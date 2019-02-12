اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال سبحانه :"ولسوف يعطيك ربك فترضى"
كان عليه السلام يحب الفأل الحسن
تفاءلي لأن أمر المؤمن كله له خير.. سراء وضراء
تفاءلي لأن الله هو ربك وهو المتكفل برزقك.. حياتك.. سعادتك
علقي قلبك بالله وحده وتوكلي عليه وثقي به
..فلا يأتي من الله إلا كل خير
أكثري من ترديد:الحمد لله..وبصدق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال سبحانه :"ولسوف يعطيك ربك فترضى"
كان عليه السلام يحب الفأل الحسن
تفاءلي لأن أمر المؤمن كله له خير.. سراء وضراء
تفاءلي لأن الله هو ربك وهو المتكفل برزقك.. حياتك.. سعادتك
علقي قلبك بالله وحده وتوكلي عليه وثقي به
..فلا يأتي من الله إلا كل خير
أكثري من ترديد:الحمد لله..وبصدق