برنامج G.K MATH الطفرة الفعلية بعالم الرياضيات

م

مهاراتى

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جانفي 2019
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برنامج G.K MATH الطفرة الفعلية بعالم الرياضيات
برنامج لكلا من الطفل والمدرب يساعد الطفل والمدرب على اكتساب الثقة بالنفس وتذوق مادة الرياضيات .
منهج الـ GK هو عبارة عن آلة حاسبة وضعت بعقلك ، اطفال G.K MATH يصبح لديهم قدرة علي العمل أسرع من الآله الحاسبة حيث يقومون بحل المسائل الرياضية من دون وجود أي أداة مساعدة ، برنامج G.K MATH يزيد من قدرة الطفل والمدرب على التركيز ويزيل تماما رهبة مادة الرياضيات .
مميزات البرنامج :-
(امكانيه حضورالبرنامج اونلاين)
للتسجيل يمكنك الدخول على الموقع ادناه وملئ استمارة التسجيل

https://www.maharatykids.com/copy-of-aselh-shaeah
او التواصل هاتفيا علي
رقم التواصل
01003912417
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
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العمر
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