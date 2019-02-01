بعض من التقاطاتي المتواضعة

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,876
نقاط التفاعل
5,593
النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله



هذه بعض التقاطاتي المتواضعة الاسبوع الماضي عند بداية تساقط الثلوج على جبال زكار



100689


100679

100680

100681

100683

100682

100684

100685

100686

100687


100688

اتمنى ام تنال اعجابكم
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,260
نقاط التفاعل
1,819
النقاط
71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله التقطات رائعة باااارك الله فيك
ومزيدا من التوفيق اخي
 
يوسےفے

يوسےفے

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,636
نقاط التفاعل
2,549
النقاط
2,186
الله يبارك خويا سامي
جميل ما التقطت عدستك
الثلج يصبح سلطان في زمانه يجعل الحجر جميلا اذا كاساه
شكرا على مشارتكنا الصور.​
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,156
نقاط التفاعل
13,709
النقاط
671
السلام عليكم ورحمة الله

ما شاء الله ع بلادي ومناظرها ... كي العادة احنا في الشمال الشرقي يلحقنا غير السم تاع برد الثلج مي هو ما نشوفوهش 😅

بصحتكم الثلج ومشكور ع الالتقاطات 😊
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,876
نقاط التفاعل
5,593
النقاط
751
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله التقطات رائعة باااارك الله فيك
ومزيدا من التوفيق اخي
إضغط للتوسيع...
مرورك طيب جدا
احترامي وتقديري لك
رزقك الله ما تحبين وانار طريقك
قال يوسےفے:
الله يبارك خويا سامي
جميل ما التقطت عدستك
الثلج يصبح سلطان في زمانه يجعل الحجر جميلا اذا كاساه
شكرا على مشارتكنا الصور.​
إضغط للتوسيع...
بالفعل اخي رداء ابيض يسر الناضرين ومتعة للعين سبحان الله
كل الاحترام والتقدير لك اخي
سعيد بتواجدك في صفحتي
قال الامين محمد:
اتوقع انها المدية
ماااااااااااااشااااااااااء الله تبااارك الله
إضغط للتوسيع...
اخي محمد هذي جبال زكار في مليانة عين الدفلى موش المدية
سررت بتواجدك في الصفحة
قال الورد الأحمر:
السلام عليكم ورحمة الله

ما شاء الله ع بلادي ومناظرها ... كي العادة احنا في الشمال الشرقي يلحقنا غير السم تاع برد الثلج مي هو ما نشوفوهش 😅

بصحتكم الثلج ومشكور ع الالتقاطات 😊
إضغط للتوسيع...
مشكورة اختي نور على الطلة
والله رانا كيف كيف هذ الثلوج في مليانة هوما يدو المتعه واحنا يقتلنا البرد
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,192
نقاط التفاعل
5,353
النقاط
1,311
السلام عليكم ....
التقاطعات جميلة والمكان اجمل
سبق وان زرت المكان 😀😀😀😀
شكراا على المشاركة
تحياتى لك:geek:
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,372
نقاط التفاعل
65,575
النقاط
821
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشااءالله التقاطات رائعة
يعطيك الصحة اخي
لمشاركتنا جمال بياض الثلج
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,876
نقاط التفاعل
5,593
النقاط
751
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
التقاطعات جميلة والمكان اجمل
سبق وان زرت المكان 😀😀😀😀
شكراا على المشاركة
تحياتى لك:geek:
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله
الاجمل مرورك
بالفعل هو مكان جميل جدا لما تتساقط الثلوج لا يمكن الصعود هناك
انا اغتنمت الفرصة عند بداية التساقط
تقديري واحترامي لك
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشااءالله التقاطات رائعة
يعطيك الصحة اخي
لمشاركتنا جمال بياض الثلج
إضغط للتوسيع...
الشكر لكي على الطلة والمرور بصفحتي
تقديري واحترامي لك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,315
نقاط التفاعل
51,957
النقاط
2,251
العمر
26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله على صور الطبيعة الرائعة
لا أدري لمَ في بياض الثلج انشراح لنفس وسعادة للقلب
سبحان الخالق يخلق ما يشاء
شكرا على هذه الرحلة الجميلة بين الطبيعة وهي عروس في حلتها البيضاء
بالتوفيق ان شاء الله​
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,876
نقاط التفاعل
5,593
النقاط
751
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله على صور الطبيعة الرائعة
لا أدري لمَ في بياض الثلج انشراح لنفس وسعادة للقلب
سبحان الخالق يخلق ما يشاء
شكرا على هذه الرحلة الجميلة بين الطبيعة وهي عروس في حلتها البيضاء
بالتوفيق ان شاء الله​
إضغط للتوسيع...
والله كثير من المناضر ن اروع ما شاهدت في هذ المكان حتى من دون ثلج
وصورت على ارتجال خاصة وانني لست خبيرا في التصوير اي صورت وخلاص
مشكورة مريم على المرور الطيب
احترامي وتقديري لك
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,280
نقاط التفاعل
24,864
النقاط
1,656
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك لمشاركتنا هذه الصور الجميلة الرائعة وجزاك كل خير
اعشق الطبيعة لكن شكون يديني اهيء اهيء اهيء شوف اخويا الحقرة كيفاه ولو جيت اخ بالدم نلصقلك في رجلك تديني بالسيف ههههههههههههههههه
سلمت يمناك اخي الكريم الطيب
ظنيت اني رديت لكن نسيت ياااااااااااااااو قتلني الزهايمر
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,876
نقاط التفاعل
5,593
النقاط
751
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك لمشاركتنا هذه الصور الجميلة الرائعة وجزاك كل خير
اعشق الطبيعة لكن شكون يديني اهيء اهيء اهيء شوف اخويا الحقرة كيفاه ولو جيت اخ بالدم نلصقلك في رجلك تديني بالسيف ههههههههههههههههه
سلمت يمناك اخي الكريم الطيب
ظنيت اني رديت لكن نسيت ياااااااااااااااو قتلني الزهايمر
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
إضغط للتوسيع...
نورتي الصفحة شيماء
مرحبا بك في مواضيعي في اي وقت
والبكاء علاش كون جيتي قريبةمن عندنا نديك تتمتعي بما خلق الله لكن وبما انه مستحيل
مرة على مرة نصورلك الطبيعة حية واستمتعي في البيسي وخلاص
اعرف انك تعانين من الزهايمر لكن الاجمل انه مجرد انك تفيقي من الغيبوبة تردي على كامل المواضيع دفعة واحدة
احترامي وتقديري لك يا شغيغة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top