عرض بيع بيع 500 اورو بايسيرا مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
222.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
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السلام عليكم

متوفر عندي 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 222 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,588
نقاط التفاعل
721
النقاط
331
Up up upppppp
 
I

ismail97

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2017
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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العمر
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orid 58euro wa oakid al hajz
arsil li albayanat mobacharata
adaf3 ghada
chokra
 
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