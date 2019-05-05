برنامج G.K MATH الطفرة الفعلية بعالم الرياضيات





برنامج يساعد المدرب على اكتساب الثقة بالنفس وتذوق مادة الرياضيات .



منهج الـ GK هو عبارة عن آلة حاسبة وضعت بعقلك.



برنامج G.k Math يمكن المدرب من اعداد اطفال لديهم قدرة علي العمل أسرع



من الآله الحاسبة حيث يقومون بحل المسائل الرياضية من دون وجود أي أداة مساعدة..



مميزات البرنامج :-



(امكانيه حضورالبرنامج اونلاين)



لمزيد ومن المعلومات يمكنك التواصل هاتفيا علي



رقم التواصل



01003912417

​ برنامج لاعداد مدرب معتمد ببرنامج G.K MATHبرنامج يساعد المدرب على اكتساب الثقة بالنفس وتذوق مادة الرياضيات .منهج الـ GK هو عبارة عن آلة حاسبة وضعت بعقلك.برنامج G.k Math يمكن المدرب من اعداد اطفال لديهم قدرة علي العمل أسرعمن الآله الحاسبة حيث يقومون بحل المسائل الرياضية من دون وجود أي أداة مساعدة..مميزات البرنامج :-(امكانيه حضورالبرنامج اونلاين)لمزيد ومن المعلومات يمكنك التواصل هاتفيا عليرقم التواصل01003912417