برنامج G.K MATH الطفرة الفعلية بعالم الرياضيات

مهاراتى
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
برنامج لاعداد مدرب معتمد ببرنامج G.K MATH
برنامج يساعد المدرب على اكتساب الثقة بالنفس وتذوق مادة الرياضيات .
منهج الـ GK هو عبارة عن آلة حاسبة وضعت بعقلك.
برنامج G.k Math يمكن المدرب من اعداد اطفال لديهم قدرة علي العمل أسرع
من الآله الحاسبة حيث يقومون بحل المسائل الرياضية من دون وجود أي أداة مساعدة..
مميزات البرنامج :-
(امكانيه حضورالبرنامج اونلاين)
لمزيد ومن المعلومات يمكنك التواصل هاتفيا علي
رقم التواصل
01003912417