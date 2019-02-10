حصرياً: قناع الكاكاو والعسل لترطيب وتغذية البشرة

سكون الفجر
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
كيفكن يا بنات؟ إن شاء الله تكن بخير وعافية
اليوم جبتلكن قناع تحفة
وما رح تتخلو عنو أبداً خصوصاً في الشتاء
رح نحتاج
1 ملعقة كبيرة كاكاو
1-2 ملعقة كبيرة عسل
نقوم بخلط المكونيين حتى نحصل على خليط كريمي لزج
وضروري جداً عزيزتي تدمري أم الدنيا وتعملي المطبخ تبعك كلو كاكاو خصوصاً اذا عندك طفل هههههههه
...
قومي بدهن القناع على بشرتك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة
ثم أغسلي بشرتك بماء فاتر
وقومي بمسح بشرتك بماء الورد
وضروري جداً تغسلو الطبق منشان ما يزعجك التصاق المكونات
يا بنات القناع تحححححححفة وأحلى شي انو طعمو غير شكل ههههه
بتمنى تجربوه
بيعطي للبشرة نظارة ورطوبة ونعومة ولا أحلى من هيك
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