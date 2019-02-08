السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



العفة والحياء



نتحدث اليوم عن خلق عظيم له تأثير في الفرد والأسرة والمجتمع ولا يمكن لأي فرد الاستغناء عنه.

عندما فقدنا هذا الخلق في مجتمعنا، فقدنا العديد من الأشياء.

خلق اليوم هو "الحياء".



يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلق ويقول: " الإيمان بضعة وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان".

سبحان الله انها دلالة على ان الحياء سيأخذ بيدك للبضع وستون شعبة



ويقول في حديث آخر: " الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا رُفع احدهما رُفع الآخر".

نستشعر من هذا الحديث ان الحياء هو مقياس الإيمان. لا يمكن وجود إيمان بلا حياء.



يقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الحياء كله خير."

ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: " الحياء لا يأتي إلا بخير."

سبحان الله كل الاحاديث تقول لمن الحياة ؟ لمن الخيرية ؟ لمن الاخلاق ؟

انها جميعا لمن عنده حياء .. اذا نزع الحياء فانتظر الهلاك



يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا أراد ان يهلك عبداً نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لن تلقه إلا مقيتا ممقتا".



معنى جميل:

يقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء" .

أي ان كل دين يتميز بخلق من الأخلاق، والخلق الذي يميز الإسلام هو الحياء.



الحياء من الحياة

كل ما يزيد نبض الحياة في الإنسان، كلما يزيد الحياء فيه، فأكمل الناس حياءً أكملهم حياة، وأكمل الناس حياةً أكملهم حياء.



أمثلة عن عدم الحياء:

في وقتنا الحاضر القليل منا من يتصف بالصفات التي أُمرنا ان نتصف بها كمسلمين ومنها الحياء، اصبحت معاملتنا مع من هو اكبر منا سنا وقدرا بكل استهزاء وكأنه لا يمثل لنا شئ، اصبحنا نفعل الشئ الخطأ ولا يكون هنالك حياء من هذا الشئ ونفعله ونحن فخورين بذلك الامر .,.



الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان حيي، اشد من حياء المرأة في خدرها، عليه افضل الصلاة واتم التسليم

رسولنا ومعلمنا امرنا بالحياء ولكن هل اتصفنا به ؟؟؟

في وقتنا انعدم الا من رحم الله عز وجل

اصبحنا ننظر للحرام عبر شبكة الانترنت وعبر التلفاز دون ان نستحي من الله عز وجل وهو يرانا

اصبحنا نقوم بفعل ما هو محرم علينا دون ان نستحي من الله وهو يرانا

لماذا لم نسأل انفسنا يوما بأن نشعر بأن الله يرانا في كل وقت في كل مكان حتى لو كان اخر مكان بالعالم فهو يرانا هو الذي عينه لا تنام



وايضا من مظاهر عدم الحياء ان لا أستحي ان اكذب، وأن أغتاب صديقي.

يقول العلماء عن الحياء " يكاد يكون الدين كله حياء."



ولو سألنا ما هو الحياء؟



• يقول احدهم : علمي بأن الله يراني فأستحي أن اعصيه وهو خالقي.

• " الحياء مع الله في العبادات فلا أغفل وأنا أصلي مثلا."

يقول العلماء في تعريف الحياء: هو خلق يبعث علي اجتناب القبيح – كل القبيح – حتى لو لم يراك أحد. هو انقباض النفس للدنايا والقبائح. هو عاطفة ترتفع بها النفس عن فعل الدنايا.



ما هو الفرق بين الحياء والخجل؟

يظن كثيرون ان الخجل هو الحياء او ان الخجل جزء من الحياء لكن في الحقيقة " أنا أقول ان الخجل عكس الحياء."

فسبب الخجل شعور بالنقص داخل الانسان فهو يشعر انه أضعف من الاخرين وانه لا يستطيع مواجهتهم حتى ولو لم يفعل شيئأ خطأ وهذا مختلف تماما عن الحياء

فالحياء شعور نابع من الاحساس برفعة وعظمة النفس فكلما رأيت نفس رفيعة وعالية كلما استحييت ان أضعها في الدنايا

فالحيي لا يزني لأنه لا يضع نفسه في الدنايا، لكن الخجول إذا استطاع الزنا دون معرفة أحد سيزني.

الحيي لا يكذب، لكن الخجول إذا استطاع الكذب دون ان يُكشف سيكذب.



هكذا يكون حياء البنات ...

جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الاسلام، وكان ذلك في وجود السيدة عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بايعيني يا فاطمة على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني"، فلما سمعت فاطمة هذه الكلمات : "ولا تزني" وضعت يدها على رأسها وانزلت وجهها من شدة الحياء، فقالت لها السيدة عائشة :يا فاطمة بايعي فان النساء بايعن على هذا .

اين انتي يا فاطمة؟؟؟؟ فاننا نبحث عن امثالك



من أكثر الشخصيات الذين تأثرت بحيائه بعد الرسول سيدنا عثمان بن عفان، يقول النبي في حياءه: "عثمان تستحي منه الملائكة"



هل الحياء صفة يولد بها الإنسان، أم هو صفة يمكن اكتسابها بالتمرين والتدريب؟

يولد كل البشر علي الفطرة، للنبي حديث جميل يقول فيه: "إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلّم، وإنما الصبر بالتصبر".

كان النبي يقول لنا ان الإنسان يستطيع اكتساب أي خلق بالتدريب.

إذا كان الإنسان قد تعود علي الكذب، فبالتدريب يمكنه اكتساب خلق الصدق.

وإذا كان الإنسان قد فقد حياءه، فبالتمرين يمكنه اكتساب خلق الحياء.

وأكبر مثال علي ذلك ما كان يفعله الصحابة قبل إسلامهم وكيف أنهم اكتسبوا خلق الحياء بعد اعتناق هذا الدين.



اعظم درجات الحياء:

ان اعلى درجات الحياء وارقها واعظمها هو الحياء من الله .......

اننا جميعا نشترك عند ارتكابنا معصية في شيء اساسي الا وهو عدم الحياء من الله

اعد ترتيب اوراقك من جديد ...



"رب عمل صغير تعظمه نيه ، ورب عمل كبير تحقره نيه"

احيانا يرتكب الانسان الذنب الكبير يقترن له من الندم والتوبه والحياء من الله والخوف منه ما يجعله من الصغائر "



"واحيانا العكس"

والا تستحي من الله وهو الذي انعم عليك من النعم الكثيرة



ان السعادة الحقيقية في التدين وفي العظة من الحياة والحياء من الله.

فلنكثر من قول اللهم كما حسنت خلقي حسن خُلقي يا رب



اختي انتي كمسلمه يجب عليكي الإتصاف بصفة العفة، كوني عفيفة جوهرة لا يمتلكها الا من يستحقها فلا تكوني سلعه يتاجر بكِ هذا وهذا

كوني كالنساء الخالدات كالصحابيات رضي الله عنهن

كوني كالوردة من الداخل والخارج جميلة متفتحة، لا تسلمي نفسك للذئاب

كوني عفيفة حية فبحجابك و عفتك تكوني ملكة الكون وما فيه



اما العفة هي: خلق إيماني رفيع يعود على صاحبه بالخير في الدنيا والآخرة بترك ماحرمه الله والكف عن السؤال.

العفة صبر وجهاد واحتساب للنفس،

العفة قوة وتحمل وإرادة ،

العفة :تهذب النفس التي في أصل طبيعتها هم وشغف لا ينتهي مطلقا

العفة : ضبط الفرج عن الحرام وكف اللسان عن الأعراض .

العفه : الكف عن المجاهرة بالظلم وزجر النفس عن الإسرار بالخيانة .

العفة : عن أموال الناس.

عفة المأكل والمشرب.

العفه :ألا تسأل الناس وأنت محتاج

العفه :ألا تخون وفرص الخيانة متاحة

العفه :ألا تسرق والخزائن مفتوحة

العفه :ألا تكذب والناس مستعدة لتصديقك

العفه :ألا تزني ولو دعتك إمرأة ذات مال وجمال

العفه :ألا تخسر نفسك من أجل أن تكسب العالم ..



اختي اجعلي شعارك دائما انا مسلمة عفيفة انا كالجوهرة الثمينة لا يستحقني الاّ من عرف مقامي وقدري

ونتمنى منك نشره في المحيط ( العائلة ، الأصدقاء) وإشراكهم لتفعيل الخلق في الحي و المدينة



اخدم دينك ولو بكلمة



المراجع

كتاب عمر خالد"اخلاق المؤمن"



في أمان الله ​