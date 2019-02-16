افرحو لاختكم العيون الخضراء

مرحباااااااااااا ياوجوه الخير راني فرحانة اليوموحبيت نفرحكم معايا، راكم عاءلتي الثانية وعلابالي بلي تفرحوليهاذا المنتدى كان فال خير عليا اول موضوع ليا كتبتو كان عن حزني بسبب طلاقي والمعاناة الي عانيتها بسببو ولكن الحمد لله الي خلق مايضيع صبرت وشديت في ربي ووكلتو امري واليوم تمت خطبتي والحمد لله وعرسي قريب ان شاء الله ادعولي يكون زواج مبارك وناجح بإذن الله ونعوض ايام الحزن اللي فوتتهاوراكم كامل معروضينشيمو وين الزغرودة تاعي هايا سمعينا صوتك وفرحينا هههههههتحياتي للجميع وربي يحقق لكل واحد فيكم واش راه متمني ويفرحكم