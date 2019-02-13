Adel19872
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 22 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 158
- نقاط التفاعل
- 28
- النقاط
- 7
- العمر
- 31
متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل 219دج CCP/بريدي موب
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
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