عندما عرفتك شعرت أنني صرت أجمل إنسان

عندما أكون معك أشعر أنّ صوتي من مزامير داوود

أشعر أنني أشغل العالم وأنا معك

عندما أمون معك يصير كلامي قصائد شعر

وتصير ضحكتي معزوفات تأتي من بلاد الحياة والربيع

معك أشعر أنني لست أنا

تتلون عيوني

ويطول شعري

وتتفتح حولي الزهور لا أدري من أين تأتي

هل في عينيك ولد الربيع؟

معك أشعر أنني نجم أنني بطل أنني فنان

وأشعر بأصابعي مثل الحرير

وتنبت لي أجنحة فأطير مثل العصافير

وأسبح مثل الأسماك الذهبية في محيط عينيك

معك والله تعود إلي الحياة

حتى وكأنه ليست هناك حياة

والله معك أخرج من جسدي

ومن نفسي ومن عقلي ومن قلبي

ويحلو لي الكلام وتندهش مني حتى الحكايات

أنسى الدنيا وأنسى الناس

واغتسل من مطامع الحب

وأنسى حتى الشهوات

وتصبح متعتي الكبرى أن أعيش معك و لو للحظات

وبعيدا عنك

تظلمني الدنيا والأصحاب

وتقتلني الساعات

وأجدني وحيدا وسط عواصف الوحدة

وأصبح منبوذا مغمورا منسيا

محاصرا وأفقد الحروف والكلمات

قالول لي: الحياة حلوة فعشها

فقلت لهم وهل بدونك توجد حياة؟

بقلب: سيزانو سعيد