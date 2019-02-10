حصرياً: قناع الكاكاو والعسل لترطيب وتغذية البشرة

سكون الفجر

سكون الفجر

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كيفكن يا بنات؟ إن شاء الله تكن بخير وعافية
اليوم جبتلكن قناع تحفة
وما رح تتخلو عنو أبداً خصوصاً في الشتاء

رح نحتاج
1 ملعقة كبيرة كاكاو
1-2 ملعقة كبيرة عسل

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نقوم بخلط المكونيين حتى نحصل على خليط كريمي لزج

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وضروري جداً عزيزتي تدمري أم الدنيا وتعملي المطبخ تبعك كلو كاكاو خصوصاً اذا عندك طفل هههههههه

...

قومي بدهن القناع على بشرتك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة
ثم أغسلي بشرتك بماء فاتر
وقومي بمسح بشرتك بماء الورد

وضروري جداً تغسلو الطبق منشان ما يزعجك التصاق المكونات :ROFLMAO::-p

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يا بنات القناع تحححححححفة وأحلى شي انو طعمو غير شكل ههههه
بتمنى تجربوه

بيعطي للبشرة نظارة ورطوبة ونعومة ولا أحلى من هيك

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قناع روعة وحصري من متميزة ربي يبارك فيك
وراح نجربو باذن الله دائما متالقة كالعادة
وربي يدومها ان شاء الله
تحياتي😘
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
منورة عزيزتي سكون
شكراا على المشاركة
شوو لو صار وجهى بنى زى الصوماليين :rolleyes:ههههههههه
تحياتى لك
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك الصحة على الوصفة المجربة


هههه لما اطبقها ضروري اكون وحدي واغلق باب الغرفة حتى لااصدم احد ههه
 
ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم
بارك الله فيكي على الوصفة
في انتظار جديدك المميز دائما
تحياتي لكي​
 
سكون الفجر

سكون الفجر

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إنضم
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قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قناع روعة وحصري من متميزة ربي يبارك فيك
وراح نجربو باذن الله دائما متالقة كالعادة
وربي يدومها ان شاء الله
تحياتي😘
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تسلميلي حبيبتي كلك زوء
جربي وان شاء الله رح يعجبك وتدمنيه
نورتيني يا عسل
 
سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:

السلام عليكم ....
منورة عزيزتي سكون
شكراا على المشاركة
شوو لو صار وجهى بنى زى الصوماليين :rolleyes:ههههههههه
تحياتى لك
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وعليكم السلام ورحمة الله
نورك يا حلوتي
جزاكِ الله خيراً
هههههههه يئبروني الصوماليين وسوادهم، والله أنا من الناس اللي بتحب السمر والسود بقى لا تحكي على جماعتي ها
نورتيني
 
سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
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29 أوت 2013
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قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك الصحة على الوصفة المجربة


هههه لما اطبقها ضروري اكون وحدي واغلق باب الغرفة حتى لااصدم احد ههه
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اهلييين وسهلييين حبوبة
هههههه والله شكلك رح يكون تحفة وحطي لبنتك وجوزك ورح يكون كل شي عسل ههههههه
نورتيني
 
سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
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قال ام أمينة:
السلام عليكم
بارك الله فيكي على الوصفة
في انتظار جديدك المميز دائما
تحياتي لكي​
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وعليكم السلام ورحمة الله
وفيكِ بارك الله عزيزتي
بارك الله فيكِ
 
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