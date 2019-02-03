أحكيلنا على ناس الخير

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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الســــــلام علــــــــــيكم ورحــــــــمة الله وبـــــــركــــاته
مرحبا بيكم إخواني اللماويين واللماويات في موضوعي، ان شاء الله تكونو بخير، لي عندو الثلج ربي يجعل أيامك وطريقك بيضاء وصافية كيما بياض الثلج، ولي عندو مطر
ربي يرزقك بالخير كيما راهو يرزق في الارض ويسقيها بالماء، ولي عندو السماء صافية نقولو ربي يجعل ايامكم هانية وهادئة من المشاكل كيما هدوء الجو
بعد هاد المقدمة حبيت نخليكم تتوقعو موضوعي علاواه وهو على حاجة تاع خير وتاع تآلف وتعاون، أغلب المواضيع الإجتماعية لي نوضعوها في اللمة تنقل الآفات
والعادات السيئة المنتشرة في المجتمع درك، فحبيت نبعّدو على هاد الأمر ونحكيو على ناس الخير ومواقف الخير لي تبقى راسخة في الذهن، وللأمانة الفكرة ماش فكرتي
مباشرة، هي صفحة على الفايس بوك وضعو سؤال وقالو اذكر الولاية لي رحت ليها ولقيت فيها موقف جميل خلاك تحب ناسها، إذن حبيت نتبعو هاد السؤال
ونقدرو نوسعو فيه بحيث لي مالقاش موقف معيّن خارج ولايتو يقدر يرويلنا موقف جميل من ناس الخير عمرو ماينساه حتى داخل ولايتو أو حتى خارج الوطن ككل
خليونا نحسو بلي مازال الخير في هاد الدنيا وفي هاد المجتمع البائس وخليونا نتفكرو ناس الخير بالدّعاء الصادق باه يبقى العمل تاعهم حيّ، ونبدا أنا بسم الله
الموقف هادا صرالي داخل ولايتي، الحكاية صرات قبل 5 سنوات أو ستة هكاك وفي الشتاء وفي الليل كانت 11.30 هكاك أو 12 مرضت وتقطع فيّا النّفس وكان لازم
نطلع للسبيطار، الوالد تاعي خرج لقى الدّنيا خالية خلاص والسيارات القلال لي يعدّيو يستحيل يحبّسو لشخص واقف في نص الليل الناس تخاف ومن حقهم، حتى فجأة
حبسلو طاكسيور كان مروّح لدارهم يعني خلّص الخدمة ومروّح، حبس لبابا قالو عندي الطفلة مريضة قالو هيه ندّيك، دانا مسكين للسبيطار ولحسن الحظ السبيطار قريب
وكي لحّقنا جا بابا يمدلو الدراهم قالو ماندي حتى دورو قالو السبيطار مدايرو لوجه الله مانديش عليه الدراهم، عيا فيه بابا ماحبش يقبل، وزاد مدّ الرقم تاعو لبابا
قالو الوقت هادا السيارات ماكانش قالو هاك رقمي وكي تخرج من السبيطار لا مالقيت حتى واحد عيطلي برك نجي نوصل خويا، شكرو بابا وكلشي ودخلت للسبيطار
وكي خرجنا كانت الدنيا فارغة كتر كانت قريب 1 تاع الليل، استنينا استنينا ماكانش وبابا حشم يعيّط للراجل بصح ماعندوش حل كي عيطلو قالو هيه دقائق ونجيك
خاطر يسكن قريب من تم، مسكين خرج من دارو وعاود شعل السيارة وجا للسبيطار هزنا ودانا للدار، زاد قالو بابا والله تحكم الدراهم شقيناك، قالو والله العظيم
ماندي فرنك، قالو السبيطار لوجه الله وطالب فيه الأجر ماش الدراهم، قالو ادعيلنا برك وربي يجعل الشفاء للطفلة هادا ماكان،هاد الإنسان للآن نتفكر الموقف تاعو
ربي يوفقو لكل خير وربي يسهلو كل ماهو صعب ويفرج عليه كل همّ إذا كان مهموم، درك الدور ليكم احكيولنا على مواقف ولاد وبنات بلادنا الطيبين، وكل موقف
حطوه في رد منفصل، يعني تقدرو تشاركو بأكثر من رد وأكثر من موقف، ولا تنسوا صاحب القصة بالدعاء بالخير
إليكم الخط
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم مريومة
جميل جدا موضوعك ورأيت ذاك المنشور من أين أبدأ وأين أنتهي
البداية وتعرفين جيدا خير مثال على ناس الخير هو انتم وقبلكم أعضاء آخرون أيضا أناس عرفتهم فقط عبر النت وكانو لي أكثر من الاهل
عالجت بفضلكم وقفتكم معي وقفة لن انساها وانا اقول ناس الخير ل 48 ولاية لقيتها هنا فاللمة
خارج اللمة وفي حياتي الواقعية سافرت مرة إلى ولاية تبسة ايضا لغرض العلاج ووصلت متأخرة جدا والحم لله رأيت أصالة الجزائريين
الكل يعرض المساعدة وأيضا في مرة سافرت لولاية مستغانم وتاخرت عند الطبيب حتى اعود لبيتي من مستغانم لولاية تيبازة بعيد جدا
إلتقيت فتاة امام مقر الطبيب سألتها فقط أي ساعة تقفل محطة الحافلات سألتني لما من لهجتي لست من الغرب
حلفت أن اذهب معها لبيتها ولأطمنئ طلبت من والدتها الحضور لي وفعلا كانو اناس محترمين جدا جطبعا تقولون في هذه مخاطرة لكن شكل الفتاة من أدب واخلاق لم أخاف منها عائلة متدينة ومحافظة ومازلت للليوم على تواصل معهم كرم ضيافتهم لن انساه
الحمد لله حيثما توجهت في مرة تعرضت للحقرة في ولاية الأخ @sami44 لكن أصالة اولاد عين دفلى وبناتها ما حسيتش روحي لوحدي هناك ومن يمها أحب اولاد وبنات عين دفلى رغم تعرضت للمضايقة من أحدهم ومشاكل محاولة سرقة ولكن الحمد لله الباقي دافع عني وتلقيت ناس الخير الروعة في تلك الولاية
مرة ايضا في ولاية الجلفة اتذكر يوم عيد وكنت مع والدتي ولم نجد محلات مفتوحة الكل بالشارع يقسم على ذهابنا لبيتهم وإستقابلنا كرم ضيافتهم أيضا لا ينسى
اقول يا مريم ناس الخير فبلادنا موجودين بكثرة وفي كل ولاية كما قلت لن نتذكر السيء فقط بل مازال الخير في بلادنا
شكرا على الموضوع الجميل
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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تفكرت حاجة نحكيهالكم تضحكو شوي هههه
غالبا كي نحكيو على ناس الخير والمواقف الطيبة نتقاسو وتجينا الدمعة
لكن هاد الموقف تاع خير بصح يضحك هههه
عندنا وحايد من العائلة بصح خارج قسنطينة يسكنو في ولاية خلاف، مرة خرج ولدهم
لقى عائلة بالأم بالأم بالبنات حبستلهم السيارة اونبان قدام باب دارهم
ويسكنو بعيد في العاصمة نظن، مالا دخلو العائلة هادي للدار عطاولهم ياكلو
ورقدو عندهم وكلشي، وغدوة هادو فاميلتي عندهم خطبة رايحين يخطبو لولدهم
والناس هادوك مازال ماوجدتش سيارتهم لي اونبان داوهم معاهم للخطبة 😂
ماحبوش يحسسوهم بلي غير مرغوب فيهم، راحو لأهل العروسة في جيش يخطبو هههه
بصح عدات خطبة ولدهم علكيف وتزوج ونورمال يعني مايبقى غير فعل الخير شاهد​
 
sami44

sami44

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موضوعك طيب جدا وراقني كثيرا
واله يا اختي حصل معي مواقف مش موقف واحد بحكم عملي نتنقل من ولاية لولاية وراكي عارفة حالة الخدام لازم يدبر عشاه وغطاه وكل شيئ ومرات الدواء للضرصة ووووووووووووووووو الخ
نحكيلك موقف رقم واحد بارسكو رايح نسمط عليك حتى تولي تقوليلي ما تزيدش تدخل عندي للموضوع
كنت خدام في ولاية تيارت الي تبعد عن ولايتنا بحوالي 200 كم او اكثر في منطقة معروفة اسمها زعرورة وهي بجانب الجامعة
وكان معايا اربع عمال كلهم صغار انا الكبير فيهم والمسؤلية تاعهم كلها عليا وتخيلي كنا في شهر رمضان الكريم
النهار الاول بدينا الخدمة الصباح وكان عندنا طلاء لالاك فقط معناه الريحة تاعو تكفي انا من ثما قريب مرضت الصيام ولالاك والتعب والخدمة من الصباح للعشية
كي قربت العشية ولينا نخزرو في بعضنا بعض شكون الي قادر يطيب الفطور للمغرب كلنا تعبانين انا شخصيا نفضل نبات صايم ونطيبش من كثرة التعب
وكي تفكرت بلي انا المسؤل عفست على قلبي وقلت نسيي ندير شربة كيما جات جات المهم ياكلو والصلاة على النبي
ايا خرجت للحانوت نشري الخبز والقازوز وبعض المشتريات وكلي حنين الى شربة امي وبوراك الدار واللحم الحلو ووووو وكان وحد السيد جالس في الحانوت وهو يسكن قريب من الشونتيي لما قلتلو اعطيني وحدة قازوز نزرمال ونهار قلتلو اعطيني خمسة خبز نورمال انا قلتلو اعطيني الشربة والسيد اخزر فيا
قاللي او راح تطيبو لرواحكم . قلتلو ايييه واش تحسب ما نعرفوش قاللي لا لا يا وليدي انت خدامين قريب منا نعرفكم وكيفاش تخدمووتطيبو لرواحكم والله ما تكون هاذي تطيبو وحدكم واحنا في الحياة ياو ناس تيارت ياو حشمني وليت نشوف قدامي ومورايا
وكي قرب المغرب وصلنا الاكل من كل الانواع من عندو ومن عند الجيران
حتى الي ما كليتهاش في دارنا واش من حريرة بالزعتر الله الله اللحم الحلو والطواجين دايرين لاشان عند الباب والفواكه والفلان والصالاد فروي دارو السيركيلاسيون والله حشمت وما لقيت واش نقول

مشكورة مريم الي اعطيتيلنا هذ الفسحة لشكر من احسن الينا ولو بذكرهم والثناء عليهم
لي عودة في موقف اخر
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال sami44:
موضوعك طيب جدا وراقني كثيرا
واله يا اختي حصل معي مواقف مش موقف واحد بحكم عملي نتنقل من ولاية لولاية وراكي عارفة حالة الخدام لازم يدبر عشاه وغطاه وكل شيئ ومرات الدواء للضرصة ووووووووووووووووو الخ
نحكيلك موقف رقم واحد بارسكو رايح نسمط عليك حتى تولي تقوليلي ما تزيدش تدخل عندي للموضوع
كنت خدام في ولاية تيارت الي تبعد عن ولايتنا بحوالي 200 كم او اكثر في منطقة معروفة اسمها زعرورة وهي بجانب الجامعة
وكان معايا اربع عمال كلهم صغار انا الكبير فيهم والمسؤلية تاعهم كلها عليا وتخيلي كنا في شهر رمضان الكريم
النهار الاول بدينا الخدمة الصباح وكان عندنا طلاء لالاك فقط معناه الريحة تاعو تكفي انا من ثما قريب مرضت الصيام ولالاك والتعب والخدمة من الصباح للعشية
كي قربت العشية ولينا نخزرو في بعضنا بعض شكون الي قادر يطيب الفطور للمغرب كلنا تعبانين انا شخصيا نفضل نبات صايم ونطيبش من كثرة التعب
وكي تفكرت بلي انا المسؤل عفست على قلبي وقلت نسيي ندير شربة كيما جات جات المهم ياكلو والصلاة على النبي
ايا خرجت للحانوت نشري الخبز والقازوز وبعض المشتريات وكلي حنين الى شربة امي وبوراك الدار واللحم الحلو ووووو وكان وحد السيد جالس في الحانوت وهو يسكن قريب من الشونتيي لما قلتلو اعطيني وحدة قازوز نزرمال ونهار قلتلو اعطيني خمسة خبز نورمال انا قلتلو اعطيني الشربة والسيد اخزر فيا
قاللي او راح تطيبو لرواحكم . قلتلو ايييه واش تحسب ما نعرفوش قاللي لا لا يا وليدي انت خدامين قريب منا نعرفكم وكيفاش تخدمووتطيبو لرواحكم والله ما تكون هاذي تطيبو وحدكم واحنا في الحياة ياو ناس تيارت ياو حشمني وليت نشوف قدامي ومورايا
وكي قرب المغرب وصلنا الاكل من كل الانواع من عندو ومن عند الجيران
حتى الي ما كليتهاش في دارنا واش من حريرة بالزعتر الله الله اللحم الحلو والطواجين دايرين لاشان عند الباب والفواكه والفلان والصالاد فروي دارو السيركيلاسيون والله حشمت وما لقيت واش نقول

مشكورة مريم الي اعطيتيلنا هذ الفسحة لشكر من احسن الينا ولو بذكرهم والثناء عليهم
لي عودة في موقف اخر
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وانا ما قتلكش مكراش نتاع كرشك وين تروح تهدر غير على الماكلة
يرحم الوالدين شعال توزن وإلا اناكوندا تاكل وتتمدد تزحف ما تسمانش ههههههه
انا قريت عجبوني تيارتيين ناس روعة مي ضحكتني تفكرت باللي تهدر غير على الماكلة ههههه ياخي حالة
 
sami44

sami44

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قال ليليا مرام:
السلام عليكم مريومة
جميل جدا موضوعك ورأيت ذاك المنشور من أين أبدأ وأين أنتهي
البداية وتعرفين جيدا خير مثال على ناس الخير هو انتم وقبلكم أعضاء آخرون أيضا أناس عرفتهم فقط عبر النت وكانو لي أكثر من الاهل
عالجت بفضلكم وقفتكم معي وقفة لن انساها وانا اقول ناس الخير ل 48 ولاية لقيتها هنا فاللمة
خارج اللمة وفي حياتي الواقعية سافرت مرة إلى ولاية تبسة ايضا لغرض العلاج ووصلت متأخرة جدا والحم لله رأيت أصالة الجزائريين
الكل يعرض المساعدة وأيضا في مرة سافرت لولاية مستغانم وتاخرت عند الطبيب حتى اعود لبيتي من مستغانم لولاية تيبازة بعيد جدا
إلتقيت فتاة امام مقر الطبيب سألتها فقط أي ساعة تقفل محطة الحافلات سألتني لما من لهجتي لست من الغرب
حلفت أن اذهب معها لبيتها ولأطمنئ طلبت من والدتها الحضور لي وفعلا كانو اناس محترمين جدا جطبعا تقولون في هذه مخاطرة لكن شكل الفتاة من أدب واخلاق لم أخاف منها عائلة متدينة ومحافظة ومازلت للليوم على تواصل معهم كرم ضيافتهم لن انساه
الحمد لله حيثما توجهت في مرة تعرضت للحقرة في ولاية الأخ @sami44 لكن أصالة اولاد عين دفلى وبناتها ما حسيتش روحي لوحدي هناك ومن يمها أحب اولاد وبنات عين دفلى رغم تعرضت للمضايقة من أحدهم ومشاكل محاولة سرقة ولكن الحمد لله الباقي دافع عني وتلقيت ناس الخير الروعة في تلك الولاية
مرة ايضا في ولاية الجلفة اتذكر يوم عيد وكنت مع والدتي ولم نجد محلات مفتوحة الكل بالشارع يقسم على ذهابنا لبيتهم وإستقابلنا كرم ضيافتهم أيضا لا ينسى
اقول يا مريم ناس الخير فبلادنا موجودين بكثرة وفي كل ولاية كما قلت لن نتذكر السيء فقط بل مازال الخير في بلادنا
شكرا على الموضوع الجميل
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يعني لازم تذكريني يا المشاكسة
في ولايتي الريح ما يقيسكش من العطاف لبومدفع ومن سيدي مجاهد لبطحية
وذاك النهار الي تعرضتي للحقرة لسانك الحار هو السبب الراجل مسكين ما سرقك ما والو كنتي فالبيس السيد طاحلو التلفون 110 هو جا يرفدو قاسك وانتي تقلقتي وليتي تتبلاي فيه وهكذاك وقالك اسمحيلي سيرتو نهار درى بلي حاولتي تدفني طفلة حية بكري ولى يفيبري مسكين
والله اناس طيبين وواكثر مما تضنين
والمرة الجاية كي تكوني جايزة من هنا نقوللهم يرمو عليك الورد باش تأمني يا مولات الفلفل
 
sami44

sami44

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751
قال ليليا مرام:
وانا ما قتلكش مكراش نتاع كرشك وين تروح تهدر غير على الماكلة
يرحم الوالدين شعال توزن وإلا اناكوندا تاكل وتتمدد تزحف ما تسمانش ههههههه
انا قريت عجبوني تيارتيين ناس روعة مي ضحكتني تفكرت باللي تهدر غير على الماكلة ههههه ياخي حالة
إضغط للتوسيع...
ما نزيدش نهدر على الماكلة من اليوم
نولي نهدر على مواقف اخرين كاين بزاف يا الغيورة محمد الامين ما غلطش فيك
بصح نقوللك الحريرة بالزعتر ما زالت في قلبي لليوم موتي بغيضك هههههههه
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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السلام عليكم ....
قريت غير المقدمة 😉😉😉😉 نسيتى اللى عندهم البرد السم برك مدعيتيلهومش 😐😐😐😐
عائدة باذن الله عزيزتى
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
قريت غير المقدمة 😉😉😉😉 نسيتى اللى عندهم البرد السم برك مدعيتيلهومش 😐😐😐😐
عائدة باذن الله عزيزتى
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لي عندهم البرد القارص والسم، ربي يجعل ايامهم جنة
ويعوضهم على كل برد رحمة ☺
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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قال ليليا مرام:
السلام عليكم مريومة
جميل جدا موضوعك ورأيت ذاك المنشور من أين أبدأ وأين أنتهي
البداية وتعرفين جيدا خير مثال على ناس الخير هو انتم وقبلكم أعضاء آخرون أيضا أناس عرفتهم فقط عبر النت وكانو لي أكثر من الاهل
عالجت بفضلكم وقفتكم معي وقفة لن انساها وانا اقول ناس الخير ل 48 ولاية لقيتها هنا فاللمة
خارج اللمة وفي حياتي الواقعية سافرت مرة إلى ولاية تبسة ايضا لغرض العلاج ووصلت متأخرة جدا والحم لله رأيت أصالة الجزائريين
الكل يعرض المساعدة وأيضا في مرة سافرت لولاية مستغانم وتاخرت عند الطبيب حتى اعود لبيتي من مستغانم لولاية تيبازة بعيد جدا
إلتقيت فتاة امام مقر الطبيب سألتها فقط أي ساعة تقفل محطة الحافلات سألتني لما من لهجتي لست من الغرب
حلفت أن اذهب معها لبيتها ولأطمنئ طلبت من والدتها الحضور لي وفعلا كانو اناس محترمين جدا جطبعا تقولون في هذه مخاطرة لكن شكل الفتاة من أدب واخلاق لم أخاف منها عائلة متدينة ومحافظة ومازلت للليوم على تواصل معهم كرم ضيافتهم لن انساه
الحمد لله حيثما توجهت في مرة تعرضت للحقرة في ولاية الأخ @sami44 لكن أصالة اولاد عين دفلى وبناتها ما حسيتش روحي لوحدي هناك ومن يمها أحب اولاد وبنات عين دفلى رغم تعرضت للمضايقة من أحدهم ومشاكل محاولة سرقة ولكن الحمد لله الباقي دافع عني وتلقيت ناس الخير الروعة في تلك الولاية
مرة ايضا في ولاية الجلفة اتذكر يوم عيد وكنت مع والدتي ولم نجد محلات مفتوحة الكل بالشارع يقسم على ذهابنا لبيتهم وإستقابلنا كرم ضيافتهم أيضا لا ينسى
اقول يا مريم ناس الخير فبلادنا موجودين بكثرة وفي كل ولاية كما قلت لن نتذكر السيء فقط بل مازال الخير في بلادنا
شكرا على الموضوع الجميل
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بيك ليلوشة نورتي الموضوع بتواجدك الطيّب،
أولا حنا مادرنا والو ولو كان بيدنا نساعدوك أكتر كنا درناها وماتراجعناش
فربي يشفيك ان شاء الله ويعافيك ويرزقك ماتتمناي
أما بالعودة للقصة، والله الإنسان لما يقرى على هاد المواقف ترجعلو الروح ويحس بالأمان
يحس بلي مازال كاين ناس الخير، كيما قلتي الطفلة لي داتك لدارها والناس لي وقفو معاك في ولاية عين الدفلى
وكذلك ناس الجلفة تكرمو عليك، يعني ماشاء الله بقدر ماكاين أمور سيئة في المجتمع
كاين مواقف راقية وتبين المعدن الثمين، واذا كاين ناس ماش ملاح في منطقة معينة
فهذا ما يعنيش أنو الولاية هاديك أو المنطقة ماش مليحة، المليح والحاير موجود في كل بلاصة
وربي يدوّم المحبة والتآلف بين كل أبناء الوطن
كي تتفكري كاش موقف زيدي احكيلنا :)


 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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قال sami44:
موضوعك طيب جدا وراقني كثيرا
واله يا اختي حصل معي مواقف مش موقف واحد بحكم عملي نتنقل من ولاية لولاية وراكي عارفة حالة الخدام لازم يدبر عشاه وغطاه وكل شيئ ومرات الدواء للضرصة ووووووووووووووووو الخ
نحكيلك موقف رقم واحد بارسكو رايح نسمط عليك حتى تولي تقوليلي ما تزيدش تدخل عندي للموضوع
كنت خدام في ولاية تيارت الي تبعد عن ولايتنا بحوالي 200 كم او اكثر في منطقة معروفة اسمها زعرورة وهي بجانب الجامعة
وكان معايا اربع عمال كلهم صغار انا الكبير فيهم والمسؤلية تاعهم كلها عليا وتخيلي كنا في شهر رمضان الكريم
النهار الاول بدينا الخدمة الصباح وكان عندنا طلاء لالاك فقط معناه الريحة تاعو تكفي انا من ثما قريب مرضت الصيام ولالاك والتعب والخدمة من الصباح للعشية
كي قربت العشية ولينا نخزرو في بعضنا بعض شكون الي قادر يطيب الفطور للمغرب كلنا تعبانين انا شخصيا نفضل نبات صايم ونطيبش من كثرة التعب
وكي تفكرت بلي انا المسؤل عفست على قلبي وقلت نسيي ندير شربة كيما جات جات المهم ياكلو والصلاة على النبي
ايا خرجت للحانوت نشري الخبز والقازوز وبعض المشتريات وكلي حنين الى شربة امي وبوراك الدار واللحم الحلو ووووو وكان وحد السيد جالس في الحانوت وهو يسكن قريب من الشونتيي لما قلتلو اعطيني وحدة قازوز نزرمال ونهار قلتلو اعطيني خمسة خبز نورمال انا قلتلو اعطيني الشربة والسيد اخزر فيا
قاللي او راح تطيبو لرواحكم . قلتلو ايييه واش تحسب ما نعرفوش قاللي لا لا يا وليدي انت خدامين قريب منا نعرفكم وكيفاش تخدمووتطيبو لرواحكم والله ما تكون هاذي تطيبو وحدكم واحنا في الحياة ياو ناس تيارت ياو حشمني وليت نشوف قدامي ومورايا
وكي قرب المغرب وصلنا الاكل من كل الانواع من عندو ومن عند الجيران
حتى الي ما كليتهاش في دارنا واش من حريرة بالزعتر الله الله اللحم الحلو والطواجين دايرين لاشان عند الباب والفواكه والفلان والصالاد فروي دارو السيركيلاسيون والله حشمت وما لقيت واش نقول

مشكورة مريم الي اعطيتيلنا هذ الفسحة لشكر من احسن الينا ولو بذكرهم والثناء عليهم
لي عودة في موقف اخر
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أهلا بك أخي سامي نورت الموضوع
وقصتك كذلك أثّرت في وأثرت في نفسي، فما وراء هذه المواقف الصادقة إلا أناس طيبون
ربي يحفظهم ويجازيهم خير، لما تفرح انسان بعيد على دارو ولو بقطعة خبز تدي أجر
فما بالك مجموعة تاع ناس وصايمين، سورتو رمضان يتضاعف فيه الأجر
وكل هذا يدلّ أنّ ابناء الوطن الواحد يحبو بعض ويوقفو مع بعض ويحنو على بعض
كاين لي يقولك كي يشوفوك براني يحقروك ووو وبداو يدخلولنا هاد الأافكار
السيئة والسلبية في راسنا، لكن هاد الموقف هي لي تخلي الأمل يرجع
وتخلينا نحسنو لبعضانا ونكونو يد واحدة، واي انسان قام بشيء طيب لشخص آخر
ربي يجازيه الجنة، شكرا على نقل هذا الموقف الرائع
والموضوع موضوعك مرحبا بيك في أي وقت مادابينا نسمعو على الخير والمشاعر الطيبة
شكرا لكرم مرورك بارك الله فيك​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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تفكرت كذلك موقفين من مواقف الطفولة وكالعادة داخل مدينتي
خاطر مانخرجش بزاف، وخرجاتي خارج الولاية قليلة على هادي مالقيتش مواقف كثيرة
المهم مرة كي كنت صغيرة أنا وختي كان عمري 6 سنين هكاك، كانت حالتنا ما يعلم بيها غير ربي والشتاء والليل والبرد
سقسيت ماما قتلها واش رايحين نتعشاو، قاتلي يا بنتي ماكانش عشاء ارقدو وخلاص
حكمنا بلايصنا أنا وختي ورايحين نرقدو وهو طبطب الباب جا صاحب بابا وكان جارنا يعني يسكن قريب منا
جابلنا برمة يعني كوكوطة كبيرة فيها الكفتة معرف في كل ولاية واش تعنيلهم الكفتة
لكن عندنا في قسنطينة الكفتة هو طبق غير لحم لدرجة يديروه في الأعراس، يعني مرقة بيضا تجي معمرة
كريات اللحم المفروم إضافة للحم نورمال تطيب بيه، وجابلنا معاها الكسرة لي هي المطلوع
والتشينة، هاد الليلة للآن نتفكروها وللآن تفكرنا بيها ماما تقولنا باه ندعيو للإنسان هادا بالخير
الحمد لله درك العبد ربي فرج عليه وولا ياكل كل خير بصح تبقى هاديك اللحظات وهاداك الخير عمرو لا ينساه
والقصة الثانية، كي كنت نقرا في الابتدائي سنة اولى أو ثانية، وكنت ماعنديش وين نروح كي نخرج من المدرسة
وقصة طويلة جدا المهم كاينة واحد المرأة مسنة جدة وحدة من زميلاتي قاتلها نتي تجي تتغداي هنا
قاتلها جيبي معاك الطفلة هاديك تجي لعندنا، وليت نروح عندهم نتغدا وناكل كل خير، عاملتني كلي حفيدتها صح
كانت تحبني، والموقف لي اثر فيا، كي لحقت عاشوراء، حنا عندنا في قسنطينة نديرو القشقشة لي هي
المكسرات والحلوى والتين المجفف ونقسمو للعائلة، كي لحقت عاشوراء هاد الإنسانة دارتلي قسمتي مني من أحفادها
عطاتني شكارة كبيييرة فيها جوز ولوز وكل أنواع المكسرات والحلوى، يعني شكارة تتقسم على بزاف ناس
وهي مدتهالي ليا قاتلي هادي قسمتك بنتي، هاداك الجاست ماننساهش حياتي كاملة بالاخص
انسان مشتاق طرف خبز فمابالك تعطيه كل هاد الأمور، ربي يفرحها ويطولها في عمرها إذا مازالت حية
واذا ماتت ربي يجعل مثواها الجنة يارب انسانة لويز


 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيت راح نرقد لقيت هاذ الموضوع عجبني زدت قريت الردود عجبوني بزاف الله يبارك على ناس الخير في بلادنا
الله يبارك عالراجل لي داير سيارتو لمساعدة لي راه مريض لوجه الله ربي يثبتلو الاجر...
مرة في رمضان لي فات كان قريب لفطور وجدنا المايدة وام الزوج بدات تساربيلنا حتى دخل الزوج يزرب قالي جيبي بلا وحطي حق زوز رجال من فطورنا راهم زوز مسافرين مساكن حبسو درك وميعرفوش الطريق... مالا نحينا من فطورنا وسورتو اللحم قاتلنا والدة زوجي يخي ناكلو فيه كل يوم خليو اليوم نقسمو مع الضياف قنالها كامل حطيلهم وكثريلهم من الخير لي عندنا لانو الاجر دق باب دارنا وحنا قاعدين.. زدنالهم مع الفطور القهوة والديسار...
وحنا فطرنا والحمد لله بالعكس حسينا بحلاوة هاذاك لفطور في هاذاك النهار لانو البراكة في القليل.
ديما كي نعودو مسافريين جيهة بوسعادة المسيلة وخاصة بالجمعة نلقاو قدام الحوانت ولا الطريق ناس مدايرة المعروف قصعة تاع كسكس ولا تاع عيش... صدقة
مرات يمدولنا مرات يقولو للزوج ارواح تاكل..
مرة في طريق عين مليلة باتنة طاحت بينا الطوموبيل اون بان لقينا ناس الخير عاونونا وسقمولنا الطوموبيل ومشينا...
نهار لي جيت نولد ببنتي ماكنتش مخطة ولا عندي معريفة
في لاكلينيك لي زيدت فيها ولقيت الخير في وحدة الطفلة اسمها نادية لدرك منسيتهاش تخدم فام دميناج باتت سهرانة معايا وتجيبلي واش نحتاج مالغري ماش خدمتها وغدوة جابتلي الدوا كي مكرو فيا لفرمليات ريسكات بروحها وراحت جابتلي ربي، يجازيها لدرك منسيتهاش
هاذي بعض المواقف لي تفكرتها درك
تقبلوا تحياتي
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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السلام عليكم ورحمة الله
موقف اخر من مواقف اهل الخير

المرة هاذي من غليزان
كنت اعمل في منطقة اسمها البرمادية وهي مدينة صغيرة تقع بجانب الولاية وكنت انا ومعي اربع عمال كنا في ورشة جديدة وكنا نقوم باعمال الطلاء الداخلي والخارجي الورشة عبارة عن فلات من طابقين وفي هذاك الوقت السونلغاز كانت مازال ما ركبتش العدادات الكهربائية والتوصيلات اللازمة
كنا نبيت على ضوء الشموع وتعرفين المبيت على ضوء الشموع يعني لا هاتف ولا تلفاز ولا ثلاجة ولا اي الة اخرى
وفي احد الايام وانا جالس امام الفيلا في المساء مر بجانبي رجل من السكان القريبين من الورشة قاللي كيف تعيشون في هذ الضلام يا اخي قلتلو نحن ننتضر السونلغاز ربي يهديهم
فقال لي ما رأيك لو نعطيكم كابل كهربائي تمشو بيه حالكم حتى يفرج الله
قلتلو ربما نستهلك اكثر مما تضن يا اخي خاصة الاضواء الخارجية لم يعر لكلامي اهتماما ومضى في طريقه
وفي اليوم الموالي ذهب الي المدينة واشترى كابل وقام بمده من بيته الى الفلا وحتى الاعمدة الخشبية جلبها معه وتعب تعبا كبيرا معنا رغم ان البيت يبعد عنه بحوالي 100 متر ومع مرور الايام السونلغاز لم تركب العدادات ولا التوصيلات الخارجية وبقينا على ذالك الحال مدة اربعة اشهر
ولم يقطع عنا التوصيل ولا يوم ولما سئلته عن الثمن الواجب دفعه من قبلي قال دعوة خير تكفيني عملت المستحيل كي ادفع له لكنه لم يقبل
وهذا الموقف يحسب لناس غليزان كلهم ولم انساه الى يومنا هذا


وفي موقف اخر ان شاء الله
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الموضوع جميييل جدا ,, وفرصة للتنفيس
في يوم من الأيام كنت جالسة مع قريباتي ,, وكانوا يحكوا لي موقف ..
امرأة كبيرة في السن وليس لديها أبناء ،، أنجبت تسعة أولاد و جميعهم مات بعد الولادة مباشرة,,
وزوجها توفي,,
وعندما ضعف بصرها بسبب المياه البيضاء واحتاجت إلى عملية وليس لها أحد من الناس سوى أولاد أختها المتوفاة,,
رفضوا الاعتناء بها وطلبوا منها الخروج من منزلهم وأن تبحث لها عن حل بنفسها,,
خرجت ووصلت إلى أحد جيرانها القدامى وكانت تسأل عن أناس كانوا يقيمون في المدينة ثم غادروها إلى القرية,,
كانوا مجرد جيران فقط,,
طلبت أرقامهم واتصلت بجارتها وحكت لها ما حصل معها وأنها في الشارع,,
المرأة أخبرت أولادها فقدم أحدهم من القرية إلى المدينة (مسافة 4 ساعات ) إلى المكان الذي وصفته لهم،،
وأخذها للقرية ,, خصصوا لها غرفة مستقلة بكل منافعها ,,
جمعوا مبلغا لإجراء عملية شفط المياه من عينيها ,,
والآن تعيش معهم في القرية مع أنها لا تقرب لهم وليس من أسرتهم,,
...
مازال هناك أناس خيرين رغم كل شيء,,
تقديري لك مريم..
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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منتدى التنمية البشرية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك اختي الكريمة مريم للمبادرة الجميلة الطيبة وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
وبارك الله في الاخوة الكرام وجزاهم خير الجزاء وجعل كل حرف في ميزان حسناتكم
ابكتني مواقفكم واثرت بي كثيرا جدا وخاصة اني لا اتذكر شيئا من هذه الامور للاسف
صحيح لا استطيع تذكر الاشخاص والمواقف لكن لن انسى ان اشكر وادعو لكل من ساعدني واهلي وكل عائلتي وكل الناس مهما كان
فكل الناس اخوتي، بارك الله فيهم وجزاهم كل خير ورزقهم بما يحبون في ما يحب ويرضى لهم ان شاء الله يارب
اتذكر موقف واحد، حين مرض والدي لما كنت صغيرة احترق من صدره كاملة كل يوم يجو اصحابو عندو ويسالو امي ادا نحتاجو اي شيء بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء وجعلها في ميزان حسناتهم
في جيجل ايضا حدثت مواقف نسيت تفصيلها... انما كلمة طيبة وابتسامة من القلب خير من الف شيء
بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء وجعلها في ميزان حسناتهم
ذهبنا لولايات كثيرة لكن رغم ذلك لم نبقى طويلا مجرد زيارة الا جيجل
واكيد فكل واحد خير كبير حتى اذا مابينوش لي او للناس اللي يعرفهم لكن فيهم خير ان شاء الله
الله يدومها نعمة علينا ان شاء الله يارب
اتمنى تقل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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