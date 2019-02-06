كلمات اعجبتني أرجو التمعن ....

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كلمات اعجبتني ارجو التمعن فيها


الناس يستقبلون الشخص بحسب ملابسه ويودعونه بحسب ذكائه

إذا أردت ألا تُنْقَد .. لا تعمل ...لا تتكلم ...وكن لا شيء

التمثيل ......هو الكذب الوحيد الذي يصفق الناس لأبطاله

عندما يتهم الرجل امرأة بأنها بلا قلب , فمن المؤكد أنها خطفت قلبه

حياة الإنسان كتاب ........لكن قلائل هم الذين يعرفون قراءة اكثر من صفحة منه

تكلم وأنت غاضب ......فستقول أعظم حديث تندم عليه طوال حياتك

ما أجمل النظافة....ولكن ما أعظمها عندما تكون في عقولنا

إننا نقضي أربعة أخماس أعمارنا في العمل لنجعل الخمس الباقي حياة مريحة ممتعة

الثور تمسكه من قرونه ...والرجل تمسكه من كلامه

إذا كان لابد أن تتحدث عن متاعبك ... فلا تضايق بها أصدقائك , بل قلها لأعدائك الذين سوف يسعدهم الاستماع إليها

هناك نوعان من النساء :أحدهما يريد أن يصحح أخطاء الرجل ... والثاني يريد أن يكون واحدا من أخطائه

ليس هناك مسحوق للزينة أجمل أثرا من السعادة

الزواج الناجـح..... لا يقوم على أساس الصراحة التامة بل على أساس من الصمت الحكيم



في امان الله


 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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قال ام أمينة:
ما أجمل النظافة....ولكن ما أعظمها عندما تكون في عقولنا
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هذه مقولة ما أحوجنا إليها في حملات التنظيف والتطوع لأننا ننظف الأزقة ونترك أوسخ مكان بدون تنظيف وهو عقل سكان ذلك الزقاق.
يعطيك الصحة الاخت ام امينة.
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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قال ام أمينة:
وأنت غاضب ......فستقول أعظم حديث تندم عليه طوال حياتك
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اكثر ما نندم عليه هو مانقوله في لحظة غضب لاننا لا ندرك ماقلناه في تلك اللحظة للاسف
شكراا على المشاركة عزيزتى
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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إذا كان لابد أن تتحدث عن متاعبك ... فلا تضايق بها أصدقائك , بل قلها لأعدائك الذين سوف يسعدهم الاستماع إليها
جميل جدا ما انتقيتي كل الشكر لكي
رزقك الله ما تتمنين وانار طريقك
احترامي وتقديري لك
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

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منتدى تربية الأطفال
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السلام عليكم ............
ما أجمل النظافة....ولكن ما أعظمها عندما تكون في عقولنا
صدقتي
بااااارك الله فيك على الموضوع الاكثر من رائع
ان شاء الله في ميزان حسناتك
دمتي
 
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