نصائح...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
918
نقاط التفاعل
1,522
النقاط
51
العمر
30
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال سبحانه :"ولسوف يعطيك ربك فترضى"
كان عليه السلام يحب الفأل الحسن ❤
تفاءلي لأن أمر المؤمن كله له خير.. سراء وضراء
تفاءلي لأن الله هو ربك وهو المتكفل برزقك.. حياتك.. سعادتك 🌸🌷
علقي قلبك بالله وحده وتوكلي عليه وثقي به❤
..فلا يأتي من الله إلا كل خير❤🌸
أكثري من ترديد:الحمد لله🌹..وبصدق
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,240
نقاط التفاعل
1,797
النقاط
71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله
ونعم النصائح باااارك الله فيك
ان شاء الله في ميزان حسانك وربي يفرحك ان شاء الله
دمتي🌹
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
918
نقاط التفاعل
1,522
النقاط
51
العمر
30
إذا وسوس لگ الشيطان وسولت لك نفسك ان تعصي الله؛
سواء في السر أوفي العلن.. سواءا كنت وحدگ أو مع صديقاتك ؛
فقولي لهما بقلب خاضع وجل تقي :ان الله يراني!! 🌺
ولو استشعر العبد أن الله مطلع عليه في كل لحظة؛ ماكان ليعصيه مثقال ذرة !ولكنها النفوس حينما تضعف أمام كيد الشيطان..

والله المستعان🌸
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
918
نقاط التفاعل
1,522
النقاط
51
العمر
30
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله
ونعم النصائح باااارك الله فيك
ان شاء الله في ميزان حسانك وربي يفرحك ان شاء الله
دمتي🌹
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اللهم آمين يارب
وفيك بارك الرحمن
مشكورة لمرورك العطر
وجزاكي الله خيرا
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
918
نقاط التفاعل
1,522
النقاط
51
العمر
30
قال ام أمينة:
السلام عليكم
ماشاء الله موضوع رائع
ننتظر الجديد منكي
تحياتي لكي​
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشكورة لمرورك العطر
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
918
نقاط التفاعل
1,522
النقاط
51
العمر
30
(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره *ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)
بسمة.. كلمة طيبة.. نصيحة لوجه الله..! قد تدخلك أعالي الجنان 🍃
قال عليه السلام :
"لاتحقرن من المعروف شيئا"
🌺❤
سوء ظن.. غيبة.. نظرة حرام.. كذبة..! قد تلفح وجهك في النار عياذا بالله
قال عليه السلام
"إياكم ومحقرات الذنوب"
تأملوها
🌹
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,258
نقاط التفاعل
24,824
النقاط
1,656
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير غاليتي وجعل كل حرف خطه يمناك في ميزان حسناتك
بارك الله لك في دينك وعرضك ومالك ودنياك ورزقك بما تحبين في ما يحب ويرضى لك

من اراد السعادة الابدية
سيجدها في تقوى الله ومع الله عز وجل

@السلطانة ، اختي الغالية اعتقد ان الموضوع يجب ان يكون في ركن التوعية الدينية النسائية وان كنت محقة اتمنى ان يتم نقل الموضوع ليتم وضع ختم التميز والثبيث باذن الله

ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top