر نشترك في أمور عديدة بما أننا بشر نشترك في عنصر الإنسانية ،
في المجتمعات نضطر إلى فعل أمور رغما عنا أو في أحسن الأحوال يجب فعلها وإلا يترتب على تركها عواقب جسيمة .
وهناك أمور نضطر إلى تركها ونحن في أمس الحاجة إليها إما لتستمر الحياة وسط المجتمع أو أنها لا تناسب وضعنا فيه .
لذلك إرتأيت أن يكون هذا الموضوع صرحا لجميع اللماويين أن يكتبو آراءهم....
ما هو الشيء الصعب التخلي عنه لتستمر الحياة في أسرة أو في مجتمع
ماهو الشيء الذي نضطر إلى فعله ونحن غير راضين لنسعد من حولنا أو ليستمر تدفق المجتمع إلى الأمام .
نحن بشر ونضحي لأجل الاستمرار ،مثلما ضحى من أجلنا من كانو قبلنا.
فيما يرضي الله طبعا !!!!
إذا المشاركة بسييييطة جدا وهي أن نرد
مثلا
من الصعب أن نبتسم ونحن نتألم ...
أو نضطر لفعل كذا ليستمر كذا
أو ...
أو ...
والأمثلة عدييييدة ومتنوعة في مجتمعاتنا وهي لا تخلو منها .
نضطر أن ننهي موضوع ما لنترك المجال لحضراتكم المحترمة في الرد
أنتظر تفاعلكم إخوتي أخواتي
تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير