يا حلاوة صار الرجل بقلاوة

سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو منتسِب ::
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يا حلاوة صار الرجل بقلاوة
لقد صار اسم الرجل بقلاوة ولحية الرجل سوالف امرأة بالشوشة مرطبة بالكيراتين ومسجده في الملاهي
وكتابه أغاني الراي وكلامه تطياح وشتائم في الطرقات وصار نشيده الوطنيّ واي واي وسيفه أحمر شفاه وسلاسل وعقود وخواتم وأقراط وملابسه وردية بنفسجيّة حمراء برتقاليّة ورجولته سروال يكاد يتمزق يكاد يسقط
وعبقريته في الرقص في التيك توك وكرمه بالرشقة على الراقصات وهواياته أن يلعب دور امرأة أو رجل حسب العرض
ويقول لك: أنا جزائري وليس مثلي رجل في العالم أنا جزائري آخر رجل على وجه الأرض.. وقد منع من حقه ومن بسملته ومن صلاته.. وما زال يقول: أنا آخر رجل في العالم
 
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:: مشرف ::
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السلام عليكم
ومزال الخير للقدام ماتخافش ندعو ربي يبعدنا عليهم وخلاص
والمشكلة مزالنا ديما نتخبطو فهذو الامور
ماعرفناش المشكل فيمن الى الوالدين ولا الدولة ولا الشعب
مات هذاك هواري سمانة والناس حزنانة عليه كل مواقع التواصل يهدرو عليه
تقريبا كامل لي يعرفوه زعما شهدولو بلي ناس ملاح وبلي يصلي وووو
بصح هل يا ترى الامور لي كان يديرهم تاع واحد متربي وناس ملاح

المهم نكونو بخييير ههههه
سلام
 
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