عرض بيع متوفر 223 دولار سكريل-ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
223.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
B

boukhalfasoheyb

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
234
نقاط التفاعل
16
النقاط
7
العمر
20
السلام عليكم متوفر 223 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 195 دج
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
العمولة على المشتري
ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,481
نقاط التفاعل
3,651
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق .
 
dahmano

dahmano

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جوان 2015
المشاركات
52
نقاط التفاعل
8
النقاط
3
احجز لي 10$ صافية
 
H

houari81

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 نوفمبر 2015
المشاركات
266
نقاط التفاعل
66
النقاط
7
تاكيد الحجز سيتم الدفع بعد قليل ان شاء الله
 
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