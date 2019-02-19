الحمل الغير مرغوب فيه

zagane

zagane

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السلام عليكم
الحمل الغير مرغوب فيه
هو ليس حمل من زنا وانما من زوج وزوجة وبعقد رسمي ولكن لضروف ما يقرر الزوجان الامتناع عن الحمل لمدة او الى الابد لاسباب منها الفقر وتنضيم النسل او باركات الام تعبت ويستعملون كل موانع الحمل
ولكن ارادة الله تشاء ان يكون هناك جنين في احشاء هده الام
وتكون المفاجأة كبيرة عندما يخبرهم او تخبرهم طبيبة النساء بوجود حمل ويسقط عليهم الخبر كالصاعقة
تلجأ بعض الامهات الى اسقاط الجنين قبل بلوغه رغم حرمة دلك
تشرب الزعتر المشعودات الادوية تقفز تطير
لاجل هدف واحد وهو عدم استمرار هدا الحمل ولكن ارادة الله تجعل هدا الحمل متشبث بالرحم الى ان يولد سليما معافا ويزرع حب بينه وبين والديه المازوزي
وهناك من تستسلم للامر وارادة الله وتنتظر مولودها لان الله اراد دلك ويولد ويولد معه رزقه وخيره

هناك ايضا
الاب يريد من زوجته ان لا تلد الا عندما يحدد هو دلك
والزوجة تريد ان تصبح اما
وبعد الحمل يثور عليها زوجها وتقوم قيامته

الله سبحانه وتعالى يقر ما في الارحام
عسى ان تكرهو شيءا وهو خير لكم
 
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