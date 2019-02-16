افرحو لاختكم العيون الخضراء

العيون الخضراء
:: عضو مُشارك ::
مرحباااااااااااا ياوجوه الخير راني فرحانة اليوم وحبيت نفرحكم معايا، راكم عاءلتي الثانية وعلابالي بلي تفرحولي
هاذا المنتدى كان فال خير عليا اول موضوع ليا كتبتو كان عن حزني بسبب طلاقي والمعاناة الي عانيتها بسببو ولكن الحمد لله الي خلق مايضيع صبرت وشديت في ربي ووكلتو امري واليوم تمت خطبتي والحمد لله وعرسي قريب ان شاء الله ادعولي يكون زواج مبارك وناجح بإذن الله ونعوض ايام الحزن اللي فوتتها
وراكم كامل معروضين
شيمو وين الزغرودة تاعي هايا سمعينا صوتك وفرحينا ههههههه
تحياتي للجميع وربي يحقق لكل واحد فيكم واش راه متمني ويفرحكم
هاذا المنتدى كان فال خير عليا اول موضوع ليا كتبتو كان عن حزني بسبب طلاقي والمعاناة الي عانيتها بسببو ولكن الحمد لله الي خلق مايضيع صبرت وشديت في ربي ووكلتو امري واليوم تمت خطبتي والحمد لله وعرسي قريب ان شاء الله ادعولي يكون زواج مبارك وناجح بإذن الله ونعوض ايام الحزن اللي فوتتها
وراكم كامل معروضين
شيمو وين الزغرودة تاعي هايا سمعينا صوتك وفرحينا ههههههه
تحياتي للجميع وربي يحقق لكل واحد فيكم واش راه متمني ويفرحكم