نكت من تجميعي .....

واحد الملك دار مسابقة انو يزوج بنتو لأكبر كسلان في البلاد مالا واحد يجيبوه راقد واحد رافدينو كل واحد كيفاه بصح ما قبل بحتى واحد مالا دخل عندو واحد يمشي للوراء قالوا الملك :علاه راك تمشي للور قالو: باه لا مقبلتش نرجع طول بلاما ندور مالا الملك زوجلو بنتو

واحد رايح فيها حفف الموستاش دخل على صحابوا قالهم تصدقوا ماعرفتكمش

زوج مهابل طلعو في طيارة . قال واحد لصاحبو اهبط جيبلي لحليب. المهبول لاخر حل باب الطيارة وهبط . بعد نص ساعة.طل صاحبو لقاه شايد في جناح الطيارة .. قالو العب العب و مبعد ارواح قولي لحوانت مغلوقين

قالك واحد في حياتوا ما راحش لعرس وهو انسان نية بزاف واحد النهار عرضوه لعرس مطرطق يعني فور بزاف ايا في العرس مول dj كان داير الغنية نتع ( هو السراق والله ما أنيا) و كي كان المغني يقول هو السراق مول dj ينقص للغنية والغاشي يعاود موراه والله ما أنيا المهم بقاو هكذاك حتى خلاصت الغنية

السيد كي رجع للبلاد سقساوه صحابوا وش العرس مليح عجبك قالهم فور بزاف عجبني بصح

مول dj ما نعرف وش سرقولوا بايت يحلف فينا

واحد وقفو بوليسي فالسيارة نتاعو

..- قالو….مالك مادايرش السنتورة !

.- قال نسي...تها فالسروال لاخر !

- قالو ارا لوراق ديال لوطوموبيل ملي عطاهوملو قالو مراكش تبان )زعما فالصورة

- قالو…. واش تحب غير من الخدمة لدار ومن الدار لخدمة

- قالو هاد طوموبيل مسوريا

- قالو.. لا ..من طليان

- قالو نتا مزوج

- قالو… ايه مزوج بمرا

-قالو علاش كاين لي مزوج براجل

- قالو… ايه

- قالو… شكون

قالو…ختي

واحد راح يخطب في طفلة , قالو باباها /: واش تخدم ؟ قالو : جارنا طبيب

قالك واحد الزوج واحد يقول رانا في النهار و الأخر يقول رانا في الليل

بقاو هكاك لقاو واحد سقساوه : خويا رانا في النهار ولا في الليل

قاللهم أسمحولي مانسكنش هنا.