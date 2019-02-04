فوائد الدراما التركية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي الأمين على الموضوع القيّم، الرذيلة والفساد يدخلان بيوتنا بضغطة زرّ واحدة، فيتفشيّان داخل الأسرة فيختل نظامها

ويسلك أفرادها طريق الضلال، يعني كلّ ماذكرته أتّفق معك فيه إلا في نقطة واحدة وهي أنّ أفلام زمان كانت تتحدث عن الحب الشريف ووو

لا أنكر أنّ الوضع تطوّر وأصبحت البرامج تستضيف النساء في ملابس متبرجة، والافلام تعرض ماهو محرّم ومفسد، ولكن منذ زمن بعيد

والأفلام الميكسيكية تدخل البيوت والافلام الهندية تدخل البيوت، تغيّرت الدولة التي تسرّب الفساد ولكن الهدف واحد والنتيجة واحدة

ما يختلف فقط هو أنّ العائلة كانت متلاحمة وللأب والأم دوران رئيسيان داخل البيت والتلفاز واحد ومشترك، بينما اليوم تشاهد البنت

مسلسل درامي أمام والدها بكل سرور أو هو يشاهد مسلسلا امام ابنته أو الأم أمام ابنتها، لم يعد هنالك حياء داخل الاسرة ولم تعد هنالك تربية

صحيحة، صحيح أن التلفاز يبث لنا الفساد أكثر من الصلاح ولكن نحن من نفتح له الباب، إذن المشكلة ليست في تغيّر البرامج وإنما في تغيّر أسس

التربية الصحيحة في المجتمع، نجد طفلة لم تتعدَّ العشر سنوات من عمرها وتشاهد فلم يعرض مشاهد مخلة وقصص أكبر من سنها، ولما تسأل

والدتها تقولك راهي كبيرة درك خليها تعيش حريتها، وفوق هذا تزيد تديرلها تلفاز في الغرفة تاعها، وتخليها تتفرج كل ماهو سيء، أنا الآن كبيرة

ولا أستطيع أن اشاهد مسلسلا تركيا أو غيره بجوار والدتي احتراما لها ووفقا لما تربينا عليه، ولا أشاهدهم بتاتا بمفردي أو بجوارها الإنسان من الافضل

ينظف عينيه من هاد الفساد، كي يعود فيلم أو مسلسل فيه عبرة وقيمة لابأس كلنا بشر وكلنا نحب الترفيه عن أنفسنا لكن يجب اختيار السن المناسب

والمكان المناسب والوقت المناسب، فهنالك من يشاهد التلفاز للترفيه وفقط، غير يطفي التلفاز ينسى كامل واش شاف وهناك من يطبّق ما يراه

ولهذا أكّدت على الأطفال، لما بنت في سن حساس تشاهد ملابس غير محتشمة وعلاقات غير شرعية ووو ستحب تجربة ذلك ولا تجد من يردعها

أو يوجهها، وليس الاطفال فقط بل حتى النساء المتزوجات نجد البعض منهن تشاهد التلفاز للترفيه وهناك من تشاهد التلفاز لأنها تبحث عن شيء ما فيه

تبحث عن الرومانسية التي فيه وعن تفهم البطل للبطلة ووو، فيصبح لها تفكير بعيد بحيث إذا ما شاجرها زوجها ترى أنه من حقها خيانته

أو من حقها الطلاق والعيش بحرية والالتقاء بفارس أحلامها، يعني المجتمع اليوم لم يعد له حدود وخط نهاية أو خط أحمر، وهذا شجع على انتشار

عبدة الشيطان والكثير من الآفات التي يستحيل أن نتعرّف عليها لولا التلفاز، إذن الهاتف سلاح ذو حدّين والتلفاز سلاح ذو حدّين والانترنت سلاح ذو حدين

حتى الشارع الذي نخرج فيه ونذهب من خلاله للعمل والدراسة هو مكان ملغّم بالفساد، إذن يجب أن يكون الإنسان محمي من خلال التوعية والتربية الحسنة

لا انكر فعلا أن الفساد اليوم أصبح يصفعنا من كل جهة، وأصبح منتشرا بشكل أكبر، ويتربّع بارتياح عبر برامج الفساد التي تتقن سبل كسب انتباه

الشباب، لذلك الحوار ثم الحوار مع أبنائنا وداخل اسرنا إضافة للتربية الحسنة، لأن البرامج والمسلسلات مصيرها ان تنتشر بشكل أكبر لذلك علينا

أن نبدأ بالبحث عن الحل وتطبيقه حتى نحمي أنفسنا وأبناءنا ونقيهم من هذه الشرور

احترامي وتقديري ​