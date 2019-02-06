كلمات اعجبتني أرجو التمعن ....

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كلمات اعجبتني ارجو التمعن فيها





الناس يستقبلون الشخص بحسب ملابسه ويودعونه بحسب ذكائه



إذا أردت ألا تُنْقَد .. لا تعمل ...لا تتكلم ...وكن لا شيء



التمثيل ......هو الكذب الوحيد الذي يصفق الناس لأبطاله



عندما يتهم الرجل امرأة بأنها بلا قلب , فمن المؤكد أنها خطفت قلبه



حياة الإنسان كتاب ........لكن قلائل هم الذين يعرفون قراءة اكثر من صفحة منه



تكلم وأنت غاضب ......فستقول أعظم حديث تندم عليه طوال حياتك



ما أجمل النظافة....ولكن ما أعظمها عندما تكون في عقولنا



إننا نقضي أربعة أخماس أعمارنا في العمل لنجعل الخمس الباقي حياة مريحة ممتعة



الثور تمسكه من قرونه ...والرجل تمسكه من كلامه



إذا كان لابد أن تتحدث عن متاعبك ... فلا تضايق بها أصدقائك , بل قلها لأعدائك الذين سوف يسعدهم الاستماع إليها



هناك نوعان من النساء :أحدهما يريد أن يصحح أخطاء الرجل ... والثاني يريد أن يكون واحدا من أخطائه



ليس هناك مسحوق للزينة أجمل أثرا من السعادة



الزواج الناجـح..... لا يقوم على أساس الصراحة التامة بل على أساس من الصمت الحكيم







في امان الله





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