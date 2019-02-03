أحكيلنا على ناس الخير

مرحبا بيكم إخواني اللماويين واللماويات في موضوعي، ان شاء الله تكونو بخير، لي عندو الثلج ربي يجعل أيامك وطريقك بيضاء وصافية كيما بياض الثلج، ولي عندو مطر

ربي يرزقك بالخير كيما راهو يرزق في الارض ويسقيها بالماء، ولي عندو السماء صافية نقولو ربي يجعل ايامكم هانية وهادئة من المشاكل كيما هدوء الجو

بعد هاد المقدمة حبيت نخليكم تتوقعو موضوعي علاواه وهو على حاجة تاع خير وتاع تآلف وتعاون، أغلب المواضيع الإجتماعية لي نوضعوها في اللمة تنقل الآفات

والعادات السيئة المنتشرة في المجتمع درك، فحبيت نبعّدو على هاد الأمر ونحكيو على ناس الخير ومواقف الخير لي تبقى راسخة في الذهن، وللأمانة الفكرة ماش فكرتي

مباشرة، هي صفحة على الفايس بوك وضعو سؤال وقالو اذكر الولاية لي رحت ليها ولقيت فيها موقف جميل خلاك تحب ناسها، إذن حبيت نتبعو هاد السؤال

ونقدرو نوسعو فيه بحيث لي مالقاش موقف معيّن خارج ولايتو يقدر يرويلنا موقف جميل من ناس الخير عمرو ماينساه حتى داخل ولايتو أو حتى خارج الوطن ككل

خليونا نحسو بلي مازال الخير في هاد الدنيا وفي هاد المجتمع البائس وخليونا نتفكرو ناس الخير بالدّعاء الصادق باه يبقى العمل تاعهم حيّ، ونبدا أنا بسم الله

الموقف هادا صرالي داخل ولايتي، الحكاية صرات قبل 5 سنوات أو ستة هكاك وفي الشتاء وفي الليل كانت 11.30 هكاك أو 12 مرضت وتقطع فيّا النّفس وكان لازم

نطلع للسبيطار، الوالد تاعي خرج لقى الدّنيا خالية خلاص والسيارات القلال لي يعدّيو يستحيل يحبّسو لشخص واقف في نص الليل الناس تخاف ومن حقهم، حتى فجأة

حبسلو طاكسيور كان مروّح لدارهم يعني خلّص الخدمة ومروّح، حبس لبابا قالو عندي الطفلة مريضة قالو هيه ندّيك، دانا مسكين للسبيطار ولحسن الحظ السبيطار قريب

وكي لحّقنا جا بابا يمدلو الدراهم قالو ماندي حتى دورو قالو السبيطار مدايرو لوجه الله مانديش عليه الدراهم، عيا فيه بابا ماحبش يقبل، وزاد مدّ الرقم تاعو لبابا

قالو الوقت هادا السيارات ماكانش قالو هاك رقمي وكي تخرج من السبيطار لا مالقيت حتى واحد عيطلي برك نجي نوصل خويا، شكرو بابا وكلشي ودخلت للسبيطار

وكي خرجنا كانت الدنيا فارغة كتر كانت قريب 1 تاع الليل، استنينا استنينا ماكانش وبابا حشم يعيّط للراجل بصح ماعندوش حل كي عيطلو قالو هيه دقائق ونجيك

خاطر يسكن قريب من تم، مسكين خرج من دارو وعاود شعل السيارة وجا للسبيطار هزنا ودانا للدار، زاد قالو بابا والله تحكم الدراهم شقيناك، قالو والله العظيم

ماندي فرنك، قالو السبيطار لوجه الله وطالب فيه الأجر ماش الدراهم، قالو ادعيلنا برك وربي يجعل الشفاء للطفلة هادا ماكان،هاد الإنسان للآن نتفكر الموقف تاعو

ربي يوفقو لكل خير وربي يسهلو كل ماهو صعب ويفرج عليه كل همّ إذا كان مهموم، درك الدور ليكم احكيولنا على مواقف ولاد وبنات بلادنا الطيبين، وكل موقف

حطوه في رد منفصل، يعني تقدرو تشاركو بأكثر من رد وأكثر من موقف، ولا تنسوا صاحب القصة بالدعاء بالخير