عالجي بشرتك مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

بشرتك تعبانة؟

عندك هالات سودة تحت عيونك؟

جربتي كل شي وما عم تلاقي نتيجة؟

واللا خايفة تجربي منشان ما في شي مضمون؟

تعالي معي هووون

اليوم رح أعطيكِ نظام تمشي عليه شهر كامل ورح تلاقي الفرق واضح من أول أسبوع

شرط إنك تمشي على النظام بشكل صحيح

رح نبدأ اليوم الأول ..

اليوم الأول رح نقشر البشرة لحتى نجهزها ونفتح المسامات



رح تحتاجي: 2 ملعقة كبيرة سكر خشن

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة عصير الليمون [ صاحبات البشرة الحساسة لا تضعن عصير الليمون نهائياً ]

وهذا هو شكل المقشر







نقوم بتقشير البشرة بشكل دائري وبلطف وحذر شديدين لمدة 5 دقائق

ثم قومي بغسل وجهك بالغسول المناسب لبشرتك

وجففي بشرتك بلطف

وبواسطة قطع القطن قومي بمسح بشرتك بماء الورد وأتركيه حتى يجف







ثم قومي بوضع المرطب الخاص بك

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اليوم الثاني ..

قومي بأخذ نصف أو خيارة كاملة وقومي بعصرها جيداً

ثم أغمسي قطع القطن فيه وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة

ثم ضعيها تحت عينيكِ مدة تتراوح ما بين الـ 30 وحتى 40 دقيقة



اغسلي بشرتك

ثم أمسحيها بماء الورد

ثم المرطب الخاص بك

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اليوم الثالث ..

نحضر القناع المرطب المميز والذي تعشقه البشرة

ستحتاجين إلى

2 ملعقة كبيرة لبن [ ياغورت، زبادي ]

1 ملعقة كبيرة عسل



قومي بخلط المكونات جيداً إلى أن تحصلي على قوام كريمي

قومي بوضع الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة

ثم أغسلي وجهك

امسحيه بماء الورد

ضعي المرطب الخاص بك

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اليوم الرابع ..

رح نحضر قناع الحليب والموز والعسل

لترتطيب البشرة ونعومتها وتغذيتها

رح تحتاجي

نصف ثمرة موز

1 ملعقة عسل

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة



قومي بخلط المكونات جيداً الى أن تحصلي على قوام كريمي

ضعي الخلطة على بشرتك لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة

ثم أغسلي بشرتك

امسحيها بماء الورد

ضعي الكريم المرطب الخاص بك

[ملاحظة: يمكنكِ الإحتفاظ بما تبقى لمدة 5 أيام ]

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اليوم الخامس ..

سنكرر برنامج الأول

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اليوم السادس ..

قومي بعمل حمام بخاري لوجهك

قومي بغلي القليل من الماء وأسكبيه في وعاء زجاجي ثم ضعي فيه بعض من أوراق النعناع

اتركيها لمدة دقيقتين

ثم خذي منشفة وقومي بتبخير بشرتك لمدة عشر دقائق وأنتبهي من البخار لكي لا يحرق بشرتك

وبعد هذه العملية

قومي بمسح وجهك بماء الورد

ثم ضعي المرطب الخاص بك

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اليوم السابع ..

بهذا اليوم ستعتمدين إعتماد كلي على ماء الورد بعد كل مرة تغسلين فيها وجهك

يعني من الصباح وحتى المساء وقبل النوم

وسيكون هذا اليوم يوم ماء الورد الخاص

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هذا البرنامج يا بنات هو من إعدادي ومجهودي الخاص وطبعاً أنا شخصياً أطبقه

والحمد لله حصلت على نتائج مرضية لله الحمد

ولن أنسى المكون الأساسي لكل الأيام وحتى آخر عمرك ..

المـــــــــــــــاء والمــــــــــــــاء ثم المــــــــــــــاء

يا بنات شرب الماء ضروري جداً للبشرة وتناول الفواكه والخضروات ضروري جداً

فبشرتنا تحتاج الى الفواكه والخضروات لتتغذى وتصبح نضرة

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هذا كل ما لدي وأرجوا أن تكون مشاركتي قد أعجبتكم