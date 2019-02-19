تحضير نص من شعر الفروسية – السنة الأولى ثانوي

Yasmina.yaso
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تحضير نص من شعر الفروسية
المحور : الشعر الجاهلي
اللغة العربية - السنة أولى ثانوي - جميع الشعب
تحضير نص من شعر الفروسية
إلى جانب الكرم، ماهي الصفة التي كان يفتخر بها العربي في الجاهلية؟
كان العرب يفتخرون بشجاعتهم وفروسيتهم.
هل تعرف بعض الشعراء الفرسان؟ اذكر بعضهم
من الشعراء الفرسان في الجاهلية: امرؤ القيس، عنترة بن شداد
من هو عنترة بن شداد؟
عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي من مواليد سنة 525 م..
أشهر فرسان العرب في الجاهلية ومن شعراء الطبقة الأولى. من أهل نجد. أمه حبشية اسمها زبيبة، سرى إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفساً، يوصف بالحلم على شدة بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة. كان مغرماً بابنة عمه عبلة فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها. اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعر، وشهد حرب داحس والغبراء، وعاش طويلاً، وقتله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي.
تحضير نص من شعر الفروسية – تقديم النص
عرف العصر الجاهلي حروبا ونزاعات كثيرة بين القبائل فكان بعض الشعراء الفرسان يعبرون عن شجاعتهم ويفتخرون ببسالتهم في الحرب. ومنهم عنترة بن شداد الذي قل ما يخلو شعره من هذا اللون. وضع المتعلمين في جو النص
النص قراءة الأستاذ النص صفحة 32 قراءة نموذجية قراءات التلاميذ الفردية جزء لكل تلميذ
تحضير نص من شعر الفروسية – إثراء الرصيد اللغوي
حدد معاني الألفاظ التالية:
المُنْصُل – أكرر – يستلحم – يلفوا بضنك – مستوهل – الطوى – أحجم – مخول – الرعيل – الهياج – الحتوف- المنهل – نقيع - والمُنْصُلُ، بضَمَّتينِ وكَمُكْرَمٍ: السَّيفُ – أكرر = أهجم وأنقض
استلحم = أحاط به العدو في القتال - يلفوا بضنك = يلحقهم ضيق – مستوهل = فزع - الطوى = الجوع - أحجم = امتنع وكفّ عن الشيء معم مخول = فلان معمّ مخول، وهم عمومتي وخؤولتي.
– الرعيل – القطيع من الإبل
- الهياج = مص. هاج وهايج. =التحرّك والاضطراب مع ثورة.
– الحتوف= هو مصدر بمعنى الحتف، وهو قضاء الموت، ويدل عليه قول الأسود
إن المنية والحتوف كلاهما يهوي المخارم يرقبان سوادي
المنهل= مورد الشرب – نقيع = شراب
تحضير نص من شعر الفروسية – أكتشف المعطيات
إلى أي قبيلة ينتمي عنترة؟ ما مكانته بين قومه؟
ينتمي عنترة إلى قبيلة عبس. وله مكانة مرموقة فيها باعتبار والده من خيرة أسيادها.
وما المقصود من قوله " أحمي سائري بالمُنْصُلِ"؟
ويقصد بالشطر الثاني من البيت الأول أنه يدافع ويحمي سائر قبيلته بالسيف.
على من يعود ضمير الواو في أفعال الشرط الثلاثة من البيت الثاني؟
يعود ضمير الواو في أفعال الشرط من البيت الثاني على رجال قبيلته.
بم توحي أفعال جواب الشرط الثلاثة من البيت الثاني؟
توحي أفعال جواب الشرط الثلاثة من البيت الثاني بقيام عنترة بالرد على ما يلحق رجال قبيلته من سوء.
حدد ما يبرز شجاعة الشاعر من خلال النص.
أبيات القصيدة كلها تبرز مدى شجاعة عنترة ففي البيت الثاني هو الذي يدفع عنها السوء والخطر والضيق، وفي البيت الثالث يخبر بفرار عدوه من أمامه فزعا، وفي البيت السادس هو الذي يفرق جمع الأعداء بيسر، كما يعلن عدم خوفه من الموت لأنه أمر محتوم ولا بد أن يصيبه يوما.
تحضير نص من شعر الفروسية – أناقش معطيات النص
بمن افتخر عنترة في البيت الثالث؟
افتخر عنترة في البيت الثالث بإقباله في المعارك وفرار عدوه من أمامه
ما هي الصفات التي تميز الشاعر عن غيره في البيتين الرابع والسادس؟
يتميز الشاعر عن غيره بصبره على الجوع إلى أن ينال الأكل الكريم الطيب، كما أنه يتميز بالقوة في القتال حيث يفرق جمع الأعداء بطعنة فاصلة وبكل سهولة.
قيل: "اطلب الموت توهب لك الحياة" هل آمن الشاعر بهذه المقولة في نصه؟ اذكر الأبيات التي تشير إليها.
الشاعر عنترة مؤمن بمقولة "أطلب الموت توهب لك الحياة" وهذا ما أشار له بالبيت التاسع.حيث اعتبر نفسه رغم إقدامه في المعارك كأنه في معزل عن قضاء الموت.
ما صيغة الفعل "فاقني" في البيت الحادي عشر وماذا أفاد؟
الفعل "فاقْني " في صيغة الأمر وقد وجهه الشاعر للموت يخاطبها أن تلزم حدها لأنه لا يخشاها.
ما مفاد التعبير " الخيل ساهمة الوجوه"؟ اذكر أثره على المعنى.
الخيل ساهمة الوجوه أي حائرة وهي عبارة تدل على الخوف والفزع، وهذا ما يبرز ويقوى معنى هول الموقف بعبارة مجازية.
لخص مضمون الأبيات تلخيصا موجزا.
..يفتخر الشاعر بنسبه لخيار عبس من ناحية أبيه شداد بن قراد العبسي، ويكفيه هذا النسب ليدافع عن قومه، فهم يقدم ويشتد إن أصابهم ضيق أو شر الحرب، مما يضطر أعداءه للفرار خوفا وفزعا، كما يفتخر عنترة بعفته عند المغنم ويبيت على الجوع دون اللجوء للمغنم غير العفيف إلا أن ينال المغنم المشرف ويسد رمقه ثم يفتخر بأن الخيل تشهد والفرسان في المعركة أنه يهزم القوم بطعنة سيف أي بدون عناء وهو الذي لا يرضى أن يدفع بفوارسه إلى مقدمة الجيش أثناء النزال ولا يوكلهم بطليعة الجيش ويأبى إلا أن يتقدمهم.
ويدعي عنترة أن إحدى الحتوف جاءته مبكرة فجرا تخوفه الموت وتحاول ثنيه عن النزال والمعارك، كأنها تعتقد أن عنترة غريب عن النزال وليس أهلا له. فأخبرها أن الموت وهو المنية ماء ينهل ولابد للمرء أن يتجرع من هذا الكأس مهما طال أو قصر به العمر وأجابها أن تستحي وأن تعلم أن المرء سيموت بأي وسيلة أخرى إن لم يموت قتلا تخاف خيول الأعداء من عنترة ويتغير لون وجهها كأنها سقت من نقيع الحنظل الذي هو نبات شديد المرارة ويقول عنترة أنه لا يندم على خوض المعارك التي اجبر عليها ولا يتحسر على ما قد حل به من مكاره بعد وقوعها.
تحضير نص من شعر الفروسية – أحدد بناء النص
الكلام خبر وإنشاء، مثل لذلك من النص.
ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء فمن النوع الأول الأبيات كثيرة من الأول إلى البيت العاشر ثم الثاني عشر ومعظم البيت الثالث عشر مثل قوله "إني امرؤ من خير عبس منصبا... أما الإنشاء فنجده في البيت الحادي عشر المتمثل في قوله:" فاقْني حياءك لا أبا لك واعْلَمي. وقوله في البيت الثالث عشر : "ليتني لم أفعل" جعل التلميذ يدرك نمط النص وخصائصه
ما النمط الغالب على النص؟
اذكر بعض خصائصه النمط الغالب على النص هو الوصفي لأن الشاعر يقدم أوصافا تبرز شجاعته في الحروب، ومن خصائصه أيضا استعمال التشبيهات والنعوت.
هل هناك أنماط أخرى؟
بينها النص لا يخلو من أنماط أخرى إلى جانب الوصف ومنها السرد مثل البيت الثامن.
قال أبو الطيب المتنبي
وإذا لم يكن من الموت بد
فمن العجز أن تموت جبانا.
اشرح هذا البيت معتمدا على النمط الغالب على نص عنترة.
يؤكد الشاعر في هذا البيت على حتمية الموت فإذا كان الموت لابد منه ولا يسلم منه شجاع ولا جبان فمن العجز والعار أن يموت الإنسان جبانا.
تحضير نص من شعر الفروسية – أتفحص الاتساق والإنسجام
في النص علام يدل النفي المتكرر ب"لا" في البيت السابع؟
يفيد النفي المتكرر في البيت السابع التأكيد على صفات في عنترة يأباها على نفسه ومنها جعل فرسان قبيلته يبادرون لملاقاة العدو في المضيق أي ساعة الحرب، كما أنه لا يوكل غيره لطليعة الجيش وبذلك يكون هو دائما المبادر وعلى رأس جيشه.
عين أداة الشرط في البيت الثاني، ما أثر توظيف هذه الأداة في بناء معنى البيت؟
أداة الشرط في البيت الثاني هي الحرف (إن) وهي لربط معاني البيت حيث تفيد ربط فعل الشرط بالجواب.
على من يعود ضمير الهاء في عبارة "تسقى فوارسها" وماذا أضاف هذا الضمير من فائدة إلى المعنى؟
يعود ضمير (الهاء) في عبارة تُسقى فوارسها" على الخيل التي ذكرت في أول البيت وقد جعل البيت أكثر تماسكا وانسجاما بين شطريه.
حدد أداة التشبيه في البيت الثاني عشر ووظيفتها الجمالية.
أداة التشبيه في البيت الثاني عشر هي (كأنما) ولها وظيفة جمالية تتمثل في وضع سبب لصورة الخيل الشاحبة في الشطر الأول.
عين أداة النصب الواردة في عجز البيت الرابع. وعلاقتها بما ورد في صدر البيت؟
أداة النصب في عجز البيت الرابع هي (حتى) ولها علاقة بصدر البيت حيث تبرز استمرار الشاعر على حالة الجوع إلى أن يبلغ غاية نيل الأكل الشريف الكريم.
أنشطة التقويم
تحضير نص من شعر الفروسية – مجمل القول في تقدير النص
ما دلالة توظيف الشاعر للأفعال المثبتة والمنفية؟
دلالة الأفعال المثبتة والمنفية تتمثل في إثبات ونسب الشاعر بعض الصفات الدالة على الشجاعة لنفسه ونفي صفات الجبن عنه.
علام يدل إيمان الشاعر بحتمية الموت؟
يدل إيمان الشاعر بحتمية الموت على حكمته وشجاعته
حدد بعض مظاهر بيئة الشاعر من خلال النص.
من مظاهر بيئة الشاعر كثرة الحروب التي جعلته يفتخر بفروسيته، وجدب الأرض مما يضطر الكثير للصبر على الجوع.
قيل: " من خصائص شعر العصر الجاهلي اعتماده على وحدة البيت" وضح هذا القول انطلاقا من النص مع التعليل.
من خصائص شعر العصر الجاهلي اعتماده على وحدة البيت ومعناها استقلال البيت في معناه عما قبله وبعده وقد قامت هذه القصيدة على هذه الخاصية لذلك يمكن حذف بيت أو أبيات دون اختلال المعنى، فتبقى فكرة الموضوع واضحة بالأبيات المتبقية.
تحضير نص من شعر الفروسية
المحور : الشعر الجاهلي
اللغة العربية - السنة أولى ثانوي - جميع الشعب
تحضير نص من شعر الفروسية
إلى جانب الكرم، ماهي الصفة التي كان يفتخر بها العربي في الجاهلية؟
كان العرب يفتخرون بشجاعتهم وفروسيتهم.
هل تعرف بعض الشعراء الفرسان؟ اذكر بعضهم
من الشعراء الفرسان في الجاهلية: امرؤ القيس، عنترة بن شداد
من هو عنترة بن شداد؟
عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي من مواليد سنة 525 م..
أشهر فرسان العرب في الجاهلية ومن شعراء الطبقة الأولى. من أهل نجد. أمه حبشية اسمها زبيبة، سرى إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفساً، يوصف بالحلم على شدة بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة. كان مغرماً بابنة عمه عبلة فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها. اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعر، وشهد حرب داحس والغبراء، وعاش طويلاً، وقتله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي.
تحضير نص من شعر الفروسية – تقديم النص
عرف العصر الجاهلي حروبا ونزاعات كثيرة بين القبائل فكان بعض الشعراء الفرسان يعبرون عن شجاعتهم ويفتخرون ببسالتهم في الحرب. ومنهم عنترة بن شداد الذي قل ما يخلو شعره من هذا اللون. وضع المتعلمين في جو النص
النص قراءة الأستاذ النص صفحة 32 قراءة نموذجية قراءات التلاميذ الفردية جزء لكل تلميذ
تحضير نص من شعر الفروسية – إثراء الرصيد اللغوي
حدد معاني الألفاظ التالية:
المُنْصُل – أكرر – يستلحم – يلفوا بضنك – مستوهل – الطوى – أحجم – مخول – الرعيل – الهياج – الحتوف- المنهل – نقيع - والمُنْصُلُ، بضَمَّتينِ وكَمُكْرَمٍ: السَّيفُ – أكرر = أهجم وأنقض
استلحم = أحاط به العدو في القتال - يلفوا بضنك = يلحقهم ضيق – مستوهل = فزع - الطوى = الجوع - أحجم = امتنع وكفّ عن الشيء معم مخول = فلان معمّ مخول، وهم عمومتي وخؤولتي.
– الرعيل – القطيع من الإبل
- الهياج = مص. هاج وهايج. =التحرّك والاضطراب مع ثورة.
– الحتوف= هو مصدر بمعنى الحتف، وهو قضاء الموت، ويدل عليه قول الأسود
إن المنية والحتوف كلاهما يهوي المخارم يرقبان سوادي
المنهل= مورد الشرب – نقيع = شراب
تحضير نص من شعر الفروسية – أكتشف المعطيات
إلى أي قبيلة ينتمي عنترة؟ ما مكانته بين قومه؟
ينتمي عنترة إلى قبيلة عبس. وله مكانة مرموقة فيها باعتبار والده من خيرة أسيادها.
وما المقصود من قوله " أحمي سائري بالمُنْصُلِ"؟
ويقصد بالشطر الثاني من البيت الأول أنه يدافع ويحمي سائر قبيلته بالسيف.
على من يعود ضمير الواو في أفعال الشرط الثلاثة من البيت الثاني؟
يعود ضمير الواو في أفعال الشرط من البيت الثاني على رجال قبيلته.
بم توحي أفعال جواب الشرط الثلاثة من البيت الثاني؟
توحي أفعال جواب الشرط الثلاثة من البيت الثاني بقيام عنترة بالرد على ما يلحق رجال قبيلته من سوء.
حدد ما يبرز شجاعة الشاعر من خلال النص.
أبيات القصيدة كلها تبرز مدى شجاعة عنترة ففي البيت الثاني هو الذي يدفع عنها السوء والخطر والضيق، وفي البيت الثالث يخبر بفرار عدوه من أمامه فزعا، وفي البيت السادس هو الذي يفرق جمع الأعداء بيسر، كما يعلن عدم خوفه من الموت لأنه أمر محتوم ولا بد أن يصيبه يوما.
تحضير نص من شعر الفروسية – أناقش معطيات النص
بمن افتخر عنترة في البيت الثالث؟
افتخر عنترة في البيت الثالث بإقباله في المعارك وفرار عدوه من أمامه
ما هي الصفات التي تميز الشاعر عن غيره في البيتين الرابع والسادس؟
يتميز الشاعر عن غيره بصبره على الجوع إلى أن ينال الأكل الكريم الطيب، كما أنه يتميز بالقوة في القتال حيث يفرق جمع الأعداء بطعنة فاصلة وبكل سهولة.
قيل: "اطلب الموت توهب لك الحياة" هل آمن الشاعر بهذه المقولة في نصه؟ اذكر الأبيات التي تشير إليها.
الشاعر عنترة مؤمن بمقولة "أطلب الموت توهب لك الحياة" وهذا ما أشار له بالبيت التاسع.حيث اعتبر نفسه رغم إقدامه في المعارك كأنه في معزل عن قضاء الموت.
ما صيغة الفعل "فاقني" في البيت الحادي عشر وماذا أفاد؟
الفعل "فاقْني " في صيغة الأمر وقد وجهه الشاعر للموت يخاطبها أن تلزم حدها لأنه لا يخشاها.
ما مفاد التعبير " الخيل ساهمة الوجوه"؟ اذكر أثره على المعنى.
الخيل ساهمة الوجوه أي حائرة وهي عبارة تدل على الخوف والفزع، وهذا ما يبرز ويقوى معنى هول الموقف بعبارة مجازية.
لخص مضمون الأبيات تلخيصا موجزا.
..يفتخر الشاعر بنسبه لخيار عبس من ناحية أبيه شداد بن قراد العبسي، ويكفيه هذا النسب ليدافع عن قومه، فهم يقدم ويشتد إن أصابهم ضيق أو شر الحرب، مما يضطر أعداءه للفرار خوفا وفزعا، كما يفتخر عنترة بعفته عند المغنم ويبيت على الجوع دون اللجوء للمغنم غير العفيف إلا أن ينال المغنم المشرف ويسد رمقه ثم يفتخر بأن الخيل تشهد والفرسان في المعركة أنه يهزم القوم بطعنة سيف أي بدون عناء وهو الذي لا يرضى أن يدفع بفوارسه إلى مقدمة الجيش أثناء النزال ولا يوكلهم بطليعة الجيش ويأبى إلا أن يتقدمهم.
ويدعي عنترة أن إحدى الحتوف جاءته مبكرة فجرا تخوفه الموت وتحاول ثنيه عن النزال والمعارك، كأنها تعتقد أن عنترة غريب عن النزال وليس أهلا له. فأخبرها أن الموت وهو المنية ماء ينهل ولابد للمرء أن يتجرع من هذا الكأس مهما طال أو قصر به العمر وأجابها أن تستحي وأن تعلم أن المرء سيموت بأي وسيلة أخرى إن لم يموت قتلا تخاف خيول الأعداء من عنترة ويتغير لون وجهها كأنها سقت من نقيع الحنظل الذي هو نبات شديد المرارة ويقول عنترة أنه لا يندم على خوض المعارك التي اجبر عليها ولا يتحسر على ما قد حل به من مكاره بعد وقوعها.
تحضير نص من شعر الفروسية – أحدد بناء النص
الكلام خبر وإنشاء، مثل لذلك من النص.
ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء فمن النوع الأول الأبيات كثيرة من الأول إلى البيت العاشر ثم الثاني عشر ومعظم البيت الثالث عشر مثل قوله "إني امرؤ من خير عبس منصبا... أما الإنشاء فنجده في البيت الحادي عشر المتمثل في قوله:" فاقْني حياءك لا أبا لك واعْلَمي. وقوله في البيت الثالث عشر : "ليتني لم أفعل" جعل التلميذ يدرك نمط النص وخصائصه
ما النمط الغالب على النص؟
اذكر بعض خصائصه النمط الغالب على النص هو الوصفي لأن الشاعر يقدم أوصافا تبرز شجاعته في الحروب، ومن خصائصه أيضا استعمال التشبيهات والنعوت.
هل هناك أنماط أخرى؟
بينها النص لا يخلو من أنماط أخرى إلى جانب الوصف ومنها السرد مثل البيت الثامن.
قال أبو الطيب المتنبي
وإذا لم يكن من الموت بد
فمن العجز أن تموت جبانا.
اشرح هذا البيت معتمدا على النمط الغالب على نص عنترة.
يؤكد الشاعر في هذا البيت على حتمية الموت فإذا كان الموت لابد منه ولا يسلم منه شجاع ولا جبان فمن العجز والعار أن يموت الإنسان جبانا.
تحضير نص من شعر الفروسية – أتفحص الاتساق والإنسجام
في النص علام يدل النفي المتكرر ب"لا" في البيت السابع؟
يفيد النفي المتكرر في البيت السابع التأكيد على صفات في عنترة يأباها على نفسه ومنها جعل فرسان قبيلته يبادرون لملاقاة العدو في المضيق أي ساعة الحرب، كما أنه لا يوكل غيره لطليعة الجيش وبذلك يكون هو دائما المبادر وعلى رأس جيشه.
عين أداة الشرط في البيت الثاني، ما أثر توظيف هذه الأداة في بناء معنى البيت؟
أداة الشرط في البيت الثاني هي الحرف (إن) وهي لربط معاني البيت حيث تفيد ربط فعل الشرط بالجواب.
على من يعود ضمير الهاء في عبارة "تسقى فوارسها" وماذا أضاف هذا الضمير من فائدة إلى المعنى؟
يعود ضمير (الهاء) في عبارة تُسقى فوارسها" على الخيل التي ذكرت في أول البيت وقد جعل البيت أكثر تماسكا وانسجاما بين شطريه.
حدد أداة التشبيه في البيت الثاني عشر ووظيفتها الجمالية.
أداة التشبيه في البيت الثاني عشر هي (كأنما) ولها وظيفة جمالية تتمثل في وضع سبب لصورة الخيل الشاحبة في الشطر الأول.
عين أداة النصب الواردة في عجز البيت الرابع. وعلاقتها بما ورد في صدر البيت؟
أداة النصب في عجز البيت الرابع هي (حتى) ولها علاقة بصدر البيت حيث تبرز استمرار الشاعر على حالة الجوع إلى أن يبلغ غاية نيل الأكل الشريف الكريم.
أنشطة التقويم
تحضير نص من شعر الفروسية – مجمل القول في تقدير النص
ما دلالة توظيف الشاعر للأفعال المثبتة والمنفية؟
دلالة الأفعال المثبتة والمنفية تتمثل في إثبات ونسب الشاعر بعض الصفات الدالة على الشجاعة لنفسه ونفي صفات الجبن عنه.
علام يدل إيمان الشاعر بحتمية الموت؟
يدل إيمان الشاعر بحتمية الموت على حكمته وشجاعته
حدد بعض مظاهر بيئة الشاعر من خلال النص.
من مظاهر بيئة الشاعر كثرة الحروب التي جعلته يفتخر بفروسيته، وجدب الأرض مما يضطر الكثير للصبر على الجوع.
قيل: " من خصائص شعر العصر الجاهلي اعتماده على وحدة البيت" وضح هذا القول انطلاقا من النص مع التعليل.
من خصائص شعر العصر الجاهلي اعتماده على وحدة البيت ومعناها استقلال البيت في معناه عما قبله وبعده وقد قامت هذه القصيدة على هذه الخاصية لذلك يمكن حذف بيت أو أبيات دون اختلال المعنى، فتبقى فكرة الموضوع واضحة بالأبيات المتبقية.