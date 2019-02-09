يا حلاوة صار الرجل بقلاوة

لقد صار اسم الرجل بقلاوة ولحية الرجل سوالف امرأة بالشوشة مرطبة بالكيراتين ومسجده في الملاهي

وكتابه أغاني الراي وكلامه تطياح وشتائم في الطرقات وصار نشيده الوطنيّ واي واي وسيفه أحمر شفاه وسلاسل وعقود وخواتم وأقراط وملابسه وردية بنفسجيّة حمراء برتقاليّة ورجولته سروال يكاد يتمزق يكاد يسقط

وعبقريته في الرقص في التيك توك وكرمه بالرشقة على الراقصات وهواياته أن يلعب دور امرأة أو رجل حسب العرض

ويقول لك: أنا جزائري وليس مثلي رجل في العالم أنا جزائري آخر رجل على وجه الأرض.. وقد منع من حقه ومن بسملته ومن صلاته.. وما زال يقول: أنا آخر رجل في العالم ​