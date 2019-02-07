عرض بيع بيع 500 اورو بايسيرا مقابل ccp - الباقي57$

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
Zackry
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
Zackry

Zackry

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2015
المشاركات
578
نقاط التفاعل
96
النقاط
17
السلام عليكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP فقط
السعر: 1 اورو= 220 دج
المصدر اعمال حره "Freelance"

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,481
نقاط التفاعل
3,651
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق .
 
Hassane07

Hassane07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 نوفمبر 2018
المشاركات
39
نقاط التفاعل
10
النقاط
503
العمر
30
احجز لي 70 أورو من فضلك
 
Zackry

Zackry

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2015
المشاركات
578
نقاط التفاعل
96
النقاط
17
تم حجز 70 اورو للاخ Hassane07 سارسل لك بيانات الدفع مع المشرف
المتبقي 430 اورو
 
Hassane07

Hassane07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 نوفمبر 2018
المشاركات
39
نقاط التفاعل
10
النقاط
503
العمر
30
تم الدفع وارسال الوصل
 
Hassane07

Hassane07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 نوفمبر 2018
المشاركات
39
نقاط التفاعل
10
النقاط
503
العمر
30
تم الاستلام شكرا لك بتعاملات أخرى إن شاء الله
 
Zackry

Zackry

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2015
المشاركات
578
نقاط التفاعل
96
النقاط
17
شكرا لك الى تعاملات أخرى إن شاء الله :D
المتبقي 430 اورو
 
Zackry

Zackry

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2015
المشاركات
578
نقاط التفاعل
96
النقاط
17
تم حجز 40 اورو للاخ _ABDOU_ سارسل لك بيانات الدفع مع المشرف
المتبقي 390 يورو
 
elmilia2020

elmilia2020

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2018
المشاركات
12
نقاط التفاعل
4
النقاط
3
العمر
29
احجز لي 10 اورو من فطلك من أجل طلب البطاقة
 
Zackry

Zackry

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2015
المشاركات
578
نقاط التفاعل
96
النقاط
17
قال elmilia2020:
احجز لي 10 اورو من فطلك من أجل طلب البطاقة
إضغط للتوسيع...
لا مشكل اخي تم حجز 10 اورو لك سأرسل لك البيانات مع المشرف
المتبقي 380 يورو
 
R

realbobs

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 نوفمبر 2018
المشاركات
10
نقاط التفاعل
4
النقاط
3
العمر
27
احجز لي 365 اورو من فطلك
 
R

realbobs

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 نوفمبر 2018
المشاركات
10
نقاط التفاعل
4
النقاط
3
العمر
27
قال Zackry:
تم حجز 365 اورو للاخ realbobs سأرسل لك البيانات مع المشرف
المتبقي 15 اورو
إضغط للتوسيع...
اريد تغيير الكمية من فضلك احتاج 318 اورو فقط
 
A

_ABDOU_

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 جانفي 2010
المشاركات
114
نقاط التفاعل
11
النقاط
7
تم الاستلام الى معاملات اخرى
 
Zackry

Zackry

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
7 أكتوبر 2015
المشاركات
578
نقاط التفاعل
96
النقاط
17
شكرا لك الى معملات اخرى ان شاء الله
المبلغ المتبقي 62 اورو
 
R

realbobs

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 نوفمبر 2018
المشاركات
10
نقاط التفاعل
4
النقاط
3
العمر
27
تم الدفع وارسال الوصل
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top