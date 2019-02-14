السلام عليكم

في الجزائر المتعلم يصبح ذليلا امام الأمي



بعد الدراسة أحدهم تم طرده في الابتدائي والاخر واصل دراساته العليا وتخرج ليبحث عن عمل

اول من يصادفه امام باب المصنع او المؤسسة التي يريد ان يدخل ليبحث عن عمل بها

يجد على الباب صديقه الدي طردوه من زمان يمنعه من الدخول تحت الاوامر ويتدلل له من اجل الدخول والتوسط لدى المدير

لنفرض انه اصبح اطارا في الدولة او طبيبا عندما يريد بناء مسكنه يتدلل للبناء الماصو ويديقه المر في العمل والغش ويتدلل له لاكمال العمل دون جدوى

تعطلت سيارته يتدلل للميكانيكي

اصحاب الشكارة في البلاد لم يتجاوزو السيزيام

مهندس تخرج ووجد نفسه يعمل عند مقاول مستواه الاولى ابتدائي ويحرث عليه

لصناعة انابيب الماء والغاز يتدلل للبلونبي السباك

فلمادا نقرأ ادا في بلاد تعز الأمي وتدل المتعلم

عزتنا ادا في الامية



صاحب اكبر واجمل هاتف دكي و صاحب افخم سيارة في الجزائر تجده لم يكمل دراسته او أمي



لمادا لا نختصر مسيرة حياتنا ونتوجه الى الامية علنا نصبح اعزاء عند المتعلمين

مهما وصل منصبه ومكانته تجده يأتي الى المشعود الامي ويتوسله

ادا من يتحكم بمن في هده البلاد