mohghoul
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 7 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 397
- نقاط التفاعل
- 63
- النقاط
- 7
السلام عليكم
متوفر 500 أورو بايـسيـرا PAYSERA للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: : : 1 اورو= 222 دج فقـــط
المصدر : مال خاص
1- الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
2- تفقد صندوق المحادثات الخاص بك
****لا توجد عمولة**** المبلغ يصلك كما حجزته
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع
******** و كما عودناكم الدفع فوري في حسابكم عند التحقق ********
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضويتي و اسم عضويتك + اسم المنتدى + المبلغ بالاورو
متوفر 500 أورو بايـسيـرا PAYSERA للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: : : 1 اورو= 222 دج فقـــط
المصدر : مال خاص
1- الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
2- تفقد صندوق المحادثات الخاص بك
****لا توجد عمولة**** المبلغ يصلك كما حجزته
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع
******** و كما عودناكم الدفع فوري في حسابكم عند التحقق ********
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضويتي و اسم عضويتك + اسم المنتدى + المبلغ بالاورو
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