غُرٌوبْ....🌞

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,531
نقاط التفاعل
14,994
النقاط
2,601



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أهلاً و سهلاً و مرحباً بجميع أعضاء و زوار مشرفي المنتدى أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا وأهلا وسهلا آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا


قبل أشهر كنت أجول بين صور و تصميمات في الحاسوب حتى و قفت على تصميم
فاردت انجاز تصميمٍ مثله علما اني كنت انجز في السابق تصاميم بالخطوات المشروحة
لكن هذه الصورة بالمعنى شوف و اطبق

وهنا تكمن الصعوبة لازم الإنتباه لكل تفصيل
فبدات العمل رغم انه كنت اقوم به من مجال التسلية 😊

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الصورة قمت بتصميمها بواسطة ⇊

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هذه الصورة التي كانت في حاسوبي

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استتملت بعد الوسائل المختلفة مثل فرشاة المسجد يعني المتوفر ماش شرط كوبي

هذا تصميمي ⇊⇊


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لما انهيت التصميم اكتشفت
بعض الهفوات اترك لكم النقد و التعليق
عليها
😀




دمتم ......

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