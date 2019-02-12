عرض بيع متوفر 326 اورو بايسرا-ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
326.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
B

boukhalfasoheyb

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
237
نقاط التفاعل
16
النقاط
7
العمر
20
السلام عليكم متوفر 326 اورو بايسرا
الدفع عن طريق ccp
1 اورو = 220 دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,481
نقاط التفاعل
3,653
النقاط
171
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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