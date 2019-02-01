بعض من التقاطاتي المتواضعة

قال ماغيكاي تشان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك

بارك الله فيك لمشاركتنا هذه الصور الجميلة الرائعة وجزاك كل خير

اعشق الطبيعة لكن شكون يديني اهيء اهيء اهيء شوف اخويا الحقرة كيفاه ولو جيت اخ بالدم نلصقلك في رجلك تديني بالسيف ههههههههههههههههه

سلمت يمناك اخي الكريم الطيب

ظنيت اني رديت لكن نسيت ياااااااااااااااو قتلني الزهايمر

ارجو تقبل مروري

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه​ إضغط للتوسيع...

نورتي الصفحة شيماء

مرحبا بك في مواضيعي في اي وقت

والبكاء علاش كون جيتي قريبةمن عندنا نديك تتمتعي بما خلق الله لكن وبما انه مستحيل

مرة على مرة نصورلك الطبيعة حية واستمتعي في البيسي وخلاص

اعرف انك تعانين من الزهايمر لكن الاجمل انه مجرد انك تفيقي من الغيبوبة تردي على كامل المواضيع دفعة واحدة

احترامي وتقديري لك يا شغيغة ​