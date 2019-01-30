متجر «فريد أبوفيصل للألفاظ والتعابير الكتابية»

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
إنضم
1 أوت 2008
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بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا أهلا وسهلا بكم أهل اللمة الطيّبين في هذا المتجر العربي الجميل بما سأحاول إعماره وإثرائه به إن شاء الله.

100595متجر فريد أبوفيصل للألفاظ والتعابير

الفكرة:
سأدرج قدر ما استطعت تسلسليا فقرات أو حلقات مرتبة في هذا الموضوع أنقلها بتصرف مني بما أراه يناسب حاجتنا من معرفة( الألفاظ الكتابيةوالتعابير) وإدراك معانيها ومناسبتها وموقعها المحدد في كل مانكتب من أصناف الأدب والكتابة( خاطرة..قصة..مقال..موضوع..شعر..رسالة...الخ) فأضع المعنى أو الحالة كعنوان لكل فقرة ثم أدرج مجموعة من الالفاظ التي تناسبها وقد استعملها الأدباء والكتاب والشعراء القدامى والمعاصرين وسأكتفي باختيار ألفاظ سهلة متداولة وسارية المفعول إلى غاية الآن وأتحاشى المعقدة والصعبة والمنتهية والمختفية.

المصدر:
النقل سيكون ان شاء الله من كتاب جميل جدا ورائع عنوانه(الألفاظ الكتابية لمؤلفه عبد الرحمن بن عيسى بن حمّاد الهمذاني) وضبطه وقدمه د.إميل يعقوب بارك الله فيه.
100594

:unsure:
لقد لاحظت نفسي وبعض الإخوة في منتدى اللمة من محبي الكتابة والأدب وهواة المطالعة والتثقف والتعلم نحاول دوما الكتابة والخربشة كما يقول الكثيرون لكننا نفتقد للزاد المعرفي للألفاظ والتعابير الجذابة والبليغة المناسبة وكل ما يخص الكتابة الأدبية الجيدة من تشبيهات ومحسنات ...الخ
وقد وجدت في هذا الكتاب ما استصعب مطالعته في كتب أخرى لبساطته وسهولة فهمه وتبويباته الدقيقة والمنظمة وثراءه بالألفاظ الأدبية المجمعة القديمة والحديثة فكانت مطالعته رحلة شيقة في تاريخ الحرف والكلمة العربية البديعة.
إخوتي الأعزاء سيكون من المفيد متابعة كل حلقات هذه السلسلة وان شاء الله ستسفيدون جدا جدا من هذا المعجم الثري بالألفاظ الرائعة التي تحتاجونها في كتاباتكم على اللمة وستلاحظون حجم حاجتنا لتنويع كل لفظ والبحث عن شبيهه الأجمل والأبلغ والجذاب.
سأحاول تبسيطه وتلخيصه قدر الاستطاعة( كتابة)

الأخ حليم..لؤلؤة..شيماء..قلم مغرور.. الجميع أحباب الحرف العربي الأصيل و كل من نراهم في اللمة يكتبون ويبدعون تابعوني والاستفادة مضمونة.

"... البقاء متفرجا متجولا بلا تقديم فائدة للمنتدى جعلني أبحث عن فكرة تربط الحضور بالمنفعة بدل الحضور بلا فائدة.."

دعوة:
يمكنكم اختيار وذكر اللفظ الذي جذبكم لكل معنى والاحتفاظ به والتدرب على إدراجه في جملة بسيطة أو نص قصير هنا في الموضوع عبر الردود.

على بركة الله ننطلق وعندما تملون من السلسلة سأتوقف فقليل من التحفيز ولو إعجاب >>>

بداية السلسلة في الرد الموالي

{ فهرس الموضوع }

-الصفحة الأولى-
الباب الأول: باب بمعنى أصلح الفاسد
الباب الثاني: باب بمعنى صلح الشيء
الباب الثالث: باب في معنى لايُستطاعُ إصلاحُ الأمرِ
الباب الرابع: باب اعوجاج الشيء

-الصفحة الثانية-
الباب الخامس: باب بمعنى سلَكَ طريقته
الباب السادس: باب بمعنى الفحص عن الأمر
الباب السابع: باب في اللوم

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
إنضم
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باب: بمعنى أصلح الفاسد

تقول:
أصلح الفاسد.
أصلح الخلل.
لم فلان الشّعث.( الشعث: هو المتفرق من كل شيء ..اللهم ألمم شعثنا..وهذا دعاء ورد في حديث)
النّشر: ايضا نفسها الشعث يعني كل شيء متفرق.
ضمّ النشر.
رتق الفتْق.
جمع الشتات.
جبر الوهن والوهي( الوهي: الضعف)
أسا الكلْم( الكلْم: الجرح)
رأَب الصّدع،رأَب الثأي( الثأي: الضعف)

رأب يا اخوتي هي من الرؤبة والرؤبة هي تلك القطعة الخشبية التي نصلح بها القصعة( القصعة تعرفوها نتاع الطعام والعجين ههه)
لأم الصدع.
-( الوصم والخلل والفساد والفتْق) نفس المعنى.
حسَم الداء.
سوّى الزَّيغ( الزيغ: الميل في أي خلقة.الاعوجاج مثلما نقول وأيضا هو الميل إلى الشيء)

نتابع اخوتي في اللمة>>>

الفُتوق هي حوادث الفساد مثل دزاير انهكتها الفتوق( بيناتنا برك)
اذا زاد الفساد نقول:
استوسع الوَهي.
استنهر الفساد( استنهر: كثُر)
تفاقم.
استشرى.

".. كما وعدتكم في الشروط اختصرت قدر الاستطاعة فهناك ألفاظ لن تدخل الدماغ لأنها غير متداولة الا في العصور القديمة ونحن ماشاء الله أدمغتنا حديثة لم ينزع عنها الغلاف هههه.

تابعوا في الحلقة القادمة:
باب: في معنى صَلَح الشيء.
على اللمة الجزائرية.
الساعة 00:00 بتوقيت جزيرة الواقواق.
 
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sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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من احب المواضيع الى قلبي الموسوعه او الموضوع الجامع لأنفائدته لا تنتهي
سوف نتعاون على جمع اكبر عدد ممكن من الالفاضالكتابية والمعاني
حتى تكون معينا لنا في الكتابة والخاطرة وكل ما يخص الادب
وما شد انتباهي هو ذكرك للمحسنات و التشبيهات لأنني استعملهما غالبا في كتاباتي المتواضعة
بارك الله فيك وانار طريقك ورزقك من حيث لا تحتسب
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربي يجازيك الجنة ان شاء الله
والله موضوع في وقتو المناسب، مؤخرا راني نتعب باه نجمع أكبر قدر
من المفردات والمرادفات وحتى الجمل التي تحمل تشبيه أجمل وأبلغ كما ذكرت
أنا استعين في عملي على قاموس ورقي يعني عندي في الدار لكن مافيهش كلشي كأنه للمبتدئين في اللغة العربية
ويوجد قاموس الكتروني عبر النت لكن الأنترنت لا تكون متوفرة دائما، على هادي مدايرة كراسين أجمع فيهما اكبر قدر من المفردات
علّها تفيدني لاحقا، وسأضم إليها منافع هذه السلسلة القيّمة، فجزاك الله خيرا وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
بالعودة للمفردات التي ذكرتها، كاين أمور مافهمتهاش فلهذا قلت نسأل عليها وان شاء الله ما نكونش أخللت بتوازن الموضوع
فيما يخص جملة أصلح الفساد ربما هي قريبة من جملة جبر الكسر ورتق الفتق ورأب الصدع لكن الشتات والشعث اراهما كلمتان
بعيدتان عن المعنى الأول، هل لأن الفساد ينتشر ننسب إليه كلمة شعث وشتات لأنها متفرقة ومنتشرة؟ يعني بهذا المفهوم؟
يعني لي نقصدو أنو لو استعملنا كلمة إصلاح الفساد ولمّ الشعث لهما نفس المعنى في الجملة؟ وإلا يميلان لنفس الاستخدام؟
معرف إذا فهمتني ولالا، الأامثلة درك ماجاونيش أمثلة بزاف لكن جات في بالي جملة معيّنة كتبتها الآن باستعمال أحد الأمثلة
{رتقَ الزمّان بتعاقب أيامه فتقًا بقلبي شجّته المحن}
مارأيُك؟ إذا مليحة ومناسبة نضمها للرواية تاعي ونستخدمها ههههه يعطيك الصحة والله خليت مخنا يخدم ويبحث ويبدع
عندي شحال وأنا افتقد لمفردات جديدة وافكار تخليني نكتب وندير تشبيهات
بالمناسبة، الموضوع تاعي لي نهار فتحتو تاع اجتماع الكتّاب، كاين سؤال حطيتو مؤخرا تاع الفرق بين أن لا وألا إذا أمكن فضلا
وليس أمرا تجاوبني عليه باه نعود نفرق بيناتهم ونعرف الكتابة الصحيحة تاعهم كيما تاع لمَ ولما
وفقط جاتني فكرة نضيفها لموضوعي هي نطرحو كلمة، مثلا شخص يقول كلمة اقترب والبقية ييعاونو يحاولو يجيبو أكبر عدد
من المرادفات تاع الكلمة هاديك، مثلا شخص يقول كلمة دنا والآخر كلمة اخرى وهكذا، باه نتعرفو على مرادفات أكبر
يعني تكون مجرد كلمات وليست جمل، إذا طبعا لا تتماثل هذه الفكرة مع فكرة موضوعك، إذا كان عندها نفس الهدف نفضل
نتبع معاك هنا أحسن ونحط أمور أخرى في الموضوع الآخر نتدربو عليها
وشكرا جزيلا على الجهد المبذول، بارك الله فيك

 
sanaya

sanaya

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يعطيك الصحة سأستفيد كثيرا من السلسلة

و بينما نحن جالسون أقبل علينا أعرابي أغبر شعره أشعث و قال و عينه تزيد إلى غنائمنا :
مالي أرى .......
محاولة ناقصة😅
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
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قال لؤلؤة قسنطينة:
@حلم كبير
@قلم مغرور
انضمو انضمو
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مشكووورة الأخت مريم على الإشارة قريت الموضوع وانا زائر مساءا وعندما دخلت نسيته 😅😅😅😅
بارك الله فيك على التذكير 👌
حقا أخي @فريد أبوفيصل ما أحوجني إلى هكذا موضوع يثلج الصدر وينفض الغبار عن تلافيفي المخية
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كثيرا
متابع متابع متابع بإذن الله وتلميذ مجتهد
إستوسع الوهي في بلادي الكريمة اللهم رحماك بها وبأهلها الصالحين فإنه ليس لنا سواك آمين ..

جزاك الله خيرا كثيرا على كل مجهود تبذله في نشر العلم .
وزادك الله علما
إحترامي وتقديري
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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السلام عليكم جميعا طبتم وطاب مسعاكم.
سعيد أن الفكرة نالت إعجابكم سأقوم اليوم بمتابعة السلسلة أولا ثم سأرد على مشاركاتكم قدر الاستطاعة..لأنني أبحث ثم أختار ثم ألخص ثم أكتب التبويات تباعا.
نواصل>>>>


- باب في معنى: صلَح الشيء.


إذا صَلَحَ الفاسد نقول:
استقام المائل.
انشعب الصّدع.
انجبر الوهي.
انحسم الداء.
ارتتق الفتْق.
اعتدل الميل.
اندمل الكلْم( الجرح)


-باب في معنى: لايُستطاعُ إصلاحُ الأمرِ.
هذا أمر لا يُأسى كلْمه.
ولا يُرجى رأْبُه.
لايُلأم صدعه.
لاتُسد ثُلمَتُه.
هذا أمر أشد فتقا من غيره وأعظم جرحا.

- باب اعوجاج الشيء.
تقول:

اعوج الشيء وأوِد ومال وزوِرَ وزاغ وضلِع وصعِر وصوِرَ.
يقول المولى عزوجل<< ولا تصعّر خدك للناس..>> من نصائح لقمان يعني يا اخوتي لا تعوّج خدك وهذه الحركة معروفة لدى النساء 😏.

الصَّوَرْ هو الميل مثل الرقبة المائلة.
والصَّيَدْ هو رفع الرأس كبرا ( التكبر) نقول للملِك ...ملِك أصْيَد يعني لايلتفت يمينا ولاشمالا.

نختتم الفقرات السابقة بهذا البيت الذي أعجبني كثيرا لكعب بن مالك الأنصاري وهو صحابي من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

طَعَنّا طعنة حمراء فيهم :=: حرامٌ رأْبُها حتى المماتِ

أرأيتم روعة البيت وبلاغة ألفاظه يعني ..عطيناهم طريحة يبقاو يتفكرو فيها طول العمر🤕

تشاهدون في الحلقة القادمة 😜 >>>
خروجنا من هذا العوَج والفساد ..ق دزاير بزاف علينا ...لنتطرق لمعنى جديد ونتعرف على ألفاظه وعباراته المتنوعة وهو معنى جميل ستعجبكم الألفاظ فيه لأننا نتداوله كثيرا وهو:

- باب بمعنى سلك طريقته:

نقول نحَوْتُ نحوه و حذوت حذوه وقفوت إثره ....الخ من الالفاظ البديعة انتظروني قريبا في حلقة جديدة على قناة الجريدة.


الى لقاء قريب ان شاء الله🙋‍♂️
 
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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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قال sami44:
من احب المواضيع الى قلبي الموسوعه او الموضوع الجامع لأنفائدته لا تنتهي
سوف نتعاون على جمع اكبر عدد ممكن من الالفاضالكتابية والمعاني
حتى تكون معينا لنا في الكتابة والخاطرة وكل ما يخص الادب
وما شد انتباهي هو ذكرك للمحسنات و التشبيهات لأنني استعملهما غالبا في كتاباتي المتواضعة
بارك الله فيك وانار طريقك ورزقك من حيث لا تحتسب
إضغط للتوسيع...
مرحبا بالأخ العزيز سامي لا نستطيع الابداع في التشبيهات والكنايات ووووغيرها اذا لم نكن نملك زاد مقبول من الالفاظ والعبارات حتى أن بعض الالفاظ التي نستعملها نجهل معناها الصحيح وندرجها في غير محلها لهذا فان هذه السلسلة بالغة الاهمية ومتابعة الجديد فيها في كل مرة يسهل استيعاب وحفظ بعض الالفاظ والعبارات الجميلة والبليغة. يعطيك الصحة وخاطرتك الاخيرة في منتهى الروعة(y) واصل ولا تفاصل.
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربي يجازيك الجنة ان شاء الله
والله موضوع في وقتو المناسب، مؤخرا راني نتعب باه نجمع أكبر قدر
من المفردات والمرادفات وحتى الجمل التي تحمل تشبيه أجمل وأبلغ كما ذكرت
أنا استعين في عملي على قاموس ورقي يعني عندي في الدار لكن مافيهش كلشي كأنه للمبتدئين في اللغة العربية
ويوجد قاموس الكتروني عبر النت لكن الأنترنت لا تكون متوفرة دائما، على هادي مدايرة كراسين أجمع فيهما اكبر قدر من المفردات
علّها تفيدني لاحقا، وسأضم إليها منافع هذه السلسلة القيّمة، فجزاك الله خيرا وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
بالعودة للمفردات التي ذكرتها، كاين أمور مافهمتهاش فلهذا قلت نسأل عليها وان شاء الله ما نكونش أخللت بتوازن الموضوع
فيما يخص جملة أصلح الفساد ربما هي قريبة من جملة جبر الكسر ورتق الفتق ورأب الصدع لكن الشتات والشعث اراهما كلمتان
بعيدتان عن المعنى الأول، هل لأن الفساد ينتشر ننسب إليه كلمة شعث وشتات لأنها متفرقة ومنتشرة؟ يعني بهذا المفهوم؟
يعني لي نقصدو أنو لو استعملنا كلمة إصلاح الفساد ولمّ الشعث لهما نفس المعنى في الجملة؟ وإلا يميلان لنفس الاستخدام؟
معرف إذا فهمتني ولالا، الأامثلة درك ماجاونيش أمثلة بزاف لكن جات في بالي جملة معيّنة كتبتها الآن باستعمال أحد الأمثلة
{رتقَ الزمّان بتعاقب أيامه فتقًا بقلبي شجّته المحن}
مارأيُك؟ إذا مليحة ومناسبة نضمها للرواية تاعي ونستخدمها ههههه يعطيك الصحة والله خليت مخنا يخدم ويبحث ويبدع
عندي شحال وأنا افتقد لمفردات جديدة وافكار تخليني نكتب وندير تشبيهات
بالمناسبة، الموضوع تاعي لي نهار فتحتو تاع اجتماع الكتّاب، كاين سؤال حطيتو مؤخرا تاع الفرق بين أن لا وألا إذا أمكن فضلا
وليس أمرا تجاوبني عليه باه نعود نفرق بيناتهم ونعرف الكتابة الصحيحة تاعهم كيما تاع لمَ ولما
وفقط جاتني فكرة نضيفها لموضوعي هي نطرحو كلمة، مثلا شخص يقول كلمة اقترب والبقية ييعاونو يحاولو يجيبو أكبر عدد
من المرادفات تاع الكلمة هاديك، مثلا شخص يقول كلمة دنا والآخر كلمة اخرى وهكذا، باه نتعرفو على مرادفات أكبر
يعني تكون مجرد كلمات وليست جمل، إذا طبعا لا تتماثل هذه الفكرة مع فكرة موضوعك، إذا كان عندها نفس الهدف نفضل
نتبع معاك هنا أحسن ونحط أمور أخرى في الموضوع الآخر نتدربو عليها
وشكرا جزيلا على الجهد المبذول، بارك الله فيك

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مرحبا يا لؤلؤة سعيد بحضورك هنا.
طريقة هذا الكتاب في وضع المعاني أولا ثم جرد وجمع الالفاظ والتعابير المتواترة والمذكورة في القرآن الكريم أفضل من البحث عن الالفاظ منفردة حتى القاموس لا نستطيع استيعاب كل مافيه ستكون متابعة هذه السلسلة شيقة وبسيطة وفي متناولنا نحن الضعفاء هههه .
معنى أصلح الفاسد:
هذا معنى عام لفساد اي شيء ومنها شعر أشعث يعني المعنى لكل تبويب هو يحتمل كل العبارات يبقى علينا فقط اختيار اللفظ المناسب لكل حالة خاصة.فهمتيني؟
عندما مثلا نتحدث عن الجراح نستعمل فتق او اندمل أو الكلْم وعندما نتحدث عن انكسار شيء صلب نستعمل صدع ورأب.
كما تعلمين من روعة لغتنا العربية أننا نستطيع استعمال لفظ ما للتشبيه وللكناية عن احساس آخر ونستعين به في حالة غير حالته للتعبير عنها بشكل بليغ او تلميح ...الخ
عندما نكتب عن شيء سنختار اللفظ المناسب الابلغ لايصال المعنى جيدا نستعمل الاصلاح في شيء فاسد ونستعمل لم الشعث في منع التفرق والتشرذم يعني نختار اللفظ المناسب في كل ما أدرجه مع بعضه في كل تبويب.
لن أشرح كل لفظ وفيما يستعمل لان العملية تحتاج لقوت كبير وسنمل من الموضوع ولكن سادرج اللفظ ونحن نستعمل ذكاءنا في معرفة الحالة المناسبة ومتى نستعمله ساشرح المجهول والغامض فقط.
مثالك مناسب للمعنى الذي تودين ايصاله وقد نجح.
-عن استفسارك في موضوعك سأبحث عنه وأبسطه عندما افهم نحوه.
لا مانع لدي من متابعة فكرتك في الموضوع الآخر وإن تشابهت فالهدف هو الأهم وسنستفيد هنا وهناك والا بخلتينا هههه لاعليك والله.
ربي يبارك فيك ويعطيك الصحة ولا يوجد لدي اي اشكال في شرح او توضيح اي لفظ او معنى ففي الاخير انا استفيد معكم فلست بخبير ولست بعالم انا ابحث في هذا الكتاب عما يناسب الاحتياجات للافلاظ والعبارات. مشكورة.
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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قال sanaya:
يعطيك الصحة سأستفيد كثيرا من السلسلة

و بينما نحن جالسون أقبل علينا أعرابي أغبر شعره أشعث و قال و عينه تزيد إلى غنائمنا :
مالي أرى .......
محاولة ناقصة😅
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مرحبا بعودتك من جديد.
صدقيني يا أختي سنايا أكيد سنستفيد جميعنا.
اسمحيلي بصياغتها الى شكل آخر فقد أعجبتني صياغتك أيضا. يعطيك الصحة.

وبينما كنا جالسين إذ بأعرابي أشعث الشعر أغبر قال وعيناه تزيدان إلى غنائمنا مالي أرى....
ماهو رأيك؟

قد وظفتِ العبارة في مكانها المناسب فيعطيك الصحة وابقي قريبة.(y)
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
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قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مشكووورة الأخت مريم على الإشارة قريت الموضوع وانا زائر مساءا وعندما دخلت نسيته 😅😅😅😅
بارك الله فيك على التذكير 👌
حقا أخي @فريد أبوفيصل ما أحوجني إلى هكذا موضوع يثلج الصدر وينفض الغبار عن تلافيفي المخية
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كثيرا
متابع متابع متابع بإذن الله وتلميذ مجتهد
إستوسع الوهي في بلادي الكريمة اللهم رحماك بها وبأهلها الصالحين فإنه ليس لنا سواك آمين ..

جزاك الله خيرا كثيرا على كل مجهود تبذله في نشر العلم .
وزادك الله علما
إحترامي وتقديري
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اهلا بالاخ العزيز علينا ان شاء الله نغنم ونستفيد جميعا ابقى قريبا وتابع كل جديد من هذا العقد الفريد.مرحبا.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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الامين محمد

الامين محمد

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الله الله
احب اللغة العربية خصوصا التلاعب بالكلمات و استعمال الغريب منها و فيها
شكرا لدعوتي حتى أتكأكأ مع تكأكئكم عند أبو المكارم الاستاذ ابوفيصل
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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لؤلؤة لاحظي الاية الكريمة.

<<.. ولا تعثَوا في الارض مفسدين..>>

ونقول شعر أشعث.

شوفي اللفظ (شعث) كيف يمكن توضيفه في اكثر من معنى وقد نستعمل الشعث في الفساد بمعنى الانتشار وقد نستعمله بمعنى التفرق وقد نستعمله بمعنى الشعر المغبر الكريه غير المنظم.
يبقى فقط معرفة حركة اللفظ(شعث) شَعَثَ،شَعِثَ...الخ فهمتيني نحن ماعلينا سوى معرفة ما نستعمله بكثرة في كتاباتنا والا فان اللغة العربية محيط واسع لا نستطيع ادراك كل شيء فيه.
 
sanaya

sanaya

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يعطيك الصحة سأستفيد كثيرا من السلسلة

و بينما نحن جالسون أقبل علينا أعرابي أغبر شعره أشعث و قال و عينه تزيد إلى غنائمنا :
مالي أرى .......
محاولة ناقصة😅
قال فريد أبوفيصل:
مرحبا بعودتك من جديد.
صدقيني يا أختي سنايا أكيد سنستفيد جميعنا.
اسمحيلي بصياغتها الى شكل آخر فقد أعجبتني صياغتك أيضا. يعطيك الصحة.

وبينما كنا جالسين إذ بأعرابي أشعث الشعر أغبر قال وعيناه تزيدان إلى غنائمنا مالي أرى....
ماهو رأيك؟

قد وظفتِ العبارة في مكانها المناسب فيعطيك الصحة وابقي قريبة.(y)
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و الله صح صياغة رائعة يعطيك الصحة
هذه المفردات ستساعدني جداا بالكتابة تحياتي
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
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قال الامين محمد:
الله الله
احب اللغة العربية خصوصا التلاعب بالكلمات و استعمال الغريب منها و فيها
شكرا لدعوتي حتى أتكأكأ مع تكأكئكم عند أبو المكارم الاستاذ ابوفيصل
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أصلا السلسلة كان ناقصها تواجدك الطيب يا شيخنا الامين حضورك مستقبلا ولو بطلة اعجاب سيكون شرطا من شروط الاستكمال.
 
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