فلسفتي في الحياة 02

نحن من نختار المرأة التي نشاء لتكون زوجة

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ونحن من نعتقد بأنها ناقصة وضعيفة وقاصرة.

ونحن من نملك حسب الشّرع "حق القوامة"

ثم ... نخطبُ في المساجد، ونُردّدُ في جلسات الوعظ الإرشاد، ونكتبُ في الصحف والجرائد أن سبب ضياع الأسرة والمجتمع هي "المرأة"

بعد هذا ....ألا يكون من حق النساء أن تضحك وتسخر. .