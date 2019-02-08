فضائل حفظ القرأن الكريم

لحافظ القرأن منزلة مرتفعة للغاية في الدنيا والأخرة ورقي كبير في منازل الجنة فحفظ القرأن يُعتبر أحد أعظم وأهم الأعمال التي عن طريقها يستطيع العبد أن يتقرب إلى ربه فـان القران الكريم هو كلام الله عز وجل وما مِن كلام أعظم مِن كلام الله سبحانه وتعالى وما مِن عمل أشرف مِن حفظ كتابه الكريم.



فوائد وفضائل حفظ القرأن الكريم

1- حافظ القرأن يُصبج مِن أهل الله في الدنيا والأخرة وهذا طبقاً لما رواه المنذري في الترغب والترهب فعن أنس بن مالك رضي الله عنه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن لله أهلين من الناس قالوا مَن هم يا رسول الله قال أهل القرأنِ هم أهل الله وخاصته “.









2- يرفع القرأن الكريم مِن مكانة حافظه حتى يبلغ مكانة ومنزلة الملائكة فقد صح مِن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ” مَثل الذي يقرأ القرأن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومَثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران “.



3- لحافظ القرأن في الدنيا مكانة رفيعه للغاية فهو يُعد مِن أهل التقدير والإجلال عند الناس، كما أنه يفرض إحترامه على الناس فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال ” إِن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع بهِ أخرين “.



4- أهل الدنيا دائماً ما يغبطون حافظ القرأن الكريم على مكانتهِ التي وصل لها بحفظه لكتاب الله فقد جاء عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال “لا حسد إلا في إثنتين: رجل علمه الله القرأن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي به فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل أتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل “.



5- لحافظ القرأن الأولوية في إمامة الناس في الصلاة فقد أرشد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أحصابه لتقديم أكثرهم حفظاً للقرأن وأقرئهم له وهذا بالطبع يُشير إلى أولوية حافظ القرأن الكريم وأحقيته في إمامة الناس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله “.



6- لحافظ القرأن منزلة منزلة في الجنة مقدارها بمقدار ما حفظه مِن كتاب الله فقد ثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قوله ” يُقال لصاحب القرأن يوم القيامة إقرأ وارقَ ورتل كما كنت تُرتل في دار الدنيا فإن منزلتك عندَ أخر أية كنت تقرؤها “.



أفضل ما يقال لحافظي القرأن الكريم

1- هنيئاً لك حفظ كتاب الله الكريم، هنيئاً لك هذا الأجرالعظيم والثواب الجزيل.



2- يا مَن جعلت كتاب الله رفيقاً لك في دربك وأضأت بنور حروفه ظلام قلبك.. هنيئاً لك فهذا والله الفوز الحقيقي.



3- تذكري أنك تحملين بين جنبيك آيات عظام ودلائل قاطعات فاجعليها حجة لك لا عليك.



4- هنيئاً لك فقد استعملك الله لحفظ كتابه في الأرض.



5- القرآن يشفع وينفع ويرفع فرفعك الله به ونفعك به وجعله لك شفيعاً.



6- أسعدك الله يا حافظ القرآن “ما أروعك بالقرآن” أفخر بإرادتك وشموخك.



7- ثمن السيادة هجر الوسادة رفع الله شأنكم وجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة.



8- يا لحظة الختم.. تعالي علميني كيف أسجد.. علميني كيف أشكرالله.



9- في داخلك قوة هائلة لفعل المستحيل تظهر فقط حين تقول بثقة “أنا قادر”.



10- إنّ ما يصنع منك ناجحاً هو ما يدور في داخلك حول ذاتك فخاطب ضميرك وأرغمه على النجاح ويا له من نجاح عندما تنهي حفظ كتاب ربك.



11- يا حافظة السنة النبوية المطهرة يكفيك شرفاً أن تحدثي مبتدئة بقراءة سلسلة شريفة ينتهي سندها إلى خير من وطء الثرى محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام.



12- اعلم أن الحياة إذا ما طابت بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سواه.



13- أسعدك ربي وأغلاك.. وبأعلى منازل الجنة آواك.. وبالنور صبحك.. وبالخير مساك.. وبالقرآن أكرمك.. وبحبه أغناك.



14- فاز عبد جعل رقي الأمة همه، فبدأ بتغيير نفسه أولاً..رفع الله قدرك.



15- من أشرق قلبه بالتقوى لم يعد فيه متسع للظلام حفظك ربي وأسعدك.



15- أسأل الله يزينك بزينة القرآن ويشرفك بشرف القرآن ويدخلك الجنة بشفاعة القرآن.



16- حفظ القرآن وتعلمه خير من الدنيا وما فيها.



17- الجنة دار جعلها الله مقراً لأحبابه وملأها مِن رحمته وكرامته ورضوانه.



18- إضاعة الوقت أشد مِن الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها.



19- القرآن فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهداً.



20- حفظ القرآن سبب لحياة القلب ونور العقل.



21- حفظ القرآن وتعلمه خير من الدنيا وما فيها.



22- من أشرق قلبه بالتقوى لم يعد فيه متسع للظلام حفظك ربي وأسعدك.