غُرٌوبْ....🌞

Yasmina.yaso
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
أهلاً و سهلاً و مرحباً بجميع أعضاء و زوار مشرفي المنتدى أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا وأهلا وسهلا آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا
قبل أشهر كنت أجول بين صور و تصميمات في الحاسوب حتى و قفت على تصميم
فاردت انجاز تصميمٍ مثله علما اني كنت انجز في السابق تصاميم بالخطوات المشروحة
لكن هذه الصورة بالمعنى شوف و اطبق
وهنا تكمن الصعوبة لازم الإنتباه لكل تفصيل
فبدات العمل رغم انه كنت اقوم به من مجال التسلية
الصورة قمت بتصميمها بواسطة ⇊
هذه الصورة التي كانت في حاسوبي
استتملت بعد الوسائل المختلفة مثل فرشاة المسجد يعني المتوفر ماش شرط كوبي
هذا تصميمي ⇊⇊
لما انهيت التصميم اكتشفت
بعض الهفوات اترك لكم النقد و التعليق
عليها
دمتم ......
أهلاً و سهلاً و مرحباً بجميع أعضاء و زوار مشرفي المنتدى أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا وأهلا وسهلا آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا
قبل أشهر كنت أجول بين صور و تصميمات في الحاسوب حتى و قفت على تصميم
فاردت انجاز تصميمٍ مثله علما اني كنت انجز في السابق تصاميم بالخطوات المشروحة
لكن هذه الصورة بالمعنى شوف و اطبق
وهنا تكمن الصعوبة لازم الإنتباه لكل تفصيل
فبدات العمل رغم انه كنت اقوم به من مجال التسلية
الصورة قمت بتصميمها بواسطة ⇊
هذه الصورة التي كانت في حاسوبي
استتملت بعد الوسائل المختلفة مثل فرشاة المسجد يعني المتوفر ماش شرط كوبي
هذا تصميمي ⇊⇊
لما انهيت التصميم اكتشفت
بعض الهفوات اترك لكم النقد و التعليق
عليها
دمتم ......