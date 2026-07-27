هل تغيّر الشباب ... أم تغيّرت الحياة ؟

ام أمينة

ام أمينة

:: مراقبة عامة :: ✍️ top5 👑
طاقم الرقابة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هل تغيّر الشباب ... أم تغيّرت الحياة ؟

يتكرر على ألسنة الكثيرين أن شباب هذا الجيل أصبحوا أقل رغبة في العمل
و أكثر ميلًا إلى الراحة و الترفيه

لكن هل هذا الوصف دقيق ؟
أم أنه نتيجة مقارنة بين زمنين مختلفين ؟

فبينما يرى البعض أن التكنولوجيا و وسائل التواصل قللت من روح الإجتهاد
يرى آخرون أن الشباب يعيشون ضغوطًا إقتصادية و إجتماعية و نفسية
لم تكن موجودة بنفس الشكل في الماضي
و أن نظرتهم للعمل و النجاح تغيرت مع تغير متطلبات الحياة

في رأيكم :
للنقاش :
هل المشكلة في الشباب أنفسهم ؟ أم في البيئة التي يعيشون فيها ؟

و هل من العدل أن نعمم الحكم على جيل كامل ؟

هل توافقون على أن بعض شباب اليوم أقل تحمّلًا للمسؤولية ؟ و لماذا ؟

ما السبب الرئيسي في تراجع الحماس لدى بعض الشباب هل التربية أم التكنولوجيا أو الظروف الاقتصادية ؟

هل كان الجيل السابق أفضل فعلًا
أم أننا نتذكر إيجابياته فقط ؟

ما الذي يمكن أن يعيد للشباب روح المبادرة و الإجتهاد ؟

هل الكسل صفة شخصية أم نتيجة للظروف المحيطة ؟

ما أكثر شيء يفقد الشباب الحماس في وقتنا الحالي ؟

هل وسائل التواصل الإجتماعي تساعد الشباب على النجاح أم تشتت تركيزهم ؟

هل البطالة و قلة الفرص تجعل الشباب أقل رغبة في بذل الجهد ؟

هل الأسرة ما زالت تؤدي دورها في غرس قيمة العمل و المسؤولية ؟

هل الجيل السابق كان أكثر اجتهادًا
أم أن لكل جيل تحدياته الخاصة ؟

ما الفرق بين الراحة و الكسل ؟ و هل نخلط بينهما أحيانًا ؟

من يتحمل المسؤولية الأكبر الشباب أو الأسرة أو المدرسة أو المجتمع ؟

هل النجاح اليوم يحتاج إلى جهد أكبر مما كان يحتاجه في الماضي ؟

ما الحلول العملية التي يمكن أن تشجع الشباب على الإجتهاد و تحمل المسؤولية ؟

إذا كنت تستطيع تغيير شيء واحد فقط ليصبح الشباب أكثر إجتهادًا و طموحًا فما هو ؟ و لماذا ؟

هل الكسل أصبح سمة عند بعض شباب اليوم أم أننا نحكم عليهم بظلم ؟


أنتظر نقاشاتكم ردودكم و آرائكم

في أمان الله
....
 
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المُعرّفات باللغة العربية:

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المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع ام أمينة
موضوع في القمة لي رجعة إن شاء الله
ليت الشباب يعود يوما
فأخبره بما فعل بيا المشيب
 

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