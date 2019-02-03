لكي تفهم قصة حدودك الغربية ايها الجزائري

issac570
:: عضو متألق ::
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقوم بوضع لكم 3 مواد سمعية بصرية خلاصة عمل احد الاخواة وهو مشكور عليها الانه عمل وبحت متميز فقط اريد ان ازيد ملاحظة على تعليقات التي قام بها بسبب عدم وضوح الحدود الجزائرية من 1830م الى 1904م اين قامت فرنسا بوضع حدود الجزائرية الى ما كانت عليه قبل دخولها للجزائر متل وضح الاخ في خريطة 1816م للجزائر .
الملاحظة :
بعد دخول الجيش الفرنسي للعاصمة في 5 جويلية 1830 م صرح القائد العام للقوات فرنسية في الجزائر الجينرال ديبورمون : احتاج فقط الى 15 يوما الاحتلال الجزائر ...
تلك 15 يوما التي تحدت عنها بستهتار انقلبت الى 90 سنة تقريبا من المعارك لكي تصل فرنسا الى ابعد نقطة من تراب الجزائري في كل منطقة تحاول تتقدم تنشىء مقاومة شعبية او مقاومة منظمة او مقاومة قبائل متحدة او منفردة ......
لكن في تلك الفترة استغل مخزن المغربي الفرصة لكي يمدد حدوده نوعا ما في العمق الجزائري الغربي ..جزائريا الشعب كان منهمك في صد العدوان الفرنسي ولا توجد هناك سلطة مركزية بحيت انتهت بدخول الفرنسي وفرنسا صبت كل قوتها في تمديد سلطتها على تراب الجزائري ...ومع بداية القرن العشرين لما بسطت فرنسا نفودها على كل تراب الجزائري طلبت من مخزن المغربي ان يعيد لها ما اخده من تراب الجزائري وكانا لها دلك بدون اي طلقة بارود .......
والله يرحم احمد بن بلة حين قال : حدودي تنتهي اين سقط اخر شهيد عل تراب الجزائري ....
اليكم الان 3 مواد سمعية بصرية عن قصة الحدود الشرقية الجزائرية :
حدود الجزائر الى نهر ملوية من الكتب
حدود الجزائر التاريخية من طبرق إلى نهر ملوية وطنجة
حدود الجزائر الى نهر ملوية من الخرائط
شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقوم بوضع لكم 3 مواد سمعية بصرية خلاصة عمل احد الاخواة وهو مشكور عليها الانه عمل وبحت متميز فقط اريد ان ازيد ملاحظة على تعليقات التي قام بها بسبب عدم وضوح الحدود الجزائرية من 1830م الى 1904م اين قامت فرنسا بوضع حدود الجزائرية الى ما كانت عليه قبل دخولها للجزائر متل وضح الاخ في خريطة 1816م للجزائر .
الملاحظة :
بعد دخول الجيش الفرنسي للعاصمة في 5 جويلية 1830 م صرح القائد العام للقوات فرنسية في الجزائر الجينرال ديبورمون : احتاج فقط الى 15 يوما الاحتلال الجزائر ...
تلك 15 يوما التي تحدت عنها بستهتار انقلبت الى 90 سنة تقريبا من المعارك لكي تصل فرنسا الى ابعد نقطة من تراب الجزائري في كل منطقة تحاول تتقدم تنشىء مقاومة شعبية او مقاومة منظمة او مقاومة قبائل متحدة او منفردة ......
لكن في تلك الفترة استغل مخزن المغربي الفرصة لكي يمدد حدوده نوعا ما في العمق الجزائري الغربي ..جزائريا الشعب كان منهمك في صد العدوان الفرنسي ولا توجد هناك سلطة مركزية بحيت انتهت بدخول الفرنسي وفرنسا صبت كل قوتها في تمديد سلطتها على تراب الجزائري ...ومع بداية القرن العشرين لما بسطت فرنسا نفودها على كل تراب الجزائري طلبت من مخزن المغربي ان يعيد لها ما اخده من تراب الجزائري وكانا لها دلك بدون اي طلقة بارود .......
والله يرحم احمد بن بلة حين قال : حدودي تنتهي اين سقط اخر شهيد عل تراب الجزائري ....
اليكم الان 3 مواد سمعية بصرية عن قصة الحدود الشرقية الجزائرية :
حدود الجزائر الى نهر ملوية من الكتب
حدود الجزائر التاريخية من طبرق إلى نهر ملوية وطنجة
حدود الجزائر الى نهر ملوية من الخرائط
شكرا
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