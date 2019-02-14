في الجزائر المتعلم يصبح ذليلا امام الأمي

zagane

zagane

:: عضو بارز ::
إنضم
2 جويلية 2007
المشاركات
5,224
نقاط التفاعل
1,811
النقاط
1,401
السلام عليكم
في الجزائر المتعلم يصبح ذليلا امام الأمي

بعد الدراسة أحدهم تم طرده في الابتدائي والاخر واصل دراساته العليا وتخرج ليبحث عن عمل
اول من يصادفه امام باب المصنع او المؤسسة التي يريد ان يدخل ليبحث عن عمل بها
يجد على الباب صديقه الدي طردوه من زمان يمنعه من الدخول تحت الاوامر ويتدلل له من اجل الدخول والتوسط لدى المدير
لنفرض انه اصبح اطارا في الدولة او طبيبا عندما يريد بناء مسكنه يتدلل للبناء الماصو ويديقه المر في العمل والغش ويتدلل له لاكمال العمل دون جدوى
تعطلت سيارته يتدلل للميكانيكي
اصحاب الشكارة في البلاد لم يتجاوزو السيزيام
مهندس تخرج ووجد نفسه يعمل عند مقاول مستواه الاولى ابتدائي ويحرث عليه
لصناعة انابيب الماء والغاز يتدلل للبلونبي السباك
فلمادا نقرأ ادا في بلاد تعز الأمي وتدل المتعلم
عزتنا ادا في الامية

صاحب اكبر واجمل هاتف دكي و صاحب افخم سيارة في الجزائر تجده لم يكمل دراسته او أمي

لمادا لا نختصر مسيرة حياتنا ونتوجه الى الامية علنا نصبح اعزاء عند المتعلمين
مهما وصل منصبه ومكانته تجده يأتي الى المشعود الامي ويتوسله
ادا من يتحكم بمن في هده البلاد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,013
نقاط التفاعل
23,423
النقاط
2,061
تم الاعتماد اخي و ماهي هته الغيبة و الله اشتقنا لنشاطك و موضيعك

لكن اخي لماذا الامي ينجح ان يصبح صاحب شكارة و المتعلم يكتفي بالوظيفة التي توفرها له الدولة او البطالة
انا اعتقد ان بعض المتعلمين تخالطهم بعض من التكبر على بعض الاعمال متحججا بدبلومه و انه درس لكي
يعمل في منصب راقي و الا فلا حتى يفوته القطار
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top