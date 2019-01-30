متجر «فريد أبوفيصل للألفاظ والتعابير الكتابية»

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا أهلا وسهلا بكم أهل اللمة الطيّبين في هذا المتجر العربي الجميل بما سأحاول إعماره وإثرائه به إن شاء الله.

متجر فريد أبوفيصل للألفاظ والتعابير

الفكرة:

سأدرج قدر ما استطعت تسلسليا فقرات أو حلقات مرتبة في هذا الموضوع أنقلها بتصرف مني بما أراه يناسب حاجتنا من معرفة( الألفاظ الكتابيةوالتعابير) وإدراك معانيها ومناسبتها وموقعها المحدد في كل مانكتب من أصناف الأدب والكتابة( خاطرة..قصة..مقال..موضوع..شعر..رسالة...الخ) فأضع المعنى أو الحالة كعنوان لكل فقرة ثم أدرج مجموعة من الالفاظ التي تناسبها وقد استعملها الأدباء والكتاب والشعراء القدامى والمعاصرين وسأكتفي باختيار ألفاظ سهلة متداولة وسارية المفعول إلى غاية الآن وأتحاشى المعقدة والصعبة والمنتهية والمختفية.

المصدر:

النقل سيكون ان شاء الله من كتاب جميل جدا ورائع عنوانه(الألفاظ الكتابية لمؤلفه عبد الرحمن بن عيسى بن حمّاد الهمذاني) وضبطه وقدمه د.إميل يعقوب بارك الله فيه.

لقد لاحظت نفسي وبعض الإخوة في منتدى اللمة من محبي الكتابة والأدب وهواة المطالعة والتثقف والتعلم نحاول دوما الكتابة والخربشة كما يقول الكثيرون لكننا نفتقد للزاد المعرفي للألفاظ والتعابير الجذابة والبليغة المناسبة وكل ما يخص الكتابة الأدبية الجيدة من تشبيهات ومحسنات ...الخ

وقد وجدت في هذا الكتاب ما استصعب مطالعته في كتب أخرى لبساطته وسهولة فهمه وتبويباته الدقيقة والمنظمة وثراءه بالألفاظ الأدبية المجمعة القديمة والحديثة فكانت مطالعته رحلة شيقة في تاريخ الحرف والكلمة العربية البديعة.

إخوتي الأعزاء سيكون من المفيد متابعة كل حلقات هذه السلسلة وان شاء الله ستسفيدون جدا جدا من هذا المعجم الثري بالألفاظ الرائعة التي تحتاجونها في كتاباتكم على اللمة وستلاحظون حجم حاجتنا لتنويع كل لفظ والبحث عن شبيهه الأجمل والأبلغ والجذاب.

سأحاول تبسيطه وتلخيصه قدر الاستطاعة( كتابة)

الأخ حليم..لؤلؤة..شيماء..قلم مغرور.. الجميع أحباب الحرف العربي الأصيل و كل من نراهم في اللمة يكتبون ويبدعون تابعوني والاستفادة مضمونة.