السلام عليكم متوفر 223 دولار سكريل

الدفع عن طريق ccp

1 دولار = 195 دج

يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

العمولة على المشتري

ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا