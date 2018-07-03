عالجي بشرتك مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,704
الإعجابات
28,505
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
salam-makyaj.gif

بشرتك تعبانة؟ :(
عندك هالات سودة تحت عيونك؟ :rolleyes:
جربتي كل شي وما عم تلاقي نتيجة؟ o_O
واللا خايفة تجربي منشان ما في شي مضمون؟ :censored:

تعالي معي هووون ;)
اليوم رح أعطيكِ نظام تمشي عليه شهر كامل ورح تلاقي الفرق واضح من أول أسبوع
شرط إنك تمشي على النظام بشكل صحيح :whistle:

رح نبدأ اليوم الأول ..
اليوم الأول رح نقشر البشرة لحتى نجهزها ونفتح المسامات

رح تحتاجي: 2 ملعقة كبيرة سكر خشن
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند
1 ملعقة صغيرة عصير الليمون [ صاحبات البشرة الحساسة لا تضعن عصير الليمون نهائياً ]
وهذا هو شكل المقشر

IMG_0251.JPG

نقوم بتقشير البشرة بشكل دائري وبلطف وحذر شديدين لمدة 5 دقائق
ثم قومي بغسل وجهك بالغسول المناسب لبشرتك
وجففي بشرتك بلطف
وبواسطة قطع القطن قومي بمسح بشرتك بماء الورد وأتركيه حتى يجف

IMG_0589.JPG

ثم قومي بوضع المرطب الخاص بك
....
اليوم الثاني ..
قومي بأخذ نصف أو خيارة كاملة وقومي بعصرها جيداً
ثم أغمسي قطع القطن فيه وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة
ثم ضعيها تحت عينيكِ مدة تتراوح ما بين الـ 30 وحتى 40 دقيقة

اغسلي بشرتك
ثم أمسحيها بماء الورد
ثم المرطب الخاص بك
....

اليوم الثالث ..
نحضر القناع المرطب المميز والذي تعشقه البشرة
ستحتاجين إلى
2 ملعقة كبيرة لبن [ ياغورت، زبادي ]
1 ملعقة كبيرة عسل

قومي بخلط المكونات جيداً إلى أن تحصلي على قوام كريمي
قومي بوضع الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة
ثم أغسلي وجهك
امسحيه بماء الورد
ضعي المرطب الخاص بك
....

اليوم الرابع ..
رح نحضر قناع الحليب والموز والعسل
لترتطيب البشرة ونعومتها وتغذيتها
رح تحتاجي
نصف ثمرة موز
1 ملعقة عسل
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

قومي بخلط المكونات جيداً الى أن تحصلي على قوام كريمي
ضعي الخلطة على بشرتك لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة
ثم أغسلي بشرتك
امسحيها بماء الورد
ضعي الكريم المرطب الخاص بك
[ملاحظة: يمكنكِ الإحتفاظ بما تبقى لمدة 5 أيام ]
....

اليوم الخامس ..
سنكرر برنامج الأول
+
....

اليوم السادس ..
قومي بعمل حمام بخاري لوجهك
قومي بغلي القليل من الماء وأسكبيه في وعاء زجاجي ثم ضعي فيه بعض من أوراق النعناع
اتركيها لمدة دقيقتين
ثم خذي منشفة وقومي بتبخير بشرتك لمدة عشر دقائق وأنتبهي من البخار لكي لا يحرق بشرتك
وبعد هذه العملية
قومي بمسح وجهك بماء الورد
ثم ضعي المرطب الخاص بك
....

اليوم السابع ..
بهذا اليوم ستعتمدين إعتماد كلي على ماء الورد بعد كل مرة تغسلين فيها وجهك
يعني من الصباح وحتى المساء وقبل النوم
وسيكون هذا اليوم يوم ماء الورد الخاص
....

هذا البرنامج يا بنات هو من إعدادي ومجهودي الخاص وطبعاً أنا شخصياً أطبقه
والحمد لله حصلت على نتائج مرضية لله الحمد
ولن أنسى المكون الأساسي لكل الأيام وحتى آخر عمرك ..

المـــــــــــــــاء والمــــــــــــــاء ثم المــــــــــــــاء
يا بنات شرب الماء ضروري جداً للبشرة وتناول الفواكه والخضروات ضروري جداً
فبشرتنا تحتاج الى الفواكه والخضروات لتتغذى وتصبح نضرة
...

هذا كل ما لدي وأرجوا أن تكون مشاركتي قد أعجبتكم

salam-makyaj2.gif









 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,642
الإعجابات
43,698
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم حبيبتي
مشاء الله تبارك الرحمن روووعة يسلمو دياتك يا الغالية
فكرة رائعة و مكونات بسيطة متوفرة فكل بيت
في مكونات ما عندي في المنزل للأسف
نقدر نتخلى عليهم ؟
يسلموا و مشكورة على المشاركة
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,704
الإعجابات
28,505
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#3
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم حبيبتي
مشاء الله تبارك الرحمن روووعة يسلمو دياتك يا الغالية
فكرة رائعة و مكونات بسيطة متوفرة فكل بيت
في مكونات ما عندي في المنزل للأسف
نقدر نتخلى عليهم ؟
يسلموا و مشكورة على المشاركة
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وعليكم السلام ورحمة الله
حضورك الأروع غاليتي بارك الله فيكِ كلك زوء يا عسل
بالضبط ما يجعلها مميزة ونتائجها راائعة لانها طبيعية مئة في المئة
أكيييييد فيكي تتخلي عن الأشيا اللي مانها متوفرة عندك
قلتلك لانو كل شيء فيها طبيعي
الله يسلمك حبيبتي
جزاكِ الله خيراً
 
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