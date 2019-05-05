برنامج G.K MATH الطفرة الفعلية بعالم الرياضيات

م

مهاراتى

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جانفي 2019
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
34
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
برنامج لاعداد مدرب معتمد ببرنامج G.K MATH

برنامج يساعد المدرب على اكتساب الثقة بالنفس وتذوق مادة الرياضيات .

منهج الـ GK هو عبارة عن آلة حاسبة وضعت بعقلك.

برنامج G.k Math يمكن المدرب من اعداد اطفال لديهم قدرة علي العمل أسرع

من الآله الحاسبة حيث يقومون بحل المسائل الرياضية من دون وجود أي أداة مساعدة..

مميزات البرنامج :-

(امكانيه حضورالبرنامج اونلاين)

لمزيد ومن المعلومات يمكنك التواصل هاتفيا علي

☎رقم التواصل ☎

01003912417
 
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