أصل قبيلة النمانشة العربية

-تاريخ وأصل نسب قبيلة النمامشة العربية: جنوبي ((تبسة و خنشلة)) بالشرق بلاد المغرب الأوسط...!!!!

قبيلة عربية تشكلت أساسا من بني هلال وبني سليم ومن اندرج فيهم من هوارة المستعربين.



هي تجمع لثلاث قبائل عربية كبيرة، وهي: أولاد رشاش، والعلاونة، والبرارشة.



و عرش النمامشة وتنطق أيضا (اللمامشة) ، هي إحدى أكبر القبائل في الشرق الجزائري ، تنتشر فروعها جنوب ولاية تبسة وشرق ولاية خنشلة ، وتمتد أراضيها طولا من الحدود التونسية شرقا ، الى حدود ولاية باتنة غربا ، أي من جبل ششار إلى جبل المحمل إلى الصحراء الواقعة جنوب شرقي أوراس…



أما القبائل التي تجاورهم فيحدهم شرقا الحدود التونسية وشمالا أولاد سي يحيى بن طالب و أصحاب تبسة و الحراكتة، وغربا بني عمران والأعشاش والمناصير وأولاد معافى وجنوبا أولاد بوحديجة وقبايل الوادي

1/ العلاونة

2/ البرارشة

3/ أولاد رشاش

أمّا أولاد رشاش أو الرشايش فهم أولاد رشاش بن وشاح بن عطوة بن عطية بن كمون بن فرج بن توبة، من دريد، من الأثبج، من بني هلال. ذكره ابن خلدون في الصفحة 32 من المجلد السادس من تاريخه، فقال: "فأما أولاد وشاح فرئاستهم لهذا العهد منقسمة بين سجيم بن كثير بن جماعة بن وشاح وبين أحمد بن خليفة بن رشاش بن وشاح". وأورد فيسيار (Vaissière) تفاصيل كثيرة عنهم في المجلة الإفريقية لمن أراد التوسع.

وأمّا العلاونة، فهم من آل سالم من بني سليم، ذكرهم ابن خلدون في الصفحة 112 من المجلد السادس من تاريخه، فقال: "وشعوب آل سالم هؤلاء الأحامد والعمائم والعلاونة وأولاد مرزوق"

وأمّا البرارشة فهم مزيج من العرب وهوارة المستعربين وغيرهم، رغم أن الرواية الشفوية تذكر أن الرشايش والعلاونة والبرارشة إخوة. نعم هم إخوة في الدين والوطن واللغة والانتماء...لكن الأصول شيء آخر.

وفي دراسة شاملة لقبائل عمالة قسنطينة سنة 1845م جاء فيها:

أما عن سبب التسمية ، رغم أنها قبيلة كبيرة لكن لا نجد إسمها في كتب النسابة القديمة كابن خلدون والحسن الفاسي الذين دونوا أنساب قبائل الجزائر ومناطقها ما يدل أنها قبيلة ظهرت حديثا ÷ فهناك عدة فرضيات بشأن مصدر اسمها ، كالتي ترجح أن أصل الاسم préjoratif راجع الى المستعمر الفرنسي ، الذي سماهم بـ (لي موش، les mouches ) أو الذباب ، و هذا لكثرة عددهم ، و بسبب المشاكل و الكوارث التي تسببوا فيها، و ترجح فرضية اخرى أنهم بقايا قبيلة (الموسلاموس) المذكورة في المصادر الاغريقية التي تحب الغزو والسطو على ملك الغير ( وهذا غير صحيح لأنها لو كانت قبيلة قديمة لكنا وجدناها مذكورة عند المؤرخين والنسابة الذين مروا بالمنطقة ) ، وفرضية تقول أن الإسم مشتق من جد قديم بمسمى (لموش) ، أما أقربها للصواب فهي رواية تقول أنه في وقت مضى ، وقعت حرب بين فروع هذه القبيلة و قبيلة أخرى مجاورة من الشمال الجزائري(وتارة تنسب الحرب أنها كانت ضد الأتراك) ، و دامت لمدة طويلة جدا ، وكان أفراد النمامشة مشتتين، و خلال هذه الفترة صاح فيهم أحد كبارهم ضد شراذمها فراح يقول لهم : (ماتتلموش) ، أي بمعنى: ألم يحن الاوان لتجتمعوا في القتال؟ و من ثم ظهر اسم (لموش) ، فاجتمعت جميع أطرافها ، و أستطاعوا أن يدحروا عدوهم.

إختلف النسابة في أصولهم ، فمنهم من عدهم من العرب وهذا هو الاصل والراجح ، كالورثلاني في رحلته الشهيرة حيث وصفهم ( عرب النمامشة ) ، لكنه لم يفصل في نسبهم. وهناك رواية شفهية نقلها عنهم المؤرخ الفرنسي فيسيار (Vaissière) في المجلة الإفريقية هم من الأعشاش (قبيلة من بنو سليم ) ، أماصاحب كتاب الصروف فقال أنهم من بني سليم، ومنهم من إعتبرهم من بنو هلال بسبب قراءن كثيرة ، كذكر ابن خلدون ل ( أولاد رشاش بن وشاح ) من قبيلة توابة (توبة من الأُثبج ) ا لهلالية الي سكنت شرق الأوراس وذكره للعلاونة من بني سليم وذكره (لـ ثليجان ) أحد أمراء بني هلال وتسمى عليه أشهر أودية النمامشة (واد ثليجان ) وكذا (واد هلال ) ..الخ أيضا أسامي عروش النمامشة هي أسامي لفروع هلالية ، ك خليفة ساسي علاونة رشاش حارث شكر حميدة سليمان عطية ..الخ

وقد شارك النمامشة في مختلف الأحداث السياسية

كثورتهم مع قبيلة الحراكتة ضد الحاكم العثماني 1780.

– ثورة النمامشة الأولى ضد الاستعمار الفرنسي 1871.

– ثورة النمامشة الثانية 1916.

– الثورة التحريرية أثناء الثورة 1954 ، في معركة الطكاكا المعروفة

دون أن ننسى أنها كانت في صراع مستمر ضد القبائل المجاورة لها بسبب الأراضي والمياه – كالمعارك التي خاضتها ضد :العمامرة و السوافة و أولاد عبيد ، أولاد تليل و أولاد سيدي يحي .

.البرارشة: وهذا المسمى بدوره ينقسم الى 4 أقسام هي :

الزرامةو تنقسم الى: أولاد عمر الفراحنة أولاد مبارك أولاد زيد أولاد محمد بن علي أولاد سليمان الشعاشعة-

وأولاد حميدة و تنقسم بدورها الى : الزرارفة أولاد ساسي أولاد موسى أولاد محبوب

و هو يتكون أيضا من: أولاد جلال أولاد شكر أولاد ابراهيم أولاد بو يحي

و باقي العروش هي: أولاد مسعود أولاد خليفة

أولاد رشاش: العرش الثاني في النمامشة وفيهم الفرقة التالية :

أولاد الحاج

أولاد عاشور

أولاد محي

وأولاد نصر

أولاد حمد بن علي

أولاد بلقاسم بن علي

أولاد سي ثابت

أولاد زايد

أولاد عمارة

العلاونة: يتكون بطن العلاونة من عدة فرق أهمها

1) اولاد سعد.

2)الزرادمة.

3) أولاد المرع .

4) أولاد حراث .

5) أولاد بوقصة .

6) أولاد يوكس .

7) أولاد العيساوي

9) أولاد شامخ

10) أولاد عون الله

11) الجدور – أولاد جادر

12) الجلامدة

13) أولاد موسى

14) الفجوج



خاتمة القول: اللمامشة (النمامشة) قبيلة عربية تسكن الهضاب الشرقية للأوراس. التأم جمعهم لمحاربة الأتراك، فأطلق عليهم اسم اللمامشة، ثم تصرفت الألسنة في نطقه فأصبح النمامشة. وأجمعت المراجع على نسبهم العربي، واختلفت في أصولهم. فقال الورثيلاني في رحلته عرب النمامشة، ولم يفصل في نسبهم. وحسب الرواية الشفهية التي أوردها فيسيار (Vaissière) في المجلة الإفريقية هم من الأعشاش، وليس ذلك بصحيح. وقال صاحب الصروف أنهم من بني سليم، وليس ذلك أيضا بصحيح. والصحيح في أمرهم أنهم حلف قبلي تشكل أساسا من بني هلال وبني سليم ومن اندرج فيهم من هوارة المستعربين.

انضمت الكثير من القبائل العربية للحركة الشابية، كدريد والحنانشة والأعشاش والعلاونة وهذيل وطرود وعدوان وغيرهم. وحاربوا معهم أتراك تونس، وبعد معارك كثيرة ووقائع يطول سردها، انهزموا واستقر الكثير منهم في الجزائر، وشكلوا تحالفات قوية أخذت اسم الحنانشة والحراكتة والنمامشة. وذكر العدواني أن النمامشة تشكلت من أربعين قبيلة.

فمن دريد، أولاد رشاش بن وشاح بن عطوة بن عطية بن كمون بن فرج بن توبة، والذين شكلوا إحدى الفرق الثلاث الكبرى للنمامشة. وهم كما ذكر ابن خلدون من الأثبج من بني هلال. ذكره ابن خلدون في الصفحة 32 من المجلد السادس من تاريخه، فقال: "فأما أولاد وشاح فرئاستهم لهذا العهد منقسمة بين سجم بن كثير بن جماعة بن وشاح، وبين أحمد بن خليفة بن رشاش بن وشاح". وكان دريد هؤلاء هم فرسان المزارقية للشابية، وهم من أسَّسوا وكاس في تبسة. وتمتد مواطنهم من جبل ششار إلى جبل المحمل إلى الصحراء الواقعة جنوب شرقي أوراس. ومن فصائلهم: أولاد زايد وأولاد سليم وأولاد مقداد وأولاد نابت وأولاد زيتون وأولاد عاشور والكياتة والخرابشة...

وشكّل العلاونة الفرقة الثانية. وهم كما سبق وأن ذكرنا، من آل سالم من بني سليم. ذكرهم ابن خلدون في الصفحة 112 من المجلد السادس من تاريخه، فقال: "وشعوب آل سالم هؤلاء الأحامد والعمائم والعلاونة وأولاد مرزوق". وتمتد مواطنهم من وادي ثليجان جنوبي تبسة إلى الحدود التونسية. ومن فصائلهم: أولاد سعد وأولاد شامخ والجلامدة وأولاد موسى والفجوج والزرادمة وأولاد المرع وأولاد حراث وأولاد بوقصة وأولاد يوكّس وأولاد العيساوي وأولاد عون الله والجدور...

وشكَّل البرارشة الفرقة الثالثة من النمامشة. وذكرت الرواية الشفهية أنهم إخوة أولاد رشاش، فإن صحّت فهم من بني هلال. وأرجح أن يكونوا من الأعشاش، واندرج فيهم بعض هوارة المستعربين والله أعلم. ، وتمتد مواطنهم على طول ضفاف وادي هلال. ومن فصائلهم: أولاد مسعود وأولاد خليفة وأولاد ساسي وأولاد شنينة وأولاد شكر وأولاد سليمان وأولاد مبارك وأولاد الأمير والفراجنة والفكارنة وأولاد جلاّل وأولاد إبراهيم وأولاد مراح وأولاد بلحرّاث وأولاد عمُر وأولاد الجُرف وأولاد سعيدان وأولاد سي علي والزّرامّة وأولاد عطيّة وأولاد بويحيى وأولاد حميدة والشعاشعة.

النمامشة قبيلة من أصل عربي، تسكن الهضاب الشرقية للأوراس والتي تفصل التل عن الصحراء. هم رحل نبلاء ومحاربين، يحرثون قليلا، وجلهم تقريبا رعاة. ترتكز تجارتهم أساسا على مقايضة التمور بالقمح والشعير مع قبائل الصحراء، ويكسبون الكثير من الإبل والأغنام.