Zackry
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 7 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 592
- نقاط التفاعل
- 98
- النقاط
- 17
السلام عليكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP فقط
السعر: 1 اورو= 220 دج
المصدر اعمال حره "Freelance"
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP فقط
السعر: 1 اورو= 220 دج
المصدر اعمال حره "Freelance"
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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