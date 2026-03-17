نحكي لكم غير بلعقل -كي شغل قعدة رمضان -عينيكم غاليين 😁 .. (الصحافية الساخرة) .. الباب ليس بالأخير .

ماقلت لحتى واحد فالدار ، كان علابلو غير أبي و أمي و اختي فالدار برك ، لخرين ماقلتلهمش وصراحة ما نحتاجش هذوك اللي ضربوني في ظهري وقت مرضي جبدو ارواحهم وزاد سمعت منهم كلام يتعب القلب قبل الراس ، ولكن هكذاك ومخلاوهاش تفوت بخير ، منهم الأخ تاعي الكبير اللي قبل يومين من العملية كان حاب يدير مشكل ، ولعبها زعما حاب يديني هو للعملية لكن رفضت و عرفت بلي أبي قالو ماهدرتش

وقلتلو :"صاي روطار وين كنتو من قبل ؟"..

وطبعا افتعل مشكلة ماننساهاش حتى نهار نموت ، صح بكيت و لحقت وين رحت وحدي للعملية بالوجع في قلبي و الدمعة تسيل على خدي ، كنت رايحة مع أبي لكن اللي كنت حاطاته

"بابا"

اللي يحبني و يخاف عليا للأسف الابن الأكبر ديما يقدسوه من اللي نشفى جامي هذا خويا وقف مع بابا كي يمرض وكنت ولازلت انا نرفدو وقت تعبه و مرضه

لكن "المحبة هذي مش بالذرع"

تبقى عقلية التمييز كاينة فالأسر الجزائرية ، وغاضتني أنه رحت وحدي للعملية قبل بنهار ، رحت بالسبت لبجاية قعدت الليلة هذيك تما قبل ما ندير العملية ، ولا واحد راح معايا ، كي دخلت بالاحد الصباح للعملية لقيت روحي وحدي حتى كي خرجت من البلوك

لا بابا لا يما لا حتى واحد والحمد لله ،

دخلت بدعاوي الخير تاع ناس يحبوني و بالثقة اللي حطيتها في ربي سبحانه ،

اليقين

هذاك ماخلانيش نضعف ، وفاتت العملية مليحة ، صح كنت خايفة من التخدير الكامل زوج سوايع وانا فالبلوك ، وخرجت الحمد لله مليحة ، كامل تما فالعيادة دارو بيا لأنه كنت مثال للقوة و الصبر بالنسبة ليهم وحدة جاية لعملية وحدها تعتبر رمز للقوة ، نعم أفتخر بنفسي لأنه ماخليتش يما تتعب معايا وهي مريضة بالسكري ولاطونسيون ، وماخليتش بابا 76 سنة يتكركر معايا ، وسامحتهم في كلش ، مالومت عليهم ما حطيتهم في موقف تاع يسلفو دراهم باش يعالجوني ، و ماطحتش لهذوك اللي حسبوني كي انا الصغيرة فيهم فالدار رايحة نمد يدي ليهم و نخليهم يقنعوني بلي أنا مريضة في عقلي مش مرض عضوي ، خليتهم ساكتين مالقاوش حتى واش يهدرو وخرجت وجيت للدار نحمد ربي و ما قلت لحتى واحد وماجاوش عندي ، فوت مرحلة التعافي وحدي ومانيش محتاجاتهم ،

لأنه عطيتهم درس و عرفتهم بنفسي الحقيقة اللي بينتلهم بلي هوما اللي مراض في عقولهم

باش

أختهم الصغيرة

تعاني وحدها عوض ما يوقفو معاها رجعو يهدرو فيها في مرضها ، حتى و إن كان عندي أعصاب كان لازم يوقفو معاها باش تبرى مش يهدرو فيها ،

لكن..

للاسف تأكدت بلي

"قلوبهم المريضة مش عقولهم برك " ..

علابلي رايحين تقولو هذي واش بيها تحكي فيهم هكذا ، لكن هذه مجرد حكاية مختصرة غير باش نعاود نرجعلكم إن شاء الله و نحكي لكم بزاف تجارب عشتهم وحدي ،

ما عرفت إذا ضعت ولا تعلمت

ولا لقيت اللي نعاود ندير فيهم ثقة ولا هذه غلطة أخرى مالازمش نمشي طريقها

، مش كلش يتخبى يا خاوتي و خواتاتي ، لأنه عشت حياتي كاملة ساكتة ، متخبية و خايفة ، حفظت ماء وجوه اللي نحبهم قلت يسمعوا بيهم الناس ، لكن صايي وصلت إلى حيث لازم نعرفوا بلي العايلة مش هي كلش ، الدليل شحال من قصة

نسمعو اللي يقتل بنتو بدم بارد

اللي يقتل يماه

واللي يسرق خوه ،

واللي يرمي أخته برى علاجال شوية صرف خلاوه والديه

وووو ، مالا علاش مازالنا نخبيو ، لأجل من ؟

واش الفايدة كي نخليو كلش مخبي على أساس هذو أسرار البيوت زعما ؟ ،

تعرفوا مين كانوا يجيبو ناس لحصص يسموها ما وراء الجدران كنت نكذب نقول هذو الناس اللي يجيبوهم لهذو الحصص يحكيو بالأهل تاعهم يشروهم ، لكن للأسف لا لا ، هذا واقع و حقيقة وناس هذوما تخنقو صاي ، عياو يخبيو و صيبون حبوا يهدرو كلش و يبينوا للعالم " بلي أكبر كذبة أنك تعيش باسم عايلة علمتك غير

الأذية

و

الألم

، و

عيشوك بالحروب النفسية ..

