الحان وشياب طبعة 2019 الكل مدعو

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله


اليوم حبيت اطرح موضوع في المنتدى السياسي اللذي لم ادخله من زمان ولكن بما انو الامر يتعلق بمصير الوطن ارتأيت ان ادلو بدلوي هنا

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، تلقيها 172 إعلان ترشح للإنتخابات الرئاسية، وذلك بعد قرابة أسبوعين من انطلاق العملية.
ووفق بيان للوزارة فإن عدد الراغبين في الترشح يتوزع بين 158 طلب للأحرار و14 لأحزاب سياسية.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن سابقا، أن آخر مهلة قانونية لتقديم ملفات الترشح ستكون يوم 3 مارس في منتصف الليل.
وتحول قصر الحكومة، الذي يقع به مقر وزارة الداخلية، خلال الأيام الماضية إلى محج لعدة أحزاب وكذا راغبين في دخول السباق الرئاسي.
وتحولت هذه العملية إلى مصدر سخرية لدى الشارع وعلى شبكات التواصل الإجتماعي، كون أغلبية من طلبوا سحب استمارات التوقيعات أشخاصا مغمورين، أدلى بعضهم بتصريحات غريبة لوسائل الإعلام.
وهذا بحسب الصحف اليومية

الا ترون ان هؤلاء المترشحون يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية هي عبارة عن مسابقة : ألحان وشباب

في الدول المحترمة..نرى المرشحين كلهم على اقل بالمستوى الثقافي وعلمي وبرنامج..ونيتهم خدمة الوطن او تغيير او يترشح فقط لايصال الافكار عامة لتحسين البلاد اما في الدولة فنرى عدة المرشحين شيوخ وعجوزات وكائنات غريبة كلهم بدون اي مستوى علمي وبدون اي برنامج فقط لتهريج وتبهليل لدرجة ان يخيل ان هؤلاء المرشحين خرجوا من المستشفى الامراض العقلية ولصح ما صوره الفيلم كرنفال في الدشرة قبل 25 سنة يتحقق حاليا اما الانتخابات نفسها فإنها ستشبه مسرحية لالهاء الشعب ومولاة تحظر للعهدة الخامسة ووضع هؤلاء المرشحين البهاليل حتى لا يكون خيار اخر لشعب سواء استمرارية السلطة…
والسؤال المطروح مارأيكم في هذه المسرحية
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
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قال ذكريات:
ولله في خلقه شؤون
فضحو بالتمسخير و الشعب راه مضغوط....
الله يجيب الخير
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هذا الشعب يتبع ويتابع لا حول له ولا قوة كلما فتح فاه افزعوه بالوضع الامني وغيره من المخوفات
كل الاحترام والتقدير لك
مشكورة على مشاركتي الموضوع
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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قال sanaya:
ياودي مهيش حاجة جديدة
خخخخخخ يلعبوا بالغاشي اللي يجي يترشح و قيلا نروح انا تاني افير مليحة اوموان نجيب دراهم شويا😅
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انتي كي شفتي الحان وشباب جيتي تجري اه عنبالك صح
ايه نعم حتى انتي يمكنك الترشح لما لا ربما تملكين مستوى ثقافي احسن من البعض منهم على الاقل نستفادو منك في اللمة انا نبدا نوصي من درك السكنة والخدمة و ومن بعد نشوف الباقي
وما تنسايش ليليا ابعثيها لالمانيا تداوي
 
العيون الخضراء

العيون الخضراء

:: عضو مُشارك ::
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الان فقط يااخي كنت نشوف في الاخبار وشفت هاذوك المترشحين والله عمبالي مهرجين كل واحد فيهم يقول في كلام يظحك بيه الشعب حتى العجايز ولا عندهم نصيب من الترشح ههههه وانا في بالي راهم يورو غير فيهاذو المهابل باش الشعب مايأمنش في المترشحين الجدد ويفوطو غير على بوتفليقة و يكمل العهدة الخامسة لانو غير بوتفليقة الي يخرج على هاذو الذءاب البشرية رءيس شبه ميت ماعندو حتى كلمة في البلاد ربي يستر من الي جاي
تقبل مروري اخي سامي
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ....
والله غير ششبعونا مقروط قبل مايبداوو بدايتها سرك والخاتمة العلم عند الله وزيد يقولولك نديروو حكومة شبابية أحد أهم مخططاتهم
والله للأمانة أفكر في ترشح اوموان نضيع شوياا وقت رآه فايض عندى ونضاعفلكم ساعات النوم ونزيدلكم في قوة الإنترنت عندى مخططات شابين فوطوو متخافوش تشبعوو بقلاوة :ROFLMAO:
ربي يهدينا ويهديهم ويتراس الجزائر إنسان يخاف ربي ويعمل ماشي بها يسخن الكرسي مر بها ندروو شويا تقدم مش بالكلام بالافعال




تحياتي لك :geek:

إن رايي خاص بي لا يعنى توافقه معك أو ضرورة إعجابك به
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
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قال العيون الخضراء:
الان فقط يااخي كنت نشوف في الاخبار وشفت هاذوك المترشحين والله عمبالي مهرجين كل واحد فيهم يقول في كلام يظحك بيه الشعب حتى العجايز ولا عندهم نصيب من الترشح ههههه وانا في بالي راهم يورو غير فيهاذو المهابل باش الشعب مايأمنش في المترشحين الجدد ويفوطو غير على بوتفليقة و يكمل العهدة الخامسة لانو غير بوتفليقة الي يخرج على هاذو الذءاب البشرية رءيس شبه ميت ماعندو حتى كلمة في البلاد ربي يستر من الي جاي
تقبل مروري اخي سامي
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انا تاني تلاقيت بيهم في التيفي شفت معاهم شوية وقريب امنت كلامهم ضحكت وبكيت وزعفت وتخربشو كامل المشاعر توعي ومن هذا جاني الالهام وكتبت الموضوع
انا شخصيا اراها مسرحية يتبادلون فيها الادوار ودور البطولة صاحبه مخفي سوف يضهر في اخر لحضة ويكون محتوم علينا والله يجيب الخير
اما الرئيس بوتفليقة شفاه الله لا اضنه قادر على القيام بواجب الحاكم فكيف يترشح لعهدة اخرى
الله يعهدينا
ومشكورة على المرور
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
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10 ديسمبر 2009
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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
والله غير ششبعونا مقروط قبل مايبداوو بدايتها سرك والخاتمة العلم عند الله وزيد يقولولك نديروو حكومة شبابية أحد أهم مخططاتهم
والله للأمانة أفكر في ترشح اوموان نضيع شوياا وقت رآه فايض عندى ونضاعفلكم ساعات النوم ونزيدلكم في قوة الإنترنت عندى مخططات شابين فوطوو متخافوش تشبعوو بقلاوة :ROFLMAO:
ربي يهدينا ويهديهم ويتراس الجزائر إنسان يخاف ربي ويعمل ماشي بها يسخن الكرسي مر بها ندروو شويا تقدم مش بالكلام بالافعال




تحياتي لك :geek:

إن رايي خاص بي لا يعنى توافقه معك أو ضرورة إعجابك به
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انتي الي جبتيها سرك هذ الكلمة كنت نحوس عليها
تقريبا كيما سرك عمار الي راه في عين الدفلى هذ الاسبوع
ومادام كل من هب ودب علاه انتي ما تترشحيش بصح ما يقبلوكش انتي صغيرة في السن ولا شافوك قادرة على شقاك يديرولك كيما النقاز في الفوط الي فات
مي ما نضنش لأن مريم طليت الترشح قبلك
والله حقيقة مهزلة بكل المقاييس اصيبحنا اضحوكة بين الامم عشرات المترشحين والمخير فيهم لا يعرف اللغة العربية جيدا على الاقل لما اتابعهم على التلفاز اتأسف كثيرا واقول رحم الله الهواري بومدين
انهم لا يعرفون ان المسؤلية تكليف وليست تشريف وهنا نفتح قوس واقول ( انهم مأمورون ) مجرد كومبارس لاتمام المسرحية واعطاء الشرعية للانتخابات
مشكورة على مشاركتي الصفحة
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
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قال sami44:
انتي الي جبتيها سرك هذ الكلمة كنت نحوس عليها
تقريبا كيما سرك عمار الي راه في عين الدفلى هذ الاسبوع
ومادام كل من هب ودب علاه انتي ما تترشحيش بصح ما يقبلوكش انتي صغيرة في السن ولا شافوك قادرة على شقاك يديرولك كيما النقاز في الفوط الي فات
مي ما نضنش لأن مريم طليت الترشح قبلك
والله حقيقة مهزلة بكل المقاييس اصيبحنا اضحوكة بين الامم عشرات المترشحين والمخير فيهم لا يعرف اللغة العربية جيدا على الاقل لما اتابعهم على التلفاز اتأسف كثيرا واقول رحم الله الهواري بومدين
انهم لا يعرفون ان المسؤلية تكليف وليست تشريف وهنا نفتح قوس واقول ( انهم مأمورون ) مجرد كومبارس لاتمام المسرحية واعطاء الشرعية للانتخابات
مشكورة على مشاركتي الصفحة
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علاه تجرحلى في مشاعرى 😢😢والله ملحق عليك 😭😭ياخى حبوو حكومة شبابية 😁خلاص نسي زهرى وهو ناشف ناشف 🥺🥺
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
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10 ديسمبر 2009
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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
علاه تجرحلى في مشاعرى 😢😢والله ملحق عليك 😭😭ياخى حبوو حكومة شبابية 😁خلاص نسي زهرى وهو ناشف ناشف 🥺🥺
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قستيني بزاف قريب بكيت سيي و اركبي معاهم ولا الصقي في البارشوك المهم تلحقي🤣
لكن بما انك عدتي للموضوع اقول لكي ما اتمناه في بلدي صدقا
رئيس شاب مثل بقية الدول حتى تزول عقلية الديناصورات المتحجرة
حكومة شابة نصفها رجال والباقي نساء حتى تكون المساواة وما تكثروش علينا الحس وجمعيات عقوق المرأة الخ..
الا وزير الدفاع راجل ويكون فوق الستين الجيش لازملو حكمة ورزانة وخبرة وتمرس
ولاة من الشباب اكبر واحد يكون اربعين سنة رؤساء بلديات اقل من ااربعين وحتى رؤساء الدوائر
لما لا نكون دولة شابة قياسا بنسبة الشباب الموجود فيها لما ارزاقنا يتحكم فيها من لم نختره

وووووووووو كثير من الامنيات والتساؤلات لا اريد الخوض فيها
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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منتدى فرغ واش فى قلبك
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السلام عليكم أخي سامي
والله ومع كرهي للسياسة والكلام فيها لكن الصراحة لم تخطئ في مسمى ألحان وشباب والله انا أسميها إنتخابات تهريجية ألف بالمئة أصبحنا مسخرة للدول أغلبهم ادنى من المستوى العادي مجامين تصريحات مضحكة لدرجة البكاء وسيدة تقول أنها تعلم الكثير كانها مخابرات ولما رايتها إندهشت فقلت لما لا أتوجه أنا وأترشح لو تقدم للترشح شباب بمستوى جامعي وشهادات كبرى الأمر عادي جدا
والله غريب ما يحدث لكن نقول صاحب المكان معروف والباقي مجرد تنويهات وروتين إنتخابي يجب أن يقام وفقط
شكرا على موضوعك المهم
 
sami44

sami44

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قال ليليا مرام:
السلام عليكم أخي سامي
والله ومع كرهي للسياسة والكلام فيها لكن الصراحة لم تخطئ في مسمى ألحان وشباب والله انا أسميها إنتخابات تهريجية ألف بالمئة أصبحنا مسخرة للدول أغلبهم ادنى من المستوى العادي مجامين تصريحات مضحكة لدرجة البكاء وسيدة تقول أنها تعلم الكثير كانها مخابرات ولما رايتها إندهشت فقلت لما لا أتوجه أنا وأترشح لو تقدم للترشح شباب بمستوى جامعي وشهادات كبرى الأمر عادي جدا
والله غريب ما يحدث لكن نقول صاحب المكان معروف والباقي مجرد تنويهات وروتين إنتخابي يجب أن يقام وفقط
شكرا على موضوعك المهم
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كلنا نكره السياسة يا اختي لكنها امر واقع ومفروض علينا فرضا ان لم ننتبه لما يدور حولنا اكلنا التمساح بلا رحمة
على الاقل نقول لهم رانا فايقين لكم
وما قلته صحيح لو ترشح شباب بمستوى جامعي لكان الامر عادي خص غير القرانات والدراوش وتولي كرنفال في دشرة
مشكورة ليليا على مشاركتي موضوعي
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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171
قال sami44:
الا ترون ان هؤلاء المترشحون يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية هي عبارة عن مسابقة : ألحان وشباب
إضغط للتوسيع...
قبل ايام شاهد لبعضهم تصريحات...
احدهم يقول: سأعطي السكن لجميع.
و الثاني: سيكون مرتب 18000دج لكل البطالين.
و الاخر: سأنعش السياحة في فترة قصيرة...
اخر: سأبني المصانع في كل الولايات و كل الشباب سيعمل...
اسطوانات كثيرة نسمعها و يستعملون فقط العبارات الصغيرة المثيرة و الكبيرة في مضمونها...

اما عن 172 هي مجرد ارقام و لو كان بوسعهم لرفعوها لـ10000 و اكثر لأن هدفهم ايصال فكرة اننا في الدمقراطية و الشفافية...
الاشكال ليس هنا و فقط و انما:
- ماهو المستوى العلمي لهؤلاء المرشحين؟
- ماهو المستوي العلمي للنواب؟
- ماهو المستوى العلمي للوزراء...؟

لست مع نقد الجزائر و النظر فقط للسودويات لكن للأسف نتمنى كل الخير و نتمنى ان يصلح الحال و ان يكون الرئيس القادم قد المسؤولية...
ربي يهدينا
 
sami44

sami44

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10 ديسمبر 2009
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751
قال 4algeria.com:
قبل ايام شاهد لبعضهم تصريحات...
احدهم يقول: سأعطي السكن لجميع.
و الثاني: سيكون مرتب 18000دج لكل البطالين.
و الاخر: سأنعش السياحة في فترة قصيرة...
اخر: سأبني المصانع في كل الولايات و كل الشباب سيعمل...
اسطوانات كثيرة نسمعها و يستعملون فقط العبارات الصغيرة المثيرة و الكبيرة في مضمونها...

اما عن 172 هي مجرد ارقام و لو كان بوسعهم لرفعوها لـ10000 و اكثر لأن هدفهم ايصال فكرة اننا في الدمقراطية و الشفافية...
الاشكال ليس هنا و فقط و انما:
- ماهو المستوى العلمي لهؤلاء المرشحين؟
- ماهو المستوي العلمي للنواب؟
- ماهو المستوى العلمي للوزراء...؟

لست مع نقد الجزائر و النظر فقط للسودويات لكن للأسف نتمنى كل الخير و نتمنى ان يصلح الحال و ان يكون الرئيس القادم قد المسؤولية...
ربي يهدينا
إضغط للتوسيع...
هذا يذكرني بالانتخابات الرئاسية السابقة
لما قال احد المترشحين اشيد اربع ملاعب كرة قدم ونجيب بطولة كأس العالم للجزائر
واخر قال ندير نهر صناعي كيما ليبيا
واخر قال ترشحت زكارة في لويزة حنون
ولكن للاسف نفس المشهد يتكرر نفس الزمان و نفس القراقوز ونفس المكان
هذ العبارات الرنانة لا تغري الشباب ابدا في زمن الانترنت فقط تغري المغلوبين على امرهم
اما عن الارقام عندك حق انها مجرد ارقام لتمرير الخطة بسلاسة ومن دون لفت انتباه الخارج حتى يعطو شرعية للعملية
اما عن الاشكال اللذي طرحته هذا هو مربط الفرس وسبب البهدلة
نتمنى تتغير الاحوال ويجينا رئيس لا نريد منه الكثير فقط اتقاء الله في الرعية وتطبيق مبدا العدالة الاجتماعية
كل الشكر لك على الاضافة واثراء الموضوع
 
sami44

sami44

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قال حاتم07:
40 مليون مترشح
أشك في أن أحد المصحات العقلية نساو الباب مفتوح
واحد من بسكرة قال ندير بحر في بسكرة
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ايه خويا حاتم ومادام الفيل يقدر يطير عادي البحر في بسكره ممكن جدا هذا قولي عليه انا نفوطي عليه يا خويا
كل الشكر. لك على المرور وإبداء الرأي
 
بين الحقيقة و السراب

بين الحقيقة و السراب

:: عضو مُشارك ::
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و لو أني غائبة -نوعاما- عن الساحة أقول :
يبدو لي الأمر عاديا و لكنّ الخطة غير محبوكة كما ينبغي!
لدرجة أنّ الشعب تمنى غ د ي ري!

مفهوم؟
[ أتمنى الا يكون مسبوقا/ لم اقرأ الردود]
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
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قال بين الحقيقة و السراب:
و لو أني غائبة -نوعاما- عن الساحة أقول :
يبدو لي الأمر عاديا و لكنّ الخطة غير محبوكة كما ينبغي!
لدرجة أنّ الشعب تمنى غ د ي ري!

مفهوم؟
[ أتمنى الا يكون مسبوقا/ لم اقرأ الردود]
إضغط للتوسيع...
اضن ان الخطة محبوكة والكرسي محجوز
الامر مجرد مسرحية قديمة اكل عليها الدهر وشرب
ابطالها لم يمارسو الفن ابدا اختيرو على عجل وبارتجال كبير
ممكن يكون كلامك صحيح حتى غديري له مكان داخل المسرحية وممكن يكون البطل المزعوم او ارنب كبقية الارانب
كل الشكر على المشاركة الطيبة
 
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