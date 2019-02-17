إلى من لديها بنات : بنتك أمانة عندك لا تتهاوني في لبسها

أن البنت يكون بلوغها عادة في المرحلة الابتدائية او المتوسطة ويعني ذلك أنها تكون مكلفة وعليه تلزم بجميع أوامر الشرع من العبادة والحجاب وغير ذلك ومن هنا فالوالدان سيواجهان معها نقلة كبيرة بين ما تعودت عليه سابقا وما يطالبها به الأهل لاحقا ... !! ومن هنا تحدث الفجوة ويكون التمرد وكثرة شكاية الأم من عدم انضباط ابنتها في اللباس والحجاب وما علمت إنها كانت سببا من أسباب هذا التمرد والعصيان ​