عرض بيع بيع 500 اورو بايسيرا مقابل ccp /baridimob بـ: 219 دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
Adel19872
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
219.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
Adel19872

Adel19872

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
22 نوفمبر 2018
المشاركات
158
نقاط التفاعل
28
النقاط
7
العمر
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متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل 219دج CCP/بريدي موب
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ

الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد


المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.
 
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