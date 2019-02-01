بعض من التقاطاتي المتواضعة

مرورك طيب جداالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله التقطات رائعة باااارك الله فيك
ومزيدا من التوفيق اخي
بالفعل اخي رداء ابيض يسر الناضرين ومتعة للعين سبحان اللهالله يبارك خويا سامي
جميل ما التقطت عدستك
الثلج يصبح سلطان في زمانه يجعل الحجر جميلا اذا كاساه
شكرا على مشارتكنا الصور.
اخي محمد هذي جبال زكار في مليانة عين الدفلى موش المديةاتوقع انها المدية
ماااااااااااااشااااااااااء الله تبااارك الله
مشكورة اختي نور على الطلةالسلام عليكم ورحمة الله
ما شاء الله ع بلادي ومناظرها ... كي العادة احنا في الشمال الشرقي يلحقنا غير السم تاع برد الثلج مي هو ما نشوفوهش
بصحتكم الثلج ومشكور ع الالتقاطات
وعليكم السلام ورحمة اللهالسلام عليكم ....
التقاطعات جميلة والمكان اجمل
سبق وان زرت المكان
شكراا على المشاركة
تحياتى لك
الشكر لكي على الطلة والمرور بصفحتيوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشااءالله التقاطات رائعة
يعطيك الصحة اخي
لمشاركتنا جمال بياض الثلج
والله كثير من المناضر ن اروع ما شاهدت في هذ المكان حتى من دون ثلجالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله على صور الطبيعة الرائعة
لا أدري لمَ في بياض الثلج انشراح لنفس وسعادة للقلب
سبحان الخالق يخلق ما يشاء
شكرا على هذه الرحلة الجميلة بين الطبيعة وهي عروس في حلتها البيضاء
بالتوفيق ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك لمشاركتنا هذه الصور الجميلة الرائعة وجزاك كل خير
اعشق الطبيعة لكن شكون يديني اهيء اهيء اهيء شوف اخويا الحقرة كيفاه ولو جيت اخ بالدم نلصقلك في رجلك تديني بالسيف ههههههههههههههههه
سلمت يمناك اخي الكريم الطيب
ظنيت اني رديت لكن نسيت ياااااااااااااااو قتلني الزهايمر
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه