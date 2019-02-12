برنامج G.K MATH الطفرة الفعلية بعالم الرياضيات

برنامج G.K MATH الطفرة الفعلية بعالم الرياضياتمنهج الـ GK هو عبارة عن آلة حاسبة وضعت بعقلك ، اطفال G.K MATH يصبح لديهم قدرة علي العمل أسرع من الآله الحاسبة حيث يقومون بحل المسائل الرياضية من دون وجود أي أداة مساعدة ، برنامج G.K MATH يزيد من قدرة الطفل والمدرب على التركيز ويزيل تماما رهبة مادة الرياضيات .
برنامج لكلا من الطفل والمدرب يساعد الطفل والمدرب على اكتساب الثقة بالنفس وتذوق مادة الرياضيات .
برنامج لكلا من الطفل والمدرب يساعد الطفل والمدرب على اكتساب الثقة بالنفس وتذوق مادة الرياضيات .
مميزات البرنامج :-
(امكانيه حضورالبرنامج اونلاين)
للتسجيل يمكنك الدخول على الموقع ادناه وملئ استمارة التسجيل
https://www.maharatykids.com/copy-of-aselh-shaeah
او التواصل هاتفيا علي
رقم التواصل
01003912417