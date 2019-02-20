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فوائد الزبيب الأسود لفقر الدم



يعدّ الزبيب الأسود من أنواع الفاكهة اللذيذة، حيث يُقبل على تناوله الكبار والصغار على حدٍ سواء، ويصنع من ثمار العنب الأبيض بعد تجفيفها، وتدخل هذه الفاكهة في تحضير العديد من أطباق الحلويات وبعض وصفات الطعام، كما أنه يحتوي على قيمةٍ غذائيةٍ عالية منها مضادات الأكسدة ومجموعة من العناصر المعدنية اهمها الحديد والفسفور والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل: فيتامين (ج) وفيتامين (ب) والألياف الغذائية وغيرها من العناصر المفيدة الأخرى



يحتوي الزبيب الأسود على مجموعة من العناصر الغذائية أبرزها عنصر الحديد الذي يعالج مرض فقر الدم، وسيتم ذكر فوائد الزبيب الأسود لفقر الدم فيما يأتي: ​

تناول الزبيب الأسود يسهم في علاج فقر الدم بشكلٍ طبيعي؛ نظراً لقيمته الغذائية العالية، واحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة.

من فوائد الزبيب الأسود لفقر الدم احتواؤه على معدلاتٍ عالية من فيتامين (C) وعنصر الحديد، مما يحفز الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة التي يتم هضمها في المعدة.

يحفز الجسم على إنتاج الهيموجلوبين، ويزيد من عدد خلايا الدم الحمراء بشكلٍ سريع.

طريقة استخدام الزبيب الأسود لفقر الدم

يمكن تناول الزبيب الأسود لوحده دون أية إضافات، كما يمكن إدخاله في عمل وصفات طبيعية تساعد في علاج فقر الدم، ومن الطرق المستخدمة في العلاج ما يأتي: ​

الطريقة الأولى : توضع اثنا عشرة حبّة من الزبيب الأسود في إناءٍ مناسب، ويضاف إليه كمية مناسبة من الماء تكفي لغمره، وبعد أن ينتقع ليلة كاملة يُصفى المزيج، ويتم إزالة البذور المتواجدة في حبات الزبيب، وعلى المريض أكل الزبيب قبل الإفطار بشكلٍ يومي ولبضعة أسابيع حتى يتم العلاج.

الطريقة الثانية : يُغسل مقدار كوب من حبات الزبيب الأسود للتخلص من الأتربة الشوائب والبذور المتواجدة داخله، يوضع الزبيب في إناءٍ يحتوي على كميةٍ مناسبة من الماء المغلي ويُترك لمدة ثلاث ساعات حتى ينتقع، بعد ذلك يوضع المزيج في الخلاط الكهربائيّ ويُخلط جيداً ثم يُصفى، يؤخذ الماء المصفى ويوضع في كوبٍ من الماء المغلي وبعد أن يبرد يتم تناوله مرتين في اليوم، المرة الأولى في الصباح قبل الإفطار والمرة الثانية قبل الذهاب إلى النوم.

فوائد الزبيب الأسود

لا تقتصر فوائد الزبيب الأسود على علاج فقر الدم، حيث أنه يساهم أيضاً في علاج العديد من المشاكل الصحية، يُذكر منها ما يأتي: ​

يعالج الاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والإمساك.

يحافظ على صحة الأوعية الدموية؛ نظراً لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن.

يقي القلب من الإصابة بالأمراض الخطيرة.

يحمي الشرايين من الإصابة بالتصلب.

يساعد على استرخاء الجسم ويزيد من الشعور بالراحة.

يعالج ارتفاع ضغط الدم ويسهم في ضبطه والسيطرة عليه.

يحمي المعدة من الإصابة بالقرحة.

يحمي الجهاز التنفسي من الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها السعال الديكي.

يقوي جهاز المناعة مما يحمي الجسم من الإصابة بمختلف الأمراض.

يساعد على فتح الشهية.

يعالج مشكلة النحافة، ويزيد من وزن الجسم.