عرض بيع بيع مبلغ 500 أورو بايـسيـرا PAYSERA مقابل 222 دج والدفع لكم فوري

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
mohghoul
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
222.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
397
نقاط التفاعل
63
النقاط
7
السلام عليكم

متوفر 500 أورو بايـسيـرا PAYSERA للبيع مقابل التحويل في CCP

السعر: : : :love: 1 اورو= 222 دج فقـــط:giggle:

المصدر : مال خاص

1- الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا


2- تفقد صندوق المحادثات الخاص بك

****لا توجد عمولة**** المبلغ يصلك كما حجزته

بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع

********:love: و كما عودناكم الدفع فوري في حسابكم(y) عند التحقق ********

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضويتي و اسم عضويتك + اسم المنتدى + المبلغ بالاورو
 

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,462
نقاط التفاعل
3,610
النقاط
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.
 
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2018
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7
up
 
M

mahmoud bouamama

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 جويلية 2014
المشاركات
15
نقاط التفاعل
4
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إحجز لي 100 أورو و بغث لي المعلومات
 
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
397
نقاط التفاعل
63
النقاط
7
متبقي 460 اورو اذا تديها كاملة بسومه هايلة
 
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
397
نقاط التفاعل
63
النقاط
7
460 اورو كاملة بسعر 219 دج
 
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
397
نقاط التفاعل
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7
الرجاء تعديل العنوان كامل المبلغ ب 219 دج
 
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
397
نقاط التفاعل
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7
غول محمد الامين
10197366 مفتاح 65

روح ادفع خويا @mahmoud bouamama
 
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
397
نقاط التفاعل
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لا يهم
 
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
397
نقاط التفاعل
63
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7
لم تصلني رسلة بريد الجزائر
 
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
397
نقاط التفاعل
63
النقاط
7
الوصل اخي كي يفتحو المحادثة لي راني رسلتها ابعثوا فيها
 
L

Lyes dz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 أوت 2017
المشاركات
20
نقاط التفاعل
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النقاط
3
العمر
26
السلام عليكم
هل يمكن حجز 10€ والدفع غدا ان شاء الله ؟
 
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