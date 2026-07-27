ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هل تغيّر الشباب ... أم تغيّرت الحياة ؟
يتكرر على ألسنة الكثيرين أن شباب هذا الجيل أصبحوا أقل رغبة في العمل
و أكثر ميلًا إلى الراحة و الترفيه
لكن هل هذا الوصف دقيق ؟
أم أنه نتيجة مقارنة بين زمنين مختلفين ؟
فبينما يرى البعض أن التكنولوجيا و وسائل التواصل قللت من روح الإجتهاد
يرى آخرون أن الشباب يعيشون ضغوطًا إقتصادية و إجتماعية و نفسية
لم تكن موجودة بنفس الشكل في الماضي
و أن نظرتهم للعمل و النجاح تغيرت مع تغير متطلبات الحياة
في رأيكم :
للنقاش :
هل المشكلة في الشباب أنفسهم ؟ أم في البيئة التي يعيشون فيها ؟
و هل من العدل أن نعمم الحكم على جيل كامل ؟
هل توافقون على أن بعض شباب اليوم أقل تحمّلًا للمسؤولية ؟ و لماذا ؟
ما السبب الرئيسي في تراجع الحماس لدى بعض الشباب هل التربية أم التكنولوجيا أو الظروف الاقتصادية ؟
هل كان الجيل السابق أفضل فعلًا
أم أننا نتذكر إيجابياته فقط ؟
ما الذي يمكن أن يعيد للشباب روح المبادرة و الإجتهاد ؟
هل الكسل صفة شخصية أم نتيجة للظروف المحيطة ؟
ما أكثر شيء يفقد الشباب الحماس في وقتنا الحالي ؟
هل وسائل التواصل الإجتماعي تساعد الشباب على النجاح أم تشتت تركيزهم ؟
هل البطالة و قلة الفرص تجعل الشباب أقل رغبة في بذل الجهد ؟
هل الأسرة ما زالت تؤدي دورها في غرس قيمة العمل و المسؤولية ؟
هل الجيل السابق كان أكثر اجتهادًا
أم أن لكل جيل تحدياته الخاصة ؟
ما الفرق بين الراحة و الكسل ؟ و هل نخلط بينهما أحيانًا ؟
من يتحمل المسؤولية الأكبر الشباب أو الأسرة أو المدرسة أو المجتمع ؟
هل النجاح اليوم يحتاج إلى جهد أكبر مما كان يحتاجه في الماضي ؟
ما الحلول العملية التي يمكن أن تشجع الشباب على الإجتهاد و تحمل المسؤولية ؟
إذا كنت تستطيع تغيير شيء واحد فقط ليصبح الشباب أكثر إجتهادًا و طموحًا فما هو ؟ و لماذا ؟
هل الكسل أصبح سمة عند بعض شباب اليوم أم أننا نحكم عليهم بظلم ؟
أنتظر نقاشاتكم ردودكم و آرائكم
في أمان الله
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