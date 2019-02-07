عرض بيع متوفر 500 اورو بايسرا مقابل CCP/BARIDIMOB

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
221.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
السلام عليكم
متوفر 500 اورو بايسرا للبيع مقابل .221 دج CCP او بريدي موب
- اولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق .
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
شكرا لك ... العرض قائم ....
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
العرض قائم.......
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
994
نقاط التفاعل
506
النقاط
531
العرض قائم ... ....
 
abdelmalek213

abdelmalek213

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ماي 2017
المشاركات
22
نقاط التفاعل
5
النقاط
3
العمر
27
السلام عليكم اخي
احجز لي 85 اورو
الدفع بالريب
 
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